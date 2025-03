Perdió prueba clave: Contraloría solicita destitución de subcomisario de la PDI por Caso Cobreloa

La Controlaría General de la República recomendó la destitución del subcomisario Gonzalo Fuentes, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Calama, tras concluir que cometió una falta grave al extraviar una prenda clave en la investigación de una violación grupal perpetrada por jugadores de las divisiones inferiores de Cobreloa en 2021.

La decisión final sobre su continuidad en la PDI está en manos del director de la institución, Eduardo Cerna. El caso se originó la madrugada del 18 de septiembre de 2021, cuando Carabineros de Calama incautó un vestido negro perteneciente a la víctima, quien denunció haber sido agredida por nueve cadetes del club. La prenda, entregada en «cadena de custodia» a la PDI, se perdió, según reveló en septiembre de 2024 La Tercera, impidiendo realizar pericias solicitadas por la defensa de la joven.

Evidencia clave en la investigación

La abogada querellante, Patricia Muñoz, calificó lo ocurrido como una «manifiesta negligencia» de la policía y recordó que el caso ya había en enfrentado otras irregularidades. «Primero, la denuncia de la víctima no fue atendida oportunamente, lo que retrasó la persecución penal por tres años. Ahora, nos enteramos de que se perdió evidencia clave en la investigación«, señaló.

Muñoz pidió sanciones ejemplares, pero aseguró que el extravío no compromete el futuro del caso. «Desde nuestra perspectiva como querellantes, la solidez de la causa no se ve afectada. La imputación sigue en pie, ya que la participación de los nueve imputados no ha sido puesta en duda», afirmó.