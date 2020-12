Partido Liberal anuncia salida del Frente Amplio

Este sábado, en el marco de su Consejo General extraordinario, el Partido Liberal de Chile acordó su salida del Frente Amplio bloque político que contribuyó a fundar a inicios de 2017.

El Consejo General de la colectividad se reunió pasado este mediodía en el centro de Santiago, y el diputado Vlado Mirosevic confirmó la decisión a través de su cuenta en Twitter.

El consejo general extraordinario del Partido Liberal acaba de aprobar nuestra salida del Frente Amplio.



Es un día triste, pero lo hacemos tranquilos y serenos porque el camino que exige este momento histórico es la UNIDAD opositora para construir mayorías constitucionales — Vlado Mirosevic Verdugo (@vladomirosevic) December 5, 2020

“Es un día triste, pero lo hacemos tranquilos y serenos porque el camino que exige este momento histórico es la UNIDAD opositora para construir mayorías constitucionales”, expresó.

Y la construcción de esas mayorías nos exige acciones reales, ponernos de acuerdo con todos y todas quienes quieren impulsar cambios, y aquello no puede ser meramente declarativo.



A nuestros compañeros y compañeras del FA, esperamos con fraternidad volvernos a encontrar. — Vlado Mirosevic Verdugo (@vladomirosevic) December 5, 2020

La ciudadanía se ganó en las calles el derecho a una #NuevaConstitución que habilite cambios sociales.



De los partidos no espera mucho, pero lo único que espera es que estemos unidos para construir una mayoría constitucional que le gane a las fuerzas conservadoras. — Vlado Mirosevic Verdugo (@vladomirosevic) December 5, 2020

“En este momento tenemos legítimas diferencias”, manifestó posteriormente el partido en una declaración pública. “No es una decisión feliz. Todos y cada uno de los movimientos del Frente Amplio fueron testigos de que el PL hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar este desenlace”.

“Planteamos con fraternidad, honestidad y oportunamente nuestras diferencias, siempre primero en privado antes de hacerlo público. Sin embargo, cuando las voluntades no convergen en el camino a seguir, lo correcto es emprender caminos separados”.

Por su parte, el presidente del Partido Liberal, Luis Felipe Ramos, señaló que la salida de la coalición opositora se debe a diferencias legítimas.

“Esta es una decisión que no hubiésemos querido tomar, hicimos todo lo posible para que no ocurriera, pero hay diferencias legítimas que nos impiden seguir trabajando en la misma coalición”, dijo.

Ramos señaló que la prioridad de la tienda opositora se encuentra en el marco del proceso constituyente y los proceso electorales de 2021, por lo que abogan por la unidad dentro de las fuerzas progresistas.

“Nuestra principal responsabilidad en este momento es construir las mayorías constitucionales y evitar que este nefasto gobierno de Sebastián Piñera tenga continuidad, por eso, las y los liberales haremos todo lo posible para que la derecha no tenga el próximo gobierno. Eso exige la máxima unidad posible de toda la oposición progresista, no podemos ser un proyecto testimonial, y eso no es meramente declarativo, sino que exige acciones concretas”.

“No fuimos capaces de transmitir con la fuerza necesaria dentro del Frente Amplio lo relevante que es construir la unidad opositora, y optaron por un camino de minorías que impide la construcción de mayorías”, subrayó.

Por su lado, la historiadora María José Cumplido, quien fuera precandidata de los liberales para las recientes primarias para gobernadores regionales, manifestó: “Hoy es un día triste, es un día donde cambiamos el rumbo…el plebiscito y la nueva Constitución es un marco que va a definir el Chile de los próximos 40 años, y en ese marco, es esencial tomarlo con responsabilidad, buscar la unidad, porque solo la unidad nos va a permitir construir este país que tanto queremos y creo fielmente, que nosotros desde nuestro partido, vamos a trabajar con fraternidad con toda la oposición”.

Psteriormente, Vlado Mirosevic recordó que el Partido Liberal es uno de los fundadores del Frente Amplio.

“No tuvimos la fuerza los liberales para imponer, o convencer, a nuestras compañeras y compañeros del Frente Amplio que la unidad opositora es el único camino posible en el marco del proceso constituyente, y sobre todo, para evitar que este mal gobierno de Sebastián Piñera tenga continuidad en el futuro”, dijo.

“Vamos a seguir insistiendo en la unidad, esta vez fuera del FA, vamos a seguir insistiendo en que se requiere una lista única para el proceso constituyente, vamos a seguir insistiendo en que se requieren primarias presidenciales de unidad de toda la oposición, de los contrario, con las decisiones que el FA esta tomando, le estamos entregando una mayoría artificial a la derecha, que no tiene”, agregó.

Sin embargo, hizo un llamado a la unión de las fuerzas progresistas del país.

“Seguimos guardando un tremendo aprecio por quienes fueron nuestros compañeros de coalición, ojalá que el futuro nos vuelva a encontrar, esa es la verdad. Por el bien de Chile, ojalá que todas las fuerzas progresistas estemos unidos y no nos sigamos dividiendo”, afirmó.

La decisión del Partido Liberal conoce sólo dos días después de la renuncia a Revolución Democrática de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo.

De este modo, en sólo una semana, el FA perdió cuatro diputados: Castillo, Vidal, Mirosevic y Alejandro Bernales

Seguimos adelante con la certeza de poner las energías y voluntades en articular la más amplia mayoría para construir las transformaciones que el Nuevo Chile a través de un proceso constituyente participativo y con protagonismo ciudadano. pic.twitter.com/mPzU9gfrox — Frente Amplio Chile (@elfrente_amplio) December 5, 2020

Reacción del Frente Amplio

Horas después de conocerse la decisión del Partido Liberal, el Frente Amplio emitió una declaración pública y envió también una misiva a sus militantes.

En ésta, denominada, “Carta a las y los frenteamplistas: Dignidad y justicia para Chile” expresan: “Lamentamos la salida del Partido Liberal de nuestra coalición ya que a pesar de los esfuerzos realizados por alcanzar la máxima unidad política, ella no se ha concretado. Este esfuerzo unitario ha buscado articular un arco amplio de partidos y fuerzas sociales para lograr una presencia mayoritaria en la Convención Constitucional de ideas transformadoras y derrotar así el veto que ha impuesto la derecha durante estos últimos 30 años”.

El texto añade que “esta salida no debe detenernos, más bien marcar un punto de inflexión para redefinir con quienes queremos construir las transformaciones para el Chile de hoy. Saber distinguir quienes están disponibles a profundizar la democracia y quienes a quedarse en recetas del pasado”.

Además, solicitan a sus bases “que en todos los espacios que estén desplegados hagamos crecer el frenteamplismo”.

Por su parte, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, afirmó que “valoramos la sinceridad del Partido Liberal de querer optar por una hoja de ruta diferente, aunque creemos que es un error. De todas maneras, desde el Frente Amplio siempre vamos a estar disponibles para trabajar en conjunto, son otros los que nos han cerrado las puertas y no han comprendido que es momento de respetar las nuevas formas de organización, democratizando el poder para que entre todas y todos construyamos el futuro de Chile. Si el Partido Liberal sigue manteniendo ese objetivo, estoy segura que nos seguiremos encontrando”.

Mientras que el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, envió un mensaje conciliador a los liberales.

“Les deseamos lo mejor a los compañeros y compañeras del Partido Liberal, esperamos volver a encontrarnos en el futuro gobierno de transformación y cambio que supere el desastre que nos está heredando la derecha y que necesitará la más amplia unidad de las fuerzas de cambio”, expresó.