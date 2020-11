Para el nuevo general director de Carabineros “no hubo víctimas fatales” durante la revuelta

El nombramiento de Ricardo Yáñez como nuevo general director de Carabineros ha despertado las dudas sobre cuál será su rol al frente de la institución. ¿Continuará con las mismas prácticas de represión y violencia que su antecesor, o será capaz de promover los cambios que claman los ciudadanos?.

Hasta la semana pasada, Yáñez ocupaba el cargo de director nacional de Orden y Seguridad y después del cambio del Alto Mando había asumido como subdirector de la institución, por lo que conoce muy bien el funcionamiento, operaciones y procedimientos realizados por Carabineros.

El general comenzó a ejercer sus funciones este viernes como cabeza de Carabineros y aseguró que el presidente Sebastián Piñera le encargó que llevara adelante la “modernización y reforma institucional” del cuerpo uniformado.



Al referirse concretamente a una posible reestructuración dijo: “vamos a seguir trabajando, vamos a poner todo de nuestra parte como institución, somos los más interesados”.



“No tuvo víctimas fatales”

Varias voces responsabilizan a Yáñez de ser cómplice de Piñera y Mario Rozas en las continuas violaciones a los derechos humanos y las agresiones perpetradas por los efectivos contra las mujeres, hombres y jóvenes que participaron en las manifestaciones surgidas a raíz del estallido social de octubre de 2019, y de las cuales hay más de 2.300 querellas interpuestas.



Durante una emisión de Informe Especial en TVN, en su calidad de director nacional de seguridad y orden, criminalizó el estallido social y aseguró que la revuelta popular no había dejado fallecidos.



“Los Derechos Humanos son fundamentales, y así se nos ha inculcado. El hecho que no tengamos víctimas fatales, el hecho que nuestros carabineros no hayan hecho uso de sus armas letales, da cuenta que, en muchos casos que fueron gravísimos como agresiones violentas, ellos no usaron sus armas de fuego por tener la convicción que el derecho a la vida es un bien superior”, dijo.



Sin embargo, los datos oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), revelan que desde el inicio del estallido social hubo 3.838 heridos, de los cuales 1.933 fueron a bala, balín o perdigones. Además, hubo 460 mutilados oculares, 35 de ellos con pérdida de al menos un ojo. Así como 298 lesionados por lacrimógenas.



Sobre el número de fallecidos el INDH reporta 34, de los cuales hay cinco casos recordados, en los cuales estarían involucrado oficiales de Carabineros, desmintiendo las declaraciones del general Ricardo Yáñez.

El 21 de octubre del 2019, Alex Núñez fue golpeado por carabineros en las cercanías de la Estación Del Sol del Metro en Maipú. El ex subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, reconoció incluso que murió en manos de la policía.



Otro de los muertes ocurrió el 15 de noviembre de 2019 en Plaza Dignidad. Testigos declararon que Abel Acuña falleció tras un paro cardiorespiratorio tras las numerosas bombas lacrimógenas lanzadas por oficiales de FF.EE., reseñó El Desconcierto.



Posteriormente, el 27 de noviembre del 2019, Mauricio Fredes falleció en las cercanías de Plaza de La Dignidad, al caer a un foso y morir de asfixia por inmersión, al intentar escapar del chorro del carro lanzaagua de Carabineros.



El pasado 29 de enero, Jorge Mora, ‘El Neco’, falleció al ser atropellado por un camión de Carabineros en las afuera del Estadio Monumental. El hincha de Colo Colo se acercó a una barricada que había al terminar un partido, siendo arrollado y muriendo casi instantáneamente. Hasta la fecha no hay responsables por el arollamiento.



Mientras que el 31 de enero de este año, el joven Ariel Moreno perdió la vida tras ser impactado en la cabeza por un proyectil en Padre Hurtado. El hecho ocurrió durante una manifestación en las afueras de la Subcomisaría de Carabineros de la comuna. Hasta ahora existe una investigación abierta para determinar de dónde provino el disparo.

¿Dónde están los antecedentes?

Otras declaraciones de Ricardo Ýáñez que han generado críticas son las relacionadas con el caso del joven Anthony Araya que fue cayó desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho tras ser embestido por el carabinero Sebastián Zamora.

Durante el lamentable hecho ocurrido el pasado 6 de octubre, el general, como director de Orden y Seguridad, confirmó que el joven, además de estar internado en la Clínica Santa María, estaba detenido y que Carabineros había entregado”un oficio a la Fiscalía con nuevos antecedentes que se encontraron respecto a imágenes que había, donde había nuevos antecedentes respecto a la participación de este joven en hechos de violencia en el sector de Plaza Italia”, en un intento por justificar el procedimiento.

Sin embargo, ninguno de esos antecedentes se ha hecho público en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Ximena Chong.

Cabe destacar que en todo momento, Yáñez participó y estuvo al tanto de las acciones de Carabineros, ya que al frente de la dirección de Orden y Seguridad, su función fue la supervigilancia directa de todas las operaciones a nivel nacional, basado en el trabajo constante con cada jefe de zona policial.



De hecho, tenía a su cargo la misión dar instrucciones a la tropa respecto de cómo desempeñar sus funciones operativas.

Modernización de Carabineros

Más allá de las críticas, varios analistas coinciden en que al mando de Carabineros, Ricardo Yáñez tiene la oportunidad de promover los cambios y la modernización que requiere el cuerpo uniformado.



“Yáñez emerge desde el corazón del problema de Carabineros de Chile. Si bien existen aristas de corrupción y transparencia, el problema de fondo, y el más grande, es la relación de Carabineros con la ciudadanía y ese tema viene de la gestión del orden público”, indicó Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21 y consultor en seguridad pública.



“Es el general que tiene la mayor carga respecto de lo que ha sucedido, después de Rozas, el general director saliente. Lo importante es entender que, aunque Yáñez fuera un carabinero que se hubiese rebelado contra Rozas por la forma de conducir la institución, de todas formas la responsabilidad política la sigue teniendo sobre Carabineros el Ministerio del Interior. Nada va a cambiar por el hecho de que sacaron a Rozas para reemplazarlo por un fusible de recambio, si es que el Gobierno no entiende que son ellos los responsables en el control de orden público y que hay una cadena de mando político antes que la cadena institucional dentro de Carabineros”, señaló, citado por El Mostrador.



Por su parte, el Vocero del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, indicó que los cambios deben producirse desde la doctrina de Carabineros, de lo contrario seguirán las violaciones a los Derechos Humanos.



Para el diputado RN y miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Fuenzalida, se abre la oportunidad de “ponernos de acuerdo con una comisión bicameral que teníamos formada con el ministro Blumel, pero que nunca ha funcionado, porque él salió, y que el Gobierno lidere esta modernización y este cambio de Carabineros. Pero tiene que haber un diálogo político previo”.



“Tenemos que ponernos de acuerdo, como país, sobre qué policía queremos. No es la policía de uno o de otros, es la policía que todos necesitamos, que es la que garantiza nuestra seguridad, que es la que garantiza nuestra libertad, que es la que establece la igualdad ante la ley, y eso es muy necesario que sea a través de un diálogo político y, por eso, yo tomo esta salida como una oportunidad para retomar ese diálogo”, subrayó.