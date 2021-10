Periodista grabada en ropa interior por director de TVN Red Atacama: «He estado yendo al psiquiatra, me he sentido ultrajada y voy con miedo de topármelo»

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) interpuso una querella contra el ex director de la Red Atacama de TVN, Claudio Ferrera Cortés, quien fue denunciado por grabar a periodistas del canal mientras se cambiaban de ropa en el camarín.

De acuerdo con el Diario de Atacama, el hecho fue denunciado el pasado 2 de julio, luego de que una periodista se percatara de un dispositivo similar a un pendrive que emitía luces y que se encontraba conectado a un enchufe de la sala donde se cambiaban de vestuario..

La víctima lo encontró de manera fortuita al buscar un enchue para una plancha para el pelo, notó la presencia del aparato, conectado a un alargador, y al inspeccionarlo, se dio cuenta que se trataba de una cámara con una micro-tarjeta en su interior.

Posteriormente, tomó el dispositivo y lo conectó a su computador para revisarlo y encontró con varios archivos, entre los que figura una grabación en la que se podía observar a ella misma y una de sus compañeras aen ropa interior y al director instalando una nueva cámara espía, detallaron fuentes cercanas a la investigación, citadas por Bio Bio Chile.

Las imágenes “dan cuenta que el imputado, en otro sector de la habitación, ubica otra cámara desde otro ángulo, en la misma dirección donde habitualmente nos cambiábamos de vestuario”, plantea el libelo.

Una de las víctimas decidió denunciar el hecho a la PDI y posteriormente el SernamEG levantó una querella criminal en contra de quien fue despedido del canal tras lo ocurrido.

En agosto el Ministerio Público formalizó los cargos en contra del ex director de la Red Atacama de TVN, Claudio Ferrera Cortés, a quien se le acusa de delito a la protección de la vida privada, indicado en el artículo 161-A del Código Penal.

El organismo dictaminó prohibición de acercamiento a ambas víctimas como medida cautelar, mientras la investigación se encuentre en curso.

Como parte de la investigación que lleva adelante la PDI, detectives incautaron el computador personal del denunciado, encontrando al menos 10 videos con imágenes de las mujeres cambiándose ropa.

Declaración pública de TVN

Desde TVN en tanto emitieron una declaración afirmando que en cuanto tuvieron “conocimiento de los hechos señalados en nuestro centro regional de Copiapó, de inmediato activó los protocolos establecidos”.

“Dando cumplimiento al reglamento interno, prestó todo el apoyo a las afectadas. Asimismo, separó de inmediato de sus funciones al involucrado y luego puso término a la relación laboral, en cumplimiento de nuestros estándares como empresa”, añaden según recoge Radio ADN.

“Como canal público repudiamos cualquier situación que vulnere los derechos de las mujeres y estamos conscientes de la gravedad de la situación, por ello esperamos que la justicia se pronuncie para que este hecho no quede impune”, sentenciaron.

«Me he sentido ultrajada»

Andrea Meseguer, una de las periodistas afectadas relató los hechos que la llevaron a «denunciar el caso en la PDI y conversar con los jefes en Santiago sobre lo que estaba pasando”.

«Todo empezó cuando estaba en el vestidor y vi un pendrive que estaba conectado a un enchufe. A mí me pareció super raro porque tenía una lucecita roja que parpadeaba con una micro tarjeta y estaba muy escondido entre unos cuadernos en una mesa”, dijo al tiempo que destacó que decidió hablar «para animar a las demás mujeres a que hablen cuando pasen cosas parecidas y que estas situaciones se denuncien”.

“Me llamó la atención así que lo conecté en mi computador y me di cuenta que efectivamente era una cámara espía donde aparecíamos con mi compañera, básicamente, desnudándonos”, expuso.



En declaraciones a La Cuarta, la comunicadora destacó que entre el entonces director de la Red Atacama de TVN y ella no existía un buen trato laboral y que la maltrataba y criticaba con sus compañero, por lo que «no me esperaba que tuviera también un tema sexual conmigo y con mi compañera».

«No imaginaba que tenía un interés de grabarnos desnudas”, subrayó.

Explicó que una vez que descubrió que había sido espiada intentó actuar con naturalidad, terminar su turno sin que se diera cuenta de que «pasaba algo raro», para luego proceder a hacer la denuncia en la PDI.

“Tras la denuncia, él reconoció que eran tres cámaras y que había una cuarta que había comprado, pero que no la alcanzó a estrenar. Cámaras que tenían distintos ángulos para grabarnos por delante, el trasero, de espaldas, todo”, relató, destacando que el culpable aseguró a la PDI haber tirado las cámaras restantes.



“Me sentí fatal. He estado yendo al psiquiatra, sigo yendo al psicólogo. Me he sentido ultrajada. Me sentí con vergüenza, con dudas de saber si estas imágenes están circulando en otros sitios, si las compartió con alguien. Estuve mucho tiempo sin salir de mi casa, sin ir al canal. Fue un acoso a toda regla”, confesó la periodista quien hoy ya no trabaja en la estación.

La periodista asegura que el canal a nivel central se comunicó con ella y le prestó apoyo, pero a nivel local el trato fue diferente.

“No me apoyaron tanto… Sobre el comunicado que mandó el canal al diario me esperaba algo más, esperaba que condenaran los hechos… Lo que dicen de que es un tema de ex trabajadores, en ese momento todavía éramos trabajadores. Yo fui ex trabajadora después, pero en ese momento trabajaba ahí y esperaba más apoyo”, señaló.

“Yo sé que esto es un delito que no es muy grave… Me gustaría que el tipo no pudiera salir de su casa, para no cruzármelo en la calle porque yo salgo y voy con miedo de topármelo, porque no sé cómo va a ser mi reacción, cómo me voy a sentir yo… Atacó mis inseguridades”, dijo la comunicadora, quien reiteró que su interés es que este tipo de agresiones se conozcan «para animar a las demás mujeres a que hablen cuando pasen cosas parecidas y que estas situaciones se denuncien”.

Video del cazador cazado

En su cuenta de Twitter, Andrea Meseguer aseguró que «a pesar de este hecho, el imputado continúa con su otro trabajo en otra empresa que ya está al tanto de lo ocurrido, pero que sin embargo, ha decidido hacer oídos sordos al tema (si le hubiera tocado a una familiar cercana de los que toman las decisiones, otro gallo cantaría)».

Si bien en un comienzo me sentí avergonzada por lo ocurrido, precisamente el machismo es eso lo que busca. Con el paso del tiempo, me di cuenta que el único que debe sentir vergüenza es el victimario. — Andrea Meseguer (@Andreameseguer) October 10, 2021

Asimismo, contó que «he visto cómo algunas personas que fueron testigos de cómo me trataba este abusador, y que incluso, saben de estas grabaciones, le felicitan el cumpleaños en redes sociales. Son las mismas personas que, de vez en cuando, defienden alguna que otra causa feminista».

Junto a este texto, agrego un video que circula por las redes y en el que aparece “el cazador cazado”, colocando con esmero algunas de sus cámaras (la fecha que aparece está mal configurada, corresponde al 3 de junio de 2021). — Andrea Meseguer (@Andreameseguer) October 10, 2021

La periodista publicó un video en el que se ve al ex director de la Red Atacama de TVN, Claudio Ferrera Cortés, colocando las cámaras con las que espiaba a las trabajadoras.

«Junto a este texto, agrego un video que circula por las redes y en el que aparece ‘el cazador cazado’, colocando con esmero algunas de sus cámaras (la fecha que aparece está mal configurada, corresponde al 3 de junio de 2021)», cerró.