Pepe Mujica a Gabriel Boric: “Cuida el corazón, la moral y la presencia, porque cuando se está aparentemente arriba, no hay que olvidarse de los que están muy abajo»

Durante la mañana de este martes el presidente electo Gabriel Boric participó en una entrevista con el medio uruguayo M24 sobre los desafíos para los próximos cuatro años, de cara al inminente cambio de mando que tendrá lugar el próximo 11 de marzo.

La instancia tuvo un invitado especial: el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, quien le ofreció al futuro mandatario una serie de consejos, recomendaciones y buenos deseos.

«Un abrazo a la distancia, desearte suerte. Tengo confianza en tu capacidad, en el viento fresco, tener una visión más abierta del mundo progresista«, expresó Mujica a Boric.

Posteriormente se refirió al modelo chileno y la desigualdad.

«Durante la última campaña electoral en mi país tuve una discusión porque me ponían permanentemente el modelo chileno y resulta que no había semana que no cayeran 2, 3, 4 chilenos que pasaban por Montevideo y me venían a visitar, y todos me contaban su peripecia: Que estaban haciendo una carrera y que cuando la terminaran iban a demorar 20 años pagándola y todo lo demás», relató.

«Yo les decía: No confundan el PBI con la realidad de la gente, y a los pocos días ‘estalló’ Chile. Una sociedad puede tener éxito económico y puede tener deudas sociales terribles, ese es tu trabajo por delante», agregó.

Posteriormente, preguntó: «¿Qué sentido tiene el crecimiento en la economía si no se eleva el fondo de la sociedad y si la prosperidad no se reparte?»

“Parece que la causa de la vida es pasar privaciones, pero no: la causa de la vida es ser feliz. Necesitamos desparramar felicidad, porque al final hasta los propios acomodados terminan viviendo mal. Se va acumulando un odio desmesurado en la propia sociedad. En realidad el reparto del crecimiento económico es esencial”, desarrolló el expresidente uruguayo, señalando que los diálogos con chilenos ocurrieron justo antes del estallido del 18 de octubre de 2019.

Mujica le dijo a Boric que lo «felicita» y destacó que «tienes las venas jóvenes, porque te quedan muchas incomprensiones por delante, porque cuando le pidas colaboración a los poderosos, salta el egoísmo que llevamos dentro los humanos. Queremos que paguen otros, y en el fondo también hay una lucha por un cambio cultural ¿moralmente no podemos ser un poco mejor los sapiens? Tenemos fantásticos progresos tecnológicos, ¿no podemos mejorarnos colectivamente un poco más, de ser menos egoístas y ser un poco más solidarios con los demás? He aquí el desafío; la lucha por una humanidad mejor, no solo más rica, sino mejor desde el punto de vista de la conducta humana».

El referente del Frente Amplio en Uruguay planteó que «el ser humano necesita el amparo de la sociedad, pero se necesita el florecimiento del individuo de todos los individuos. He aquí el desafío que tenemos por delante y espero que buena parte de tu pueblo te comprenda y te acompañe».

Asimismo el ex mandatario uruguayo le hizo un especial recordatorio al futuro presidente de Chile.

«Recuerda lo siguiente, hay que dejar semilla. Por portentosa que sea la etapa de tu vida, la lucha es más larga que nuestra vida humana, y por lo tanto, es colectiva y hay que preocuparse de que la tarea, que el afán de todos los días, no se coma el porvenir. Los gobiernos se comen a los partidos, los gobiernos tienden a aguarse burocráticamente, y quedan los partidos, las fuerzas colectividad un poco al costa. Hay que gobernar, pero no matar lo que va a quedar después de ti y después de tu generación, que son otros y otros».

Mujica también manifestó que le gustaría poder estar en Chile abrazando a Boric, sin embargo, «yo lamento la pandemia». «Tengo 86 casi 87 años, me agarra un viento y me pela, esto no tiene piedad. Me encanta la política, pero más me encanta la vida, pero estaré siempre para un consejo, para ayudarte».

El propio magallánico, quien ha señalado en público que el Frente Amplio uruguayo fue referencia e influencia en la coalición chilena, se refirió a las palabras de Mujica, en especial al punto relacionado con los errores y los aprendizajes que se puedan sacar de ellos.

“Nos toca escuchar, aprender y te agradezco que nos invites a no cometer los errores que cometieron. Muchas veces la carga de las generaciones anteriores vienen con el traspaso del miedo; yo prefiero que vengan en toda su realidad, para aprender de eso, y no del miedo. No quedarnos de brazos amarrados por no saber qué hacer y no quedarnos con lo mismo”, indicó el presidente electo.

«Yo prefiero que venga con el trabajo de los fracasos en toda su realidad, para poder aprender de eso y de cómo logramos salir adelante y no de los miedos y no quedarnos con los brazos amarrados por lo que ustedes no pudieron hacer, sino que sea un impulso para poder hacerlo nosotros, no equivocándonos en lo mismo», sostuvo Boric, citado por Emol.

El líder de Apruebo Dignidad le aseguró a Mujica que «tomo muy en serio tus consejos, son parte de los que nos queda para adelante y vamos a poder en su momento poder conversar de los errores que ustedes cometieron». Por otro lado, lamentó que no pueda estar en el Cambio de Mando en Valparaíso «pero espero yo poder ir para allá escaparme a tu rancho y compartir un mate».

Al final de la conversación Mujica le dio un último consejo a Boric: «cuida el corazón, cuida la moral, cuida la presencia, porque cuando se está aparentemente arriba, más que nunca, más que nunca, no hay que olvidarse de los que están muy abajo. Y quienes pelean por la igualdad, por mitigar las desigualdades, tienen que expresarlas en todos los gestos de su vida». «Te doy un abrazo y estaré contigo», le aseguró el ex presidente uruguayo al próximo gobernante de Chile.

Mira la entrevista completa: