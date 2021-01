Panguipulli: Comunidades Mapuche inician recuperación territorial para frenar el avance inmobiliario

Vía El Puelche

Este jueves 28 de enero de 2021, las comunidades mapuche Lof Dionisio Manquel Chepo y Küpal Calfío, de la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, iniciaron un proceso de recuperación territorial para hacer frente al avance inmobiliario y la subdivisión en loteos para segundas residencias, lo cual, afirmaron, ha generado impactos y trangresiones a espacios ancestrales de significación cultural.

“Ante la amenaza de un proyecto inmobiliario en nuestra Mapu ancestral, título de Merced Dionisio Manquel Chepo de 527 has., denunciamos que la evaluación ambiental de este aún está en trámite, pero sin embargo, se encuentra en etapa de pre venta de loteo, en el sitio web https//www.patagonland.cl/proyectos/playa–malchehue“, afirmaron las comunidades a través de un comunicado.

“Se trata de una situación completamente irregular”, añade el texto, que destaca que actualmente, el terreno en cuestión “está en manos de los ocupantes Zusaeta y Echavarri , quienes han atentado contra nuestro Menoko, espacios de significación cultural, destrucción de bosque nativo y de todo nuestro Itxofill Mogen”.

Por ello, indicaron “como Pu lof en resistencia, descendientes de Dionisio Manquel Chepo, hemos tomado la decisión de ingresar el día de hoy a la Mapu donde actualmente se encuentra el proyecto inmobiliario, y exigir la presencia inmediata de Rodrigo Zuzaeta y Rodrigo Echavarri para plantear nuestras peticiones”.

“También exigimos la presencia de Oscar Droguett, director regional de Conaf, quien debe explicar la autorización de tala de bosque nativo, pues tenemos la certeza de que no son 9 los árboles cortados como lo señala su informe; y de Jorge Oltra, director regional del SAG, quien debe dar explicaciones en lo que a este organismo compete, considerando que no hemos tenido respuestas satisfactorias a nuestras requerimientos con las autoridades locales, quienes han manifestado no tener las competencias necesarias a nuestras demandas presentadas”, afirmaron.

“Manifestamos enfáticamente que no permitiremos que se sigan cometiendo más atropellos hacia nuestra Ñuke Mapu, por parte de los privados ni por el estado y que desde el día de hoy iniciamos un proceso de reivindicación sobre nuestros derechos ancestrales. Exigimos al Estado chileno hacer cumplir el convenio 169 de la OIT, artículo 7, párrafo 3 y 4, artículos 13, 14, 15,16,17 y 18 en su totalidad, y el tratado de Tapihue del 07 de enero de 1825”, concluyeron las comunidades Lof Dionisio Manquel Chepo y Küpal Calfío.