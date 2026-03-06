«Pensando Chile fuera de la caja»: Nuevo libro propone ajustes al modelo para recuperar el dinamismo económico

En medio de un escenario marcado por discusiones sobre el crecimiento económico, la fragmentación política y la desconfianza institucional, un nuevo libro pone sobre la mesa una invitación directa: cambiar la forma en que se diseñan las políticas públicas en Chile.

Se trata de «Pensando Chile fuera de la caja», publicado por Editorial Universitaria. El volumen reúne a un grupo transversal de investigadores quienes analizan los principales desafíos del país desde una perspectiva multidisciplinaria y aplicada.

Editado por José Miguel Benavente, Guillermo Larraín y Diego Pardow, el libro de 516 páginas propone «tres giros clave»: Generar ideas desde abajo; incorporar miradas que cruzan disciplinas; y concentrarse en la «última milla» de las políticas públicas, es decir, en los detalles de implementación donde muchas reformas suelen fracasar.

De esta manera, se abordan materias como la selección de directores escolares y gestión educativa; efectos medioambientales en el rendimiento escolar; salud mental juvenil; transporte público gratuito; reincidencia delictual; sesgo ideológico en medios digitales; deliberación ambiental; teletrabajo en el Estado; y estrategias para recuperar el crecimiento económico.

En ese marco, una de las apuestas centrales de la publicación es que los grandes acuerdos no bastan si no se revisan los mecanismos concretos de ejecución.

«Por ejemplo, se analizan experiencias piloto de teletrabajo en el sector público, modelos de medición del riesgo financiero en salud y propuestas para enriquecer el proceso legislativo mediante herramientas de inteligencia colectiva. En esa línea, el texto busca conectar la investigación académica con decisiones reales de política pública», señalaron desde la Editorial Universitaria.

«En tiempos donde el país busca retomar el dinamismo económico y reconstruir confianzas, la publicación instala una pregunta de fondo: ¿Está Chile dispuesto a revisar no sólo qué políticas impulsa, sino cómo las diseña e implementa?», agregaron desde la casa editorial.

El texto ya está disponible en la librería de Editorial Universitaria y también en su página web AQUÍ

El Ciudadano