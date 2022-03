PDI detiene a cuatro personas por linchamiento de joven que fue confundido con delincuente en La Florida

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este jueves que en las últimas horas se produjo la detención de cuatro personas por su responsabilidad en la muerte de un joven de 22 años, que fue confundido de ser un delincuente y fue capturado y golpeado por vecinos de la Villa Renacimiento, de la comuna de La Florida.

Se espera que a las 9:30 de la mañana, el prefecto Víctor Ruiz, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, junto al fiscal Felipe Díaz, de la Fiscalía Local de La Florida, entregarán más detalles sobre la captura.

El fiscal Díaz señaló que los aprehendidos son cuatro hombres adultos, quienes fueron capturados durante la noche de ayer y hoy serán formalizados por homicidio.

Durante la jornada del miércoles , el joven Matías Villarino fue linchado por vecinos, luego que este compartía en una plaza con un grupo de amigos, cuando desconocidos procedieron a intentar asaltarlos,

Ante ello, ambos corrieron en direcciones opuestas y Matías intentó esconderse en un auto, como muestran imágenes de seguridad. Posteriormente, intentó entrar a una casa cercana.

La dueña de la vivienda donde se escondió el joven era una mujer de la tercera edad, que pensó que sería víctima de un delito, por lo cual alertó a sus vecinos por temor a sufrir un robo, los cuales salieron en su ayuda, atraparon al joven y lo golpearon hasta causarle la muerte.

No obstante, los vecinos entregaron otra versión y señalaron que posiblemente la muerte se debió a que el joven se golpeó la cabeza tras saltar nuevamente la reja de la vivienda. Dicha situación tendrá que ser verificada por la respectiva autopsia que realizará el Servicio Médico Legal, consignó Emol.

Inmovilizado y golpeado

La madre del joven, Cecilia Waltherm indicó que su hijo fue inmovilizado y golpeado hasta la muerte,

«Les dije a los carabineros que quería ver a mi hijo, que me dieran la dirección. No querían que fuera. Fui igual», relató, según consignó Meganoticias. La madre llegó hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo de Matías, y vio un bulto tapado y funcionarios policiales alrededor.

Indicó que al llegar no había nadie «que diera la cara. Matías estaba amarrado con una huincha. Lo inmovilizaron, así que no se pudo defender. También tenía un ojo morado. ¿Cómo pudieron hacerle eso?», lamentó.

Cecilia manifestó su indignación al escuchar las ddeclraciones de vecinos que tildaban a su hijo como «delincuente».

«Yo no quería hablar, pero vi declaraciones de vecinos diciendo que mi hijo era un delincuente. No lo puedo aceptar. Era un estudiante ejemplar y trabajó toda su vida, a pesar de que no lo necesitaba. Su padre es empresario y tiene un buen pasar. A Matías no le gustaba la vida regalada», explica.

«Era honesto, sensible, muy humano. Siempre alegre. No era un delincuente», insiste. «Y ahora está muerto porque unos vecinos no pudieron comportarse como adultos. Qué les costaba llamar a Carabineros y esperar a que llegaran. Lo inmovilizaron con cinta de embalar y lo golpearon hasta matarlo», condenó.

Una vecina que no quiso dar su nombre, relató que le rogó a los vecinos que soltaran a Matías, que se detuvieran, pero no le hicieron caso.

«Ha habido tantos asaltos en la cuadra que la gente está choreada», expresó.