Paris defendió a Piñera por aparecer sin mascarilla en acto oficial

Este lunes 21 de diciembre, el ministro de Salud, Enrique Paris, se molestó tras ser consultado por un periodista, durante el balance diario del COVID-19, sobre el desacato, por segunda vez, a las medidas sanitarias por parte del propio mandatario nacional, Sebastián Piñera, luego de salir sin tapabocas en un acto oficial.

“Basta ya de seguir con esta persecución en contra de algunas autoridades, en cambio a otras autoridades no se les dice absolutamente nada, nada, cuando también incumplen las normas sanitarias”, comentó, en alusión a lo hecho por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien viajó a Coquimbo, cuando toda la región Metropolitana se encuentra en fase 2 de Transición.

El presidente Piñera, el 20 de diciembre, se encontraba en Los Andes (región de Valparaíso), en una entrega de viviendas, y no usó la mascarilla mientras se dirigía al público. En su defensa, Paris argumentó que el mandatario usó el “distanciamiento físico entre personas”.

“Cuando entregó la primera llave, no se colocó la mascarilla, pero se acercó a la persona a una distancia prudente, mantuvo el distanciamiento. De hecho, no la abrazó, se metió la mano en el bolsillo y se puso la mascarilla de inmediato”, añadió la autoridad de Salud.

El periodista que realizó la pregunta a Paris le dijo que cronometró el tiempo que Piñera estuvo sin mascarilla, a lo que el funcionario respondió que: “ese tiempo que ha cronometrado con tanta exactitud no es tan exacto (…) nosotros también lo cronometramos y sólo estuvo 67 segundos sin mascarilla, entre que entregó la llave y se puso la mascarilla”.

Captura acto de entrega de viviendas. Foto: El Desconcierto.

Finalmente, el jefe de la cartera de Salud dijo enfáticamente: “yo aquí defiendo al Presidente. Lo hizo bien, no abrazó a la persona, vea bien que se acercó con los brazos abiertos y fueron solo 67 segundos (…) No creo que eso sea una señal de que el Presidente no se preocupa, todo lo contrario. Está permanentemente preocupado de mantener las normas”.

Más allá del tiempo que estuvo sin tapabocas, el problema radica en el hecho de que siendo Piñera el jefe de Estado y una figura pública debe ser el primero en dar el ejemplo, respecto al cumplimiento de las normas impuestas en su propio gobierno para el bienestar de la nación.

[VIVO] Pdte @sebastianpinera anuncia plan de construcción de viviendas #ChileSeRecupera https://t.co/gv884ri5JC — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) December 20, 2020

El pasado 18 de diciembre, el mandatario recibió una multa de 2,5 millones de pesos chilenos (3.440 dólares) por pasear sin mascarilla por la playa e incumplir los protocolos sanitarios.

Respecto a Jadue, el alcalde de Recoleta (región Metropolitana) fue oficiado por el seremi de Salud de Coquimbo, Alejandro García. “El alcalde viene de una comuna en Fase 2, estamos nosotros acá en Choapa en Fase 4, por lo tanto no debió haber venido”, aseguró.

Garcia afirmó que Jadue se arriesga a una multa de entre los 0,1 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales “dependiendo de la gravedad de los hechos”, una cifra a la que “se arriesga en este momento cualquier ciudadano, no solamente él”, concluyó.

Fuentes: El Desconcierto/El Mostrador/DW.COM.