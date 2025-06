Piden renuncia de alcalde UDI de Río Bueno Luis Reyes por faltas graves a la probidad

El concejal de Río Bueno, Waldo Flores Anderson, presentó recientemente un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER) para solicitar la inhabilidad del actual alcalde de la comuna, Luis Reyes (UDI, en la foto), para ejercer cargos públicos por un período de 5 años, por «presuntas faltas graves a la probidad».

«El recurso se basa en hechos ejecutados por el señor Reyes en el ejercicio de sus funciones como concejal, no como alcalde», explicó el edil.

En el requerimiento, ingresado el 6 de junio, se da cuenta de una serie de actuaciones del entonces concejal Luis Reyes en votaciones del Concejo Municipal de Río Bueno, relacionadas con juicios laborales iniciados por funcionarios contratados por él mismo en sus anteriores periodos como alcalde. Esto configura, para el concejal Waldo Flores, un evidente conflicto de interés.

«De los 17 juicios analizados, 16 terminaron por avenimiento judicial y en 11 de esos casos, Luis Reyes concurrió con su voto aprobando», comentó el concejal Flores, quien expuso también una situación bastante grave: «Siendo concejal en ejercicio, declaró en un juicio laboral seguido en contra de la Municipalidad de Río Bueno, generando un perjuicio económico cercano a los 100 millones de pesos», lo cual también se consigna en el requerimiento.

Reportaje en TV

Aparte de lo anterior, recientemente, un reportaje de Mega Investiga («¿Hasta Cuándo?»: Alcalde de Río Bueno en la mira de Fiscalía por sospechosos depósitos) dio a conocer que Luis Reyes está siendo investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y cohecho.

Según lo informado en el espacio periodístico, «un total de $174.198.376 en efectivo recibió en su cuenta corriente Luis Reyes Álvarez, entre los años 2017 y 2023, mientras ejercía como alcalde y concejal por la misma comuna».

El caso también fue mencionado por el edil Waldo Flores, quien interpeló al alcalde al inicio de la sesión en el Concejo Municipal: «Son antecedentes probados, entre los cuales se encuentran más de 170 millones de pesos en transferencias a su cuenta, de los cuales sobre 20 millones de pesos son de funcionarios municipales», sostuvo, para luego consultarle directamente al alcalde si iba a seguir ejerciendo su cargo tras revelarse estos hechos, donde figura en calidad de imputado.

Ante esto, Luis Reyes respondió que aun no ha sido notificado, por lo que podía seguir ejerciendo su cargo de alcalde, a lo que el concejal Flores respondió que «yo sinceramente, considero que usted debería renunciar, desde el punto de vista administrativo, no me voy a meter en la responsabilidad penal, pero aquí hay un notable abandono de deberes y hay una afectación al principio de la probidad, y cuando se ve afectado este principio, se ve afectada la fe pública».

En el debate del Concejo Municipal también se incluyó otro punto crítico, relacionado con el pago excesivo de horas extras a un funcionario municipal, lo que generó cuestionamientos de los demás concejales.

