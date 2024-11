Pedro Pascal: “Me da mucha felicidad representar la fuerza chilena poderosa como el poder de los gladiadores»

Este jueves 14 de noviembre es el esperado estreno mundial de Gladiador II, la secuela de la icónica película dirigida por Ridley Scott. Uno de los protagonistas es el actor chileno Pedro Pascal, quien no solo forma parte del elenco estelar junto a Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn y Fred Hechinger, sino que también se tomó un momento para dedicar un emotivo mensaje a sus seguidores chilenos.

En un video compartido por AndesFilms y Chilevisión, Pedro Pascal aparece con un look casual, vistiendo jeans y una polera negra, y dirige sus palabras en español al público de su país natal. “Hola a todos, soy Pedro Pascal y estoy muy orgulloso de poder invitarlos a ver esta increíble película”, comienza diciendo, capturando de inmediato la atención de sus fans.

El actor continuó su mensaje con entusiasmo: “Me da mucha felicidad poder representar la fuerza chilena poderosa como el poder de los gladiadores. Los quiero mucho y que gocen de Gladiador II”, expresó Pascal con una sonrisa, cerrando su invitación con imágenes del tráiler de la película.

Pascal, conocido por su humildad y carisma, sigue consolidándose como un referente del talento chileno en Hollywood. Su participación en Gladiador II promete ser uno de los puntos altos de la película, que ya genera grandes expectativas entre los fanáticos del cine épico y la audiencia chilena, que lo sigue con fervor.

Un estreno con altas expectativas

Gladiador II es una de las películas más anticipadas del año, no solo por ser la continuación de un clásico del cine, sino también por el elenco de primer nivel que ha reunido. Pedro Pascal, quien ha brillado en series como The Mandalorian y The Last of Us, se une a esta producción, donde interpreta un personaje clave en la trama de la nueva entrega.

El video de invitación de Pascal refuerza su conexión con el público chileno, quienes ven en él un símbolo de éxito y orgullo nacional. “Solo la veré por ti… Porque para mí existe un solo Máximo Décimo Meridio,” escribió un seguidor, refiriéndose al personaje emblemático interpretado por Russell Crowe en la primera entrega de Gladiador.

La película promete llevar a los espectadores de vuelta a la brutalidad y el heroísmo de la Roma antigua, con escenas épicas de combate y una narrativa poderosa, elementos que hicieron de la primera parte un fenómeno cultural. Con la participación de Pedro Pascal, Gladiador II tiene todos los ingredientes para convertirse en otro gran éxito de taquilla.

No queda más que esperar para ver cómo el actor chileno se luce en esta nueva superproducción y cómo su participación resonará tanto en Hollywood como en su tierra natal.