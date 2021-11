Parisi enfático: Kast no puede gobernar porque en Chile no hay cabida para la extrema derecha

En declaraciones realizadas al matinal de Chilevisión, Franco Parisi afirmó que «Kast no va a poder gobernar», y que no puede gobernar porque en Chile «no hay cabida para la extrema izquierda».

«Lo que pasó a partir del 18 de octubre es porque la gente se cansó del abuso de la extrema derecha y la derecha, amparados por la izquierda. Lo que pasó fue que les mataron la ilusión de la educación pública, de la casa propia, de poder surgir», argumentó el representante del Partido de la Gente.

Entonces, agregó, «Kast no va a poder gobernar porque en Chile no hay cabida para la extrema derecha, difícilmente va a poder ganar y peor aún, yo veo imposible que pueda gobernar. Piñera no pudo gobernar».

