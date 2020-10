Personas viviendo con VIH acusaron a ex ministro Mañalich de vulnerar el derecho constitucional a la vida

El pasado 7 de octubre, Víctor Hugo Robles, conocido como «El Che de los Gays», expuso en la comisión de la Cámara de Diputados que analiza la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.

En la ocasión relató la lucha de las personas viviendo con VIH/SIDA y la falta de garantías a la salud de comunidad seropositiva por parte del ex secretario de Estado, a quien acusó de vulnerar el derecho constitucional a la vida, responsabilizándolo de tener que recurrir a tribunales nacionales e incluso internacionales para resguardar el derecho a la salud y la vida.

«El pasado 3 de marzo se conoce e informa de la primera persona positiva al Covid-19 generando alarma e inquietud en la población, especialmente en las comunidades de personas viviendo con VIH que temíamos por nuestra salud. Desde esa fecha, personas, activistas y organizaciones sociales comenzamos a solicitar protocolos e información al Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud, cuyo titular era el ex ministro Jaime Mañalich», explicó Robles.

Sin embargo, pese a esta legítima inquietud, solo a fines de marzo se conoció la existencia de un documento del Ministerio de Salud donde se establecían normas clínicas para tratar VIH en tiempos de Covid-19.

«La información del Ministerio de Salud, que no se presenta como protocolo sino como indicaciones médicas, establece la suspensión de la atención clínica y exámenes (suspensión que se mantiene a la fecha), junto a la entrega de terapias VIH por más de un mes», detalló el activista.

Desde esa fecha, agregó, «finales de marzo, activistas y organizaciones comenzamos a consultar y chequear el cumplimiento de tal medida sanitaria, descubriendo que en la mayoría de los centros de atención VIH consultados solo se estaba entregando por un mes, incumpliendo normativas clínicas e indicaciones de organismos internacionales y vulnerando garantías constitucionales del derecho a la vida».

Así, el 14 de mayo, mediante redes sociales, Sebastián Neira, paciente del hospital San José en Santiago, denunció la entrega de terapia VIH solo por 10 días. Este hecho, ampliamente difundido por redes sociales y medios de comunicación, generó preocupación e inquietud en la comunidad de personas viviendo con VIH, quienes comenzaron a consultar por el stock de terapias, publicándose notas de prensa sobre el tema.

El 3 de junio, dos meses después de la aparición del primer caso de coronavirus en Chile, se interpuso en tribunales el primer recurso de protección contra el Ministerio de Salud y el ministro Mañalich, demandando la urgente aplicación de terapias multimes, «garantizadas en indicaciones clínicas del mismo Minsal, decreto 4 del 25 de marzo y Ordinario de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del 7 de abril, sumado a recomendaciones de OMS y ONUSIDA que solicitan la aplicación de entrega de terapias por más de un mes en tiempos de crisis sanitaria», explicó Robles.



A este primer recurso de protección, durante junio y julio, se sumaron nuevos recursos presentados en las Cortes de Apelaciones de Santiago, Iquique, Concepción, La Serena y San Miguel. En todas las acciones legales se demanda la entrega de terapias VIH multimes, recomendación de OMS y ONUSIDA.

«Estas acciones legales, iniciadas durante la gestión del ex ministro Mañalich, eran representativas de las preocupaciones e inquietudes de toda la comunidad seropositiva que fue violentada en sus derechos a la salud y a la vida por la despreocupación e inacción de la ex autoridad sanitaria que no enfrentó esta grave crisis, colaborando negativamente en su profundización», puntualizó el activista y periodista.

Campaña pública

Junto a los recursos de protección, se inició una campaña pública de apoyo a campaña por terapias VIH, denominada #TerapiasVIHMultimes, a través de “Siempre Viva en Vivo”, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH/SIDA, emitido por Radio Universidad de Chile, conducido por Víctor Hugo Robles.

La campaña sumó diversos apoyo del Colegio Médico, Colegio de Enfermeras, Colegio de Matronas, Comisión Chilena de Derechos Humanos, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios dedicados a temáticas de la salud.

Revisa la participación de Víctor Hugo Robles en la Cámara de Diputados en el siguiente video.