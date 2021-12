Partido Verde Europeo envió su apoyo a Gabriel Boric: «No puede haber justicia climática sin justicia social»

El Partido Verde Europeo, a través de su secretaria general, Mar García, envió un video con un saludo de apoyo a Gabriel Boric, en el marco de la segunda vuelta presidencial en Chile.

En el mensaje, García recordó que actualmente, «todo el planeta se encuentra en estado de emergencia climática», por lo que es «imprescindible» tener líderes comprometidos como Boric, «para garantizar el real cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el clima».

«Los Verdes estamos convencidos de que no puede haber justicia climática sin justicia social. Apoyando a Gabriel Boric se demostrará que con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura», manifestó la representante del Partido Verde Europeo.

Mira el video a continuación: