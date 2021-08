Parque Safari de Rancagua entregó detalles sobre fatal ataque de tigre a joven trabajadora

Un lamentable hecho ocurrió esta mañana en el Parque Safari de Rancagua, en el cual una joven trabajadora (21 años) del recinto resultó muerta tras el ataque de un tigre, al ingresar a la jaula donde estaba el felino.

SALE K1 A 10-3-4 PARQUE SAFARI / RUTA H-30. https://t.co/hSlMbLXbv1 — Central CB. Rancagua (@CentralCBRgua) August 6, 2021

Según la información entregada por Carabineros, la joven realizaba labores de aseo en la jaula del tigre y no se percató que estaba abierta, siendo atacada en el cuello por el animal.

El capitán Williams Espinoza, subcomisario de la 1ra. comisaría de Rancagua, confirmó que la persona fallecida ingresó con dos personas más al espacio, sin percatarse que la reja de la jaula estaba abierta.

El funcionario policial aseguró que la trabajadora atacada murió en el lugar. Se desconoce el estado de las otras dos personas atacadas.

El fiscal de turno dispuso la presencia de la BH en el lugar, quedando la investigación a cargo de la Fiscalía Local de Rancagua.

Asimismo, personal de Bomberos y Carabineros atendieron la emergencia.

El Safari abre sus puertas a las 10:00 horas. Previo a esto, un grupo de técnicos veterinarios y de mantenimiento realiza diariamente labores de limpieza y aseo para el ingreso del público, principalmente familiar.

Cronología de los hechos

El gerente de Administración y Finanzas del Parque Safari de Rancagua, Antonio Rojas, relató una cronología de los hechos ocurridos esta mañana, y señaló que a un grupo de tres trabajadores se les solicitó limpiar exclusivamente los portones del Recinto Felinos, el cual cuenta con una puerta corredera electrónica.

«Se les pidió que barrieran la gravilla que había sobre el riel para no dificultar el desplazamiento del portón. Había una pareja de muchachos que estaba barriendo y obviamente el portón estaba abierto, pero todos los animales estaban en sus recintos encerrados con llave», precisó Rojas, citado por En Cancha.

Continuando con el relato, el gerente indicó que «en el instante en que uno de los chicos va a buscar un contenedor para poner la gravilla, ve que ya no están los chicos. Se demoró tres minutos en ir a buscar el contenedor y cuando regresó no los ve y luego ve que uno de ellos desde el interior viene avanzando hacia la puerta y el muchacho le dice que un tigre atacó a su compañera».

indicó que el día anterior se les dio la indicación de que se iba a hacer mantenimiento solamente a los portones del Safari Leones, no en el interior de las jaulas. Es por esto que indica no comprender por qué sucedieron los hechos, ya que los trabajadores “no son nuevos” y conocen los protocolos.

«Ellos se aproximaron donde termina el Safari de Leones y hay otro portón que da lugar al Safari de Tigres y por alguna razón abrieron el recinto que estaba con candado. No sé por qué ni para que lo abrieron, no creo que con ánimos de curiosidad, pero el trabajo rutinario no es que ellos se deslicen por el Safari adentro, ellos simplemente limpian los portones. Es muy importante recalcar que los tigres y felinos están en sectores encerrados», agregó Rojas.

El gerente señaló que de momento no puede entregar mayores antecedentes debido al estado de consternación del equipo. «La víctima llevaba por lo menos dos o tres años trabajando acá. No tengo mucha claridad de las circunstancias de los hechos porque son personas que conocen los protocolos», dijo Rojas.

Para el rescate de la trabajadora fallecida, el gerente del Parque Safari informó que un un grupo de trabajadores, a bordo de vehículo de emergencia, logró ahuyentar al tigre para recuperar el cuerpo de la joven de 21 años.

“El felino escapó hacia su habitación”, dijo Rojas, quien aclaró que “al animal no le dispararon, pero sí había una persona con un rifle”.

El gerente del Safari explicó que “los trabajadores están muy afectados”, e informó que el recinto abrirá durante este viernes.