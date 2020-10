Piden comprar computadores para que alumnos vulnerables accedan a material del Mineduc

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó, por 137 votos a favor y dos abstenciones, la resolución 1339, que solicita al Presidente de la República incrementar los recursos para la adquisición de dispositivos tecnológicos como computadores, notebooks y tablets para el aprendizaje de estudiantes durante la pandemia Covid-19.

Los autores recuerdan que el país atraviesa por una difícil situación sanitaria a causa de la pandemia por coronavirus, la cual ha afectado, a la fecha de la presentación del documento, a 461.300 personas, cifra que continúa aumentando.

Debido a lo anterior, el Ministerio de Educación (Mineduc), decidió suspender las clases presenciales y continuarlas de manera remota. Para ello, creó la plataforma “Aprendo en línea”, donde se encuentra disponible material de apoyo con textos de estudio, guías de trabajo, material audiovisual y más de 10 mil libros en la Biblioteca Digital Escolar.

No obstante lo anterior, se estima que no se logrará un pleno desarrollo del aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes si en el hogar donde viven carecen de un computador u otro medio similar para acceder a los sistemas on line del Mineduc.

En este contexto, se propone instruir a los organismos correspondientes, la adquisición de dispositivos tecnológicos para el Ministerio, con cargo a las asignaciones que hoy se disponen para textos y útiles escolares, considerando que estos no serán requeridos, si es que la suspensión de clases continúa.

En la misma línea, se pide incorporar el ítem de compra de dispositivos tecnológicos en la ley de presupuesto 2021, en lo correspondiente al Mineduc. Se considera que ello permitiría disminuir las brechas de acceso al material disponible para el estudio, especialmente en los sectores más vulnerables.

Las y los diputados autores son Esteban Velásquez (FRVS), Jaime Mulet (FRVS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Sandra Amar (IND), Claudia Mix (PCS), Juan Santana (PS) y Mario Venegas (DC). ​