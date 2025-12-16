Panguipulli: Delegaciones de 14 países participaron de Seminario sobre Gobernanzas Colaborativas en territorios fuertes en naturaleza y cultura

Durante el 34° Foro Anual de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo (RLABM), se llevó a cabo en Panguipulli el Seminario Internacional “Gobernanzas Colaborativas en Territorios Bioculturales”.

El evento reunió a delegaciones de 14 países, así como a organizaciones territoriales, instituciones públicas y representantes de la red internacional de Bosques Modelo.

La jornada del jueves 27 de noviembre dio inicio con los saludos protocolares por parte de autoridades regionales y locales.

Entre los asistentes se encontraban Vicente Rodríguez en presentación del gobernador de la Región de Los Ríos; el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia; el director regional de CONAF Los Ríos, Arnoldo Shibar; el jefe del Departamento de Manejo Sustentable de Bosque Nativo de CONAF nacional, Washington Alvarado; y el gerente de INFOR Los Ríos, Gerardo Vergara.

En el ámbito educativo estuvo presente en el espacio de diálogo Yanet Sáez Rivas, Directora de la Escuela Claudio Arrau de Panguipulli y un representante del Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de los Región de los Ríos.

También participaron y tomaron la palabra Richard Verbisky, presidente de la Red Internacional de Bosques Modelo, y Roger Villalobos, presidente de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo (RLABM).

Entre las delegaciones presentes se encontraba también José Elías González, vice ministro de medio ambiente de República Dominicana, el alcalde la comuna de Villarrica en Perú, Johnny Vargas Espinoza, entre otros referentes de la gestión forestal sustentable y participativa.

El Alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, celebró la instancia y manifestó: “estoy contento de que hayan hecho un recorrido por el territorio en el que pudieron conocer iniciativas en que han hecho un desarrollo armonioso, esa compatibilidad entre el territorio, la naturaleza”.

También resaltó los intercambios de aprendizaje que se generaron durante estos días, señalando la importancia de “que nuestros actores locales conozcan de las experiencias de otras comunidades, de otros países. Agradezco también a los visitantes que se hayan tomado el tiempo de venir a aprender con humildad de la experiencia local”.

Finalmente, el alcalde señaló que Panguipulli ha definido claramente su orientación estratégica: “podemos decir que Panguipulli tiene un norte más que definido y no es la gran industria, si puede ser la industria del turismo”.

En relación con esto, mencionó que se ha elaborado un estudio sobre la capacidad de carga del Destino Siete Lagos, utilizando indicadores para medir la saturación ambiental. Asimismo, se están impulsando instrumentos de planificación territorial, entre los que destacan los planes reguladores.

Acuerdos colectivos para el cuidado del territorio

Richard Verbisky, originario de Canadá y presidente de la Red Mundial de Bosques Modelo, rememoró en su intervención los inicios del Bosque Modelo: “nació de un conflicto en Canadá. Nosotros pensamos que tenemos que tener una otra manera de trabajar en conjunto porque estamos hablando de un paisaje. Nuestra dirección es la sustentabilidad. Vamos a tener un compromiso de trabajar en conjunto, vamos a trabajar en red y compartir conocimientos. Yo creo que hoy día y esta semana es un buen ejemplo de cómo la red está funcionando. Estamos juntando distintas partes: gobiernos locales, gobiernos internacionales, organizaciones y estamos compartiendo”

Roger Villalobos, coordinador académico de la maestría en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad del CATIE en Costa Rica, y presidente de la RLABM, expresó durante su intervención en el seminario: “gracias por recibirnos en esta tierra maravillosa, por su belleza, por la riqueza de su historia y por la diversidad cultural. El día de ayer (miércoles 26 de noviembre) tuvimos una clase genial de gobernanza de la restauración, analizando y discutiendo los grandes retos que conlleva la mejora ambiental en un territorio, cuando hay de por medio una legislación que a veces no es la más adecuada. Por ello las autoridades y saberes locales deben ser parte de la toma de decisiones”.

En este contexto, Pedro Cardyn, Presidente del Directorio de Bosque Modelo Panguipulli, citó las palabras de un hombre mapuche mayor de Lago Neltume quien, durante la organización en contra de megaproyectos hidroeléctricos, expresó: “Estamos cuidando este lago, tal como lo hicieron nuestros mayores, por mis hijos, por mis nietos, por tus hijas y tus hijos. Y para todas las naciones”.

La reflexión de este habitante de la zona cordillerana invita a considerar la solidaridad con las futuras generaciones como un elemento central para sostener iniciativas de mediano y largo plazo. La gobernanza presenta desafíos importantes, siendo el diseño participativo de ordenanzas municipales un aspecto en el cual Panguipulli ha destacado por su trabajo colaborativo a lo largo de distintas administraciones.

En el ámbito ambiental, destacan la ordenanza relacionada con humedales rurales y la regulación de la navegación a motor en los lagos. Ambas ordenanzas han enfrentado obstáculos legales que podrían implicar su eliminación. A pesar de ello, y en paralelo, se sigue avanzando en la declaración de Humedal Urbano Bahía Panguipulli y en la declaración Ramsar de alguno de los humedales rurales. “En todo este proceso hemos estado Mapuche, chilenos y nuestras autoridades locales comprometidos. Y es posible” planteó Cardyn.

Experiencias locales: educación biocultural y restauración ecológica

La primera parte del seminario se centró en las iniciativas acompañadas y desarrolladas por Bosque Modelo Panguipulli.

Fabiola Noches Villanueva, quien fuera coordinadora de la Unidad Técnico Pedagógica de la Corporación Municipal y actual encargada de convivencia escolar en la Escuela Claudio Arrau, presentó el Plan de Educación Ambiental Biocultural de Panguipulli, dirigido a escuelas y liceos públicos de la comuna.

Desde la misma escuela, también se compartieron ejemplos de cómo se ha incorporado transversalmente el plan biocultural en el currículo, apostando por un modelo educativo que integra identidad, territorio y prácticas pedagógicas adaptadas al contexto local.

En la ocasión también se dio cuenta de los avances del Programa de Restauración de Bosque Nativo en Panguipulli que se desarrolla entre oficina de Panguipulli de Conaf y la Municipalidad.

La intervención estuvo a cargo de Jorge Quezada Molina. Ingeniero Forestal y Magíster en Planificación Territorial Rural, además de Jefe Oficina de Área Panguipulli, CONAF Los Ríos. Lo acompaño en la exposición Martín Enderman Lara, Ingeniero Forestal y Supervisor del programa.

Mirada continental: experiencias de Bosques Modelo en Latinoamérica

La segunda parte del seminario amplió la perspectiva hacia iniciativas desarrolladas en otros países de la red. Participaron John Rodríguez Pineda (Bosque Modelo Risaralda, Colombia), con una presentación sobre educación para la resiliencia socioecosistémica; Lucero Cabrera Ordoñez (Bosque Modelo Los Altos, Guatemala), quien compartió la experiencia Bosque Escuela, enfocada en aprendizaje territorial; Renata Carvalho Barros (Bosque Modelo Hileia Baiana, Brasil), presentando el Programa Arboretum para restauración y diversidad ambiental; y Natalia Ruiz Guevara, originaria de Perú, vicepresidenta de la RLABM y coordinadora de la Iniciativa 20×20, presentó un análisis detallado del contexto regional y global de la restauración ecológica.

La Iniciativa 20×20, establecida en 2014 durante la COP20 en Lima, surgió como un compromiso de gobiernos latinoamericanos y organizaciones para recuperar ecosistemas dañados a fin de detener la degradación del suelo, restaurar bosques y paisajes, mejorar la seguridad hídrica, promover prácticas productivas sostenibles, y apoyar a comunidades rurales e indígenas.

Aunque las metas iniciales no se alcanzaron en los plazos establecidos, en los últimos años la iniciativa ha ingresado en una fase de planificación estratégica, recopilando lo que fue su definiendo una hoja de ruta para el 2030.

“La restauración es algo que no solamente se promueve desde las diversas esferas para cumplir un compromiso que firmó el Presidente de la República en una COP, sino que la restauración es un conjunto de prácticas que vienen a aportar un conjunto de impactos. Desde la recuperación de la relación con la naturaleza, desde la recuperación de los servicios ecosistémicos, hasta cuestiones a veces más personales como el cómo me ubico yo dentro de mi territorio (…) Al yo tomar decisiones, al yo involucrarme en restaurar, estoy restaurando también mi identidad como ser humano, que es parte de un ecosistema, que es parte de una naturaleza, que es parte de un sistema que integra seres humanos, plantas, microbiota, etc”.

Para Natalia, existe una relación entre lo micro y lo macro. Considera que las condiciones habilitantes son todos aquellos factores externos que influyen en la toma de decisiones en el territorio donde ella habita: “Lo comentaban hace un par de días en la salida de campo, ya hice mi plan de restauración, ya me puse de acuerdo con el vecino, ya supe qué especies tenía que poner, ya supe en qué temporada la tenía que tener y resulta que hay una norma que me pone el candado y que no me deja restaurar como yo sé que debería hacer.

“La restauración para mí, y porque sigo trabajando en esto, es una oportunidad, es una excusa para hacer las cosas bien (…) Pero, ¿qué significa hacer las cosas bien? tomar las decisiones correctas considerando el contexto y el momento histórico en el que estamos” planteó Natalia Ruiz Guevara, ingeniera forestal y Magíster en Prácticas de Desarrollo del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica. Su especialidad de investigación se orienta hacia los aspectos sociales de la gestión de bosques, la gobernanza de paisajes y el manejo comunitario de recursos naturales.

Gestión a escala de paisajes

La última parte del seminario estuvo dedicada a las lecciones sobre gobernanza territorial. Representantes de EcoAgriculture Partners presentaron el panel “Gestión Integrada de Paisajes”, abordando herramientas y experiencias que vinculan conservación, agricultura y desarrollo local, en línea con la iniciativa global 1000 Paisajes para 1 Billón de Personas.

El seminario concluyó con un mensaje de cierre que subrayó la importancia de los vínculos comunitarios como base de la gobernanza colaborativa. “Las experiencias compartidas hoy —desde escuelas rurales hasta programas de restauración— muestran que la gobernanza se construye con memoria, afectos y decisiones que reconocen la interdependencia entre personas y ecosistemas”.

Este foro coincide con los 20 años de trayectoria del único Bosque Modelo operativo en Chile. “Este es un territorio que dialoga entre montañas, aguas y memorias, y que hoy se convierte en un punto de encuentro para reflexionar sobre la gobernanza en tiempos de transición socioecológica”, plantearon desde la organización de BM Panguipulli.

El Ciudadano