Periodista Paulina Acevedo fue detenida junto a su hijo mientras cubrían retiro de estatua de Baquedano

Durante la jornada de ayer en la noche (jueves 11), cuando hacían retiro de la estatua de Baquedano con grúas y bajo custodia policial, carabineros detuvo a la periodista del Observatorio Ciudadano, Paulina Acevedo, tras exigir explicaciones por la detención arbitraria de su hijo, Simón Basilio, que la acompañaba. Ambos contaban con un permiso colectivo para cumplir labores de prensa.

La periodista, que se encontraba con credencial y permiso cubriendo el retiro del monumento del general, Manuel Baquedano, reaccionó ante la detención de su hijo por carabineros, quien se encontraba realizando registros fotográficos del suceso.

La periodista y defensora de derechos humanos se acercó a la furgoneta policial exigiendo explicaciones, por lo que fue detenida también e introducida al igual que su hijo al furgón de carabineros. Posteriormente su el chico fue liberado.

Solo vengo a dar mi solidaridad con la periodista @PaulinaAcevedoM, quien anoche cubría el retiro de la #EstatuadeBaquedano, portando su credencial y permiso, y que fuera detenida -hasta ahora- tras exigir explicaciones por la detención arbitraria de su hijo que la acompañaba. pic.twitter.com/NZ9Nr1W7fs — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) March 12, 2021

Ante esta medida, el Observatorio Ciudadano junto a la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales y Acción AG, condenaron profundamente “este atropello al libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión”, indicaron en un comunicado.

Además consideraron que el procedimiento de detención fue ilegal, ya que ella se encontraba con permiso colectivo realizando labores profesionales, y agregaron que las acusaciones a la periodista para pasarla a control de detención no tienen peso, ya que el preguntar el porqué de una detención no corresponde una falta a la autoridad, y segundo, en los registros audiovisuales y fotográficos de lo ocurrido, se observa que Acevedo estuvo siempre con mascarilla, por lo que no se condice que haya puesto en “peligro la salud pública”.

“No es posible que los periodistas y defensores de derechos humanos no puedan ejercer su derecho a cubrir e informar acerca de eventos que son de interés público para la sociedad, más aún en un contexto de país que se dice democrático” indicó la declaración escrita.

Por último, hicieron un llamado a que “no se repitan estos atropellos a la libertad de expresión por parte de las fuerzas de orden y seguridad cuyo actuar, una vez más, demuestra la imperiosa necesidad que sean intervenidas y reformadas, para que puedan actuar bajo estándares de respeto a los derechos humanos”.