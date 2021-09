Parada Militar 2021 costará $218 millones

Luego de que se confirmara la realización de la Parada Militar para el próximo 19 de septiembre, se han podido conocer ciertos detalles, como por ejemplo el presupuesto que se destinará para este evento.

Recientemente desde el ministerio de Defensa anunciaron que la Parada Militar tendrá entre sus características la austeridad, lo que significará un presupuesto del 40% menos respecto a otras instancias.

El ministro Baldo Prokurica indicó que “producto de la situación que vive el país esta va a ser una Parada que va a tener costos muy inferiores que van casi al 40% menos de lo que era una Parada normal”.

Ese porcentaje, considerando los montos de la efectuada en 2019, equivale a unos $218 millones de presupuesto para este año, según consignó La Tercera.

“Esta es una Parada que va a tener 30% menos de contingente que desfila, además no van a haber carros, no van a haber invitados. Y además de eso se cumple un protocolo muy estricto que la autoridad sanitaria nos ha generado, que nos significa tener mascarillas, distancia, todos con vacunas respectivas, con PCR de 24 horas y con toda una condición que permita que quienes participan de este desfile no se contagien”, aseguró Prokurica.

Según el ministro de Defensa la ceremonia será «sobria y austera, a tono con los tiempos que vive nuestro país y se rendirá homenaje a civiles y militares que han combatido la pandemia».

Entrevistado por Canal 24Horas, el diputado de RN, Luis Pardo, recalcó que parte del dinero a utilizar en la parada, se encuentra en el Fondo Permanente de la Fuerza Armada.

“Son 200 millones de pesos (el costo), muchos de los cuales están en el fondo permanente de las FF.AA”, explicó el legislador.

Se espera que, para este jueves, se realice la revista preparatoria para la Parada Militar, que se llevará a cabo en el Parque O’Higgins, sin público, y solo el cuerpo castrense.