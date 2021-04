¡Pan, trabajo, salud y dignidad!: Comienza «Huelga General Sanitaria» contra negligencia del Gobierno

*Foto Izquierda Diario

Chile amanece este viernes bajo una «Huelga General Sanitaria» por “Pan, Trabajo, Salud y Dignidad”, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a la que se adhirieron más de cien organizaciones sindicales, sociales, feministas, estudiantiles, de artistas, pobladores y diversos sectores en todo el territorio nacional.

Esta huelga constituye una demostración del descontento y malestar de la clase trabajadora y de la población ante la indolencia y avaricia del Gobierno de Sebastián Piñera.

Tal y como señaló la CUT en una declaración pública, el Ejecutivo ha sido ineficiente y errático en el control de la pandemia, cobrándose con ello miles de vidas humanas, y no ha dudado en salvaguardar los intereses de las grandes empresas, sumiendo al país en una profunda crisis económica y social.

Hace unos días, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT expresó que “se acordó convocar este 30 de abril, en el marco de la conmemoración del 1° de Mayo, a una huelga general sanitaria que ponga en el centro la crisis que estamos viviendo las familias, los y las trabajadoras en los distintos ámbitos: desde el maltrato y abuso que han tenido que vivir los trabajadores del sector público; el abuso que se ha cometido con los propios trabajadores de la Salud. Y esto es algo que también han padecido de manera muy cruda en el sector privado, con altos niveles de informalidad, sin tener certeza de llevar ingresos a la familia, y también siendo despedidos en plena pandemia”.

Además, la dirigenta indicó que la huelga es en rechazo a la política laboral del gobierno, el rechazo del Presidente Sebastián Piñera al tercer retiro del 10% desde las AFP, a la deficiente ayuda a las familias trabajadoras, a la letra chica en los bonos que poco apoyan a la población, a la no protección del empleo y privilegiar los intereses de los grandes empresarios.

Desde la CUT se indicó que “trabajadores y trabajadoras de distintos sectores gravitantes del país, públicos y privados, han hecho llegar, a través de declaraciones públicas y videos, su adhesión y llamado a sumarse a la Huelga General Sanitaria que pondrá en el centro, la crisis que están viviendo millones de familias, desde el maltrato y el abuso, sin la certeza de llevar ingresos a sus hogares, con altos niveles de informalidad laboral, despidos en plena pandemia, con medidas gubernamentales híper focalizadas que llegan a unos pocos, obligando a las y los trabajadores a hacer uso de sus propios ahorros para sortear esta crisis, y con un control de la pandemia errático e improvisado que ha costado la vida de miles de personas”.

Numerosos sindicatos, organizaciones, partidos y movimientos políticos como PC, PPD, IL, PRO, PR, MIR, DC, RD, CS, PS expresaron públicamente su adhesión a la protesta. Además se sumaron empresas estatales como Codelco, Banco Estado, Enap, Metro, Correos de Chile, TVN, Empresas Portuarias, Empresa de los Ferrocarriles del Estado, ENAER y ENAMI, que reúnen a más de 35.000 trabajadoras y trabajadores.

De acuerdo a loscomunicados y notas en la prensa, están plegados a la Huelga General Sanitaria: Anef; Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras de Call Center; Confederación de Trabajadores Forestales (CTF); Trabajadores de la Salud; Colegio de Profesores; Sindicato de Trabajadores de Desarrollo Agrario; Sindicato de Trabajadores de Dominó; Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, la Madera, los Materiales de la Edificación; Fenats Nacional Metropolitana; Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública (AEFEN); Sindicato Nacional Prodemu; Magisterio Democrático de Chile; Fedeprus; Aprus Hospital Claudio Vicuña de San Antonio; Aprus Hospital Carlos Van Buren; Aprus Hospital San José de Casablanca; Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA; Industrial Chile Constramet que agrupa a trabajadores(as) de la industria manufacturera, cuero, calzado, textil, forestal, metal, plástico y otros, de la minería, la química y la energía; Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES); Asociación Nacional de Funcionarios/as de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (ANFUCULTURA); Trabajadores Persa Biobío.

Además: Unión Portuaria, Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), sindicatos y organizaciones de trabajadores de BancoEstado, Enap, Metro, Correos de Chile, TVN, Empresas Portuarias, Empresa de los Ferrocarriles del Estado, ENAER y ENAMI; Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), la Federación de Supervisores del Cobre (FESUC), la Confederación Minera de Chile, la Federación de Supervisores de la Minería Privada de Chile (FESUMIN), la Federación Minera de Chile (FMC) y la Federación Sindicatos Antofagasta Minerals (FESAM), Coordinación de Organizaciones Territoriales en la Provincia del Biobío; Coordinadora Feminista 8Marzo; Coordinadora Nacional Migrante; Red de Mujeres Mapuche;Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas; Frente de mujeres trabajadoras y sindicalistas Los Lagos.

Demandas y reivindicaciones

La huelga tiene como objetivo exigir el cumplimiento del tercer Plan de Emergencia presentado por la central al presidente Sebastián Piñera. Entre las demandas más relevantes del plan se encuentra el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos chilenos (cerca de 700 dólares); una renta básica universal de emergencia para el 80 % de la población.

También incluye la congelación de los precios de los alimentos, que subieron en los últimos meses aumentando las penurias de miles de familias, así como apoyar la aprobación de un impuesto a los súper ricos que actualmente se debate en el Congreso.

Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, explicó que por la grave situación sanitaria no convocaron manifestaciones o marchas porque «debemos cuidar las medidas sanitarias, no queremos exponer la vida, la salud o la integridad de ninguna persona, pero no podemos seguir soportando el peso de la crisis».

De este modo, el llamado es a la paralización de actividades laborales presenciales y telemáticas. También a movilizarse con banderazos, cacerolazos, protestas en espacios públicos, manifestaciones en torno de recintos del Estado, campaña en redes sociales, realización de cabildos y asambleas y reivindicación en todas las modalidades de los derechos laborales de las y los asalariados de Chile.

Asimismo, desde la CUT se llamó a que la mañana de este viernes se desarrollen protestas como: faltar al trabajo; manifestaciones territoriales; colocar banderas y globos negros en los puestos de trabajo y domicilio; realizar miting en las entradas de los centros de trabajo; asistir a los centros de poder local como intendencia y gobernaciones, a dejar junto a dirigentes y dirigentas una carta exigiendo el gobierno medidas económicas urgentes que frenen la situación de pobreza y hambre que vive la clase trabajadora

Está previsto que en horas del mediodía se efectúen actos de solidaridad con los y las trabajadoras del sector salud, y por la tarde, manifestaciones territoriales de protesta y a las 20 horas se de inicio a velatones y cacerolazos.

Comenzó la Huelga General Sanitaria

A primera hora de este viernes, desde el frontis del Hospital Barros Luco organizaciones sindicales impulsadas por la Fenats Barros Luco, junto con organizaciones políticas y barriales de la comuna de San Miguel marchan en conjunto por la principal arteria principal de la zona sur de Santiago.

Esta movilización se enmarca en el llamado de «Huelga Sanitaria» contra «un gobierno absolutamente indolente y representante de los empresarios, que gobierna con y para los ricos en la mantención de sus privilegios, mientras nosotros estamos precarizados, en el ámbito económico y sanitario», señalan en un comunicado en conjunto.

🔴📣 Comienza la jornada de la Huelga General sanitaria en las afueras del Hospital Barros Luco. Cerca de 20 organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizan convocados por la FENATS del Hospital Barros Luco.#ParoNacionalActivo #FueraPiñera #SaludGratuitaydeCalidad pic.twitter.com/bgSqKZXpWf — La Izquierda Diario Chile (@LID_Chile) April 30, 2021

De acuerdo con un reporte de Izquierda Diario «Avanzar, avanzar hacia la huelga general», «liberar a los presos por luchar», son parte de las consignas que se pueden escuchar en esta protesta.

Las organizaciones exigen también un programa de emergencia ante la crisis económica y pandémica, para que no sea el pueblo trabajador quien deba pagar por los errores de la gestión de Sebastián Piñera y sus ministros, y plantean también la necesidad de un ingreso universal de emergencia, la prohibición de los despidos y suspensiones y el congelamiento de precios en artículos de primera necesidad, entre otras demandas.

En Quilicura, en el sector norte de Santiago, organizaciones sociales se movilizan las afueras de la estación del Metro Los Libertadores para sumarse a la jornada de protestas.