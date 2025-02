Pensó que era fiesta, pero era un funeral de mascotas: Influencer celebra cortejo fúnebre sin saberlo

Un influencer celebró antes de tiempo lo que pensó que era una fiesta cuando en realidad se trataba de un funeral de mascotas.

La confusión se produjo cuando el joven conocido como Bastián QC se encontraba en Viña del Mar, en las afueras del Hotel Sheraton Miramar y observó que un pequeño auto que era sucedido por otros vehículos que estaban tocando la bocina.

En el instante en que el auto se acercó, el influencer decidió alzar sus brazos para unirse a la «celebración», sin embargo a los pocos segundos se percató de que se trataba de una carroza fúnebre para una mascota.

“¿Qué es esto? Ah, no. No pensé“, exclamó Bastian QC, al tiempo que se mostró apenado por haber celebrado erróneamente el pasar de una carroza.

Ante esta situación los acompañantes del joven no pudieron ocultar sus risas, mientras él insistía en que se había equivocado.

«Pensé que era por la huea del Festival. Oh hueón, me siento mal. Me recontra reca**», afirmó el influencer en el registro que luego compartió en su cuenta en la red social Instagram, que hasta el momento cuenta con más de 900.000 «me gusta» y 5.000 comentarios.

Funeral de mascotas

El cortejo fúnebre que generó la confusión en Bastian QC fue organizado la empresa Funeraria Mascotas Celestiales.

En esta ocasión, se trató de la despedida de Toby, la mascota de una familia de Viña del Mar, que fue transportado en una carroza y seguido por sus seres queridos.

Este novedoso servicio está disponible desde el pasado 2 de febrero en colaboración con la funeraria Iván Martínez y tiene como objetivo brindar despedidas dignas y respetuosas para las mascotas.

Actualmente, Mascotas Celestiales opera en toda la Región Metropolitana y entre los servicios que ofrece destaca el de carrozas 100 % eléctricas y ataúdes especialmente diseñados para animales.

La empresa también compartió en redes sociales un video del cortejo fúnebre de Toby, el cual también se viralizó.

«Deberíamos normalizar que el duelo por una mascota es igual o más importante que el de un familiar» y «El que tiene plata y amor hace lo que quiere», son algunos de los comentarios que los usuarios han dejado en la cuenta en TikTok de la funeraria.