«Pensando Chile fuera de la caja»: Nuevo libro propone ajustes al modelo para recuperar el dinamismo económico

La obra, editada por José Miguel Benavente, Guillermo Larraín y Diego Pardow, reúne investigaciones que buscan destrabar los nudos estructurales del país con propuestas concretas en educación, delincuencia, medioambiente, crecimiento y reforma del Estado, entre otros temas.

«Pensando Chile fuera de la caja»: Nuevo libro propone ajustes al modelo para recuperar el dinamismo económico
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

En medio de un escenario marcado por discusiones sobre el crecimiento económico, la fragmentación política y la desconfianza institucional, un nuevo libro pone sobre la mesa una invitación directa: cambiar la forma en que se diseñan las políticas públicas en Chile.

Se trata de «Pensando Chile fuera de la caja», publicado por Editorial Universitaria. El volumen reúne a un grupo transversal de investigadores quienes analizan los principales desafíos del país desde una perspectiva multidisciplinaria y aplicada.

Editado por José Miguel Benavente, Guillermo Larraín y Diego Pardow, el libro de 516 páginas propone «tres giros clave»: Generar ideas desde abajo; incorporar miradas que cruzan disciplinas; y concentrarse en la «última milla» de las políticas públicas, es decir, en los detalles de implementación donde muchas reformas suelen fracasar.

De esta manera, se abordan materias como la selección de directores escolares y gestión educativa; efectos medioambientales en el rendimiento escolar; salud mental juvenil; transporte público gratuito; reincidencia delictual; sesgo ideológico en medios digitales; deliberación ambiental; teletrabajo en el Estado; y estrategias para recuperar el crecimiento económico.

En ese marco, una de las apuestas centrales de la publicación es que los grandes acuerdos no bastan si no se revisan los mecanismos concretos de ejecución.

«Por ejemplo, se analizan experiencias piloto de teletrabajo en el sector público, modelos de medición del riesgo financiero en salud y propuestas para enriquecer el proceso legislativo mediante herramientas de inteligencia colectiva. En esa línea, el texto busca conectar la investigación académica con decisiones reales de política pública», señalaron desde la Editorial Universitaria.

«En tiempos donde el país busca retomar el dinamismo económico y reconstruir confianzas, la publicación instala una pregunta de fondo: ¿Está Chile dispuesto a revisar no sólo qué políticas impulsa, sino cómo las diseña e implementa?», agregaron desde la casa editorial.

El texto ya está disponible en la librería de Editorial Universitaria y también en su página web AQUÍ

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

¿Fin al sistema de jaulas para aves en producción de huevos? Tenaz oposición de industria avícola a proyecto de ley en la Cámara

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Política industrial verde y popular: Los ejes para transformar la matriz productiva de Chile

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Juan Antonio Moreno: "La seguridad social debe construirse con participación real de trabajadores y pensionados"

Hace 6 días
Absalón Opazo

Red Lambe Norte Chile presenta teatro de miniaturas en la Feria del Libro de Coquimbo 2026

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Bloqueo del libre tránsito de mercancías: Un costo global que encarece la vida, trae guerra y una solución concreta

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Proyecto impulsado por Presidenta de México distribuyó 2,5 millones de libros a jóvenes de 14 países de América Latina

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Libro alerta sobre vacíos críticos en la atención de salud mental de niñas, niños y jóvenes en Chile

Hace 3 días
Absalón Opazo

Libro "El gran terremoto en 100 historias" es una de las novedades editoriales de la Región de Los Ríos para 2026

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Los secretos de la estafa $LIBRA: el contrato de Milei, los U$100 millones de Davis y la ruta del dinero que la Justicia no investiga

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano