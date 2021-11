Partido Ecologista Verde llama a votar y derrotar a la Derecha en primera vuelta

Luego de analizar internamente el escenario electoral actual de cara a las elecciones presidenciales, el Partido Ecologista Verde de Chile (PEV) anunció la decisión que se tomó de manera democrática en consulta nacional, y la postura que sostendrán en esta primera vuelta, destacando que en esta oportunidad no llevaron carta presidencial propia por un sentido de responsabilidad con el país: “Esto habría contribuido a dispersar el voto de oposición en un momento histórico en que se requiere, primordialmente, que la Derecha deje de gobernar”, señalaron desde la colectividad.

Del mismo modo, recalcan que ninguna candidatura presidencial les representa, dado que todas hablan de medioambiente de manera general, aún cuando es evidente que los desafíos ambientales que para los ecologistas son de primer orden de importancia, para ellos (los candidatos presidenciales) son secundarios o, derechamente, sus posturas son contrarias a los principios que promueve el PEV.

No obstante, y dada la importancia de este momento político y de lo que ocurra en estas elecciones, el Partido Ecologista Verde, liderado por el diputado Félix González, llamó a derrotar a la Derecha: “Somos muy conscientes de lo que está en juego y de la relevancia del rol que el Partido Ecologista Verde y su lista parlamentaria y de consejeras y consejeros regionales está jugando en esta elección, por lo que hacemos un llamado a la ciudadanía a ir a votar y a derrotar a la Derecha, porque una coalición que gobierna violando los Derechos Humanos, no debe tener poder”.

Si bien en primera vuelta los ecologistas decidieron no apoyar públicamente a un candidato en particular, acordaron dar su apoyo a quien compita contra la Derecha en segunda vuelta, previo a acuerdos ambientales concretos: “En cuanto a la primera vuelta, no apoyaremos públicamente a ninguna candidatura presidencial, manteniendo la esperanza de que pasen a segunda vuelta dos candidaturas de oposición y, de no ser así, apoyaremos a quien compita contra la Derecha en la segunda vuelta, previo acuerdo programático en que exigiremos compromisos ambientales concretos para enfrentar la crisis climática y ecológica”, cerraron desde el PEV.