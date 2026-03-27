PDI decomisa más de 37 mil libros piratas en calle San Diego de Santiago: Corporación del Libro y la Lectura advierte presencia de grupos criminales organizados

La Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi), dependiente de la PDI, realizó este jueves 26/3 un operativo que dejó como resultado el decomiso de más de 37.377 libros piratas, los cuales suman un valor total de $1.495.080.000.

La acción se desarrolló en tres locales comerciales ubicados en la Galería Comercial San Diego, ubicada en la calle del mismo nombre en Santiago.

Según se informó, el operativo fue ordenadó por la Fiscalía Local Pudahuel tras una denuncia de editoriales socias de la Corporación del Libro y la Lectura, junto a Alessandri Abogados, tras identificar los libros piratas que estaban a la venta en la citada galería.

Una vez concretado el decomiso, Sebastián Rodríguez-Peña, presidente de la Corporación del Libro y la Lectura, declaró que «lamentablemente la mafia del libro pirata persiste en el tiempo, afectando directamente el trabajo de autores, ilustradores, diseñadores, libreros, y otras áreas vinculadas a los libros».

«Hay que ser claros: la piratería en Chile es un delito cometido por grupos criminales organizados, igual que en cualquier otra industria. De hecho, solo en los últimos años el decomiso de libros producidos ilegalmente alcanza a los 400 mil ejemplares aproximadamente», agregó el representante gremial.

Para Rodríguez-Peña, esta es una situación «que desborda al mundo del libro y la cultura; es un grave problema de seguridad, de posibles delitos tributarios, de perjuicio al derecho de autor, entre otros aspectos. Esperamos que las autoridades puedan avanzar en aumentar las penas, que son bajísimas, para dar señales claras contra estos delitos».

Por su parte, Hernán Torres, abogado del Estudio Alessandri detalló que el material «fue incautado en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual, consistente en la reproducción y comercialización no autorizada de obras protegidas».

«Dicha conducta», recordó el profesional, «configura un ilícito que vulnera los derechos de autor de los distintos titulares involucrados, con responsabilidades determinables tanto en el ámbito civil como penal, conforme a los antecedentes reunidos y considerando la eventual reiteración de las conductas investigadas».

El abogado anunció que «se evaluará el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes destinadas a la tutela efectiva de los derechos vulnerados y a la reparación íntegra del daño causado».

Finalmente, se informó que en el operativo fueron detenidas 2 personas: una mujer extranjera en situación irregular y un hombre chileno, ambos sin antecedentes, por el delito flagrante de Infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

Seguiremos informando.

Fotos operativo: Policía de Investigaciones.