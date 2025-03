«Pierden millones cada día por mezquindad»: 95% de los trabajadores de Starbucks rechaza oferta y siguen en huelga

Desde el pasado viernes 7 de marzo, más de 1.200 trabajadores de Starbucks en Chile permanecer movilizados en una histórica huelga nacional para exigir mejores sueldos y condiciones laborales dignas que pongan fin al estado de precarización en que se encuentran.

El café más barato de la cadena cuesta $3.200 y un frapuccino grande vale $5.700; mientras que un barista promedio gana solo $2.800 por hora y percibe alrededor de $380.000 mensuales. Además, la mayoría de los integrantes de la fuerza laboral trabaja una cantidad de horas que no les permiten alcanzar el salario mínimo, por lo que deben recurrir a tomar otros empleos para llegar a fin de mes.

Ante este panorama, los trabajadores demandan una mejora estructural en sus condiciones de empleo, a la par de incrementos integrados al sueldo base y beneficios permanentes, que no sean “pan para hoy y hambre para mañana”, lo cual contrasta con la postura de la compañía, que ofrece estos beneficios gradualmente con plazo definido.

Estas condicione contrastan con conocida frase de la Starbucks: “No vendemos solo café, también una experiencia”.

Tras largas negociaciones, el conflicto persiste. En conversación con El Ciudadano, el presidente del Sindicato de Trabajadores Starbucks Coffee Chile S.A., Antonio Páez, confirmó que la huelga se mantiene en todo el país, luego de que casi la totalidad de la fuerza laboral rechazara la última oferta presentada por la empresa, tras considerar que no permite poner fin a la precarización.

-¿Cuál fue el resultado de la votación que se realizó sobre la última propuesta que Starbucks les planteó?. ¿La empresa sigue en su postura de intransigencia?. ¿Se decidió mantener la huelga y con qué porcentaje de votos?.

-El lunes se produjo la votación de la última oferta que ellos habían entregado la semana anterior que nos costó mucho coordinarla con la Dirección del Trabajo, porque la hicimos de forma presencial, pero e ya tenemos el resultado de la votación. Hoy día miércoles nos hizo entrega del acta oficial la Dirección del Trabajo y dio que un 95,01% de los sindicalizados, o sea, de los trabajadores que nos encontramos en negociación rechazaron la última oferta de la empresa.

Para nosotros igual esto es importante porque es una señal potente hacia la empresa de que en realidad esto no se trata de 300 pesos más o 1.000 pesos más, sino que lo que estamos pidiendo en el fondo va mucho más allá, que no tiene que ver con el número, sino con cuál es la reivindicación que estamos tratando de tomar en contra del sistema de trabajo precario.

En nuestra opinión la empresa sigue con una postura muy intransigente, hemos tratado de tener comunicación con ellos, pero nos ha costado mucho. Logramos sí que el día de mañana jueves vamos a reunirnos con Starbucks durante la mañana para ver cuál es la situación.

En verdad no llevamos ninguna expectativa. pero estamos esperando poder resolver este conflicto lo antes posible. Obviamente cada día que pasa es mayor incertidumbre para los trabajadores y pensamos que no se justifica el seguir alargando la huelga para la empresa, ya que ellos están perdiendo millones y millones de pesos diariamente solamente por una mezquindad de no querer dar el brazo a torcer.

-El lunes también se efectuó una marcha desde el centro cultural GAM hacia La Moneda, ¿Cuál fue la participación?, ¿Cuál fue el objetivo de esta movilización?.

-Efectivamente el día lunes en la tarde a las 6:00 de la tarde convocamos a una marcha en solidaridad con la lucha que estamos dando como trabajadores y trabajadoras de Starbucks. Esta marcha la convocamos a partir de una reunión abierta que se hizo en la semana anterior, que reunió más de cuatrocientas personas a nivel nacional, en la que votamos este compromiso de organizar una jornada nacional de protesta que se replicó en Antofagasta, en Valparaíso y en Santiago como punto de concentración.

Pensamos que esta marcha era importante, fue algo bastante inédito, nunca habíamos logrado ni como sindicato y por lo general los sindicatos privados rara vez concitan esta este grado de apoyo para marchar hacia La Moneda, porque nos parecía importante mandarle una señal a de exigencia al Gobierno, que se ha demostrado, sobre todo durante el último período, mucho más favorable a aceptar la las voces y las propuestas de las empresas para beneficiar el negocio privado; todo esto en desmedro de las condiciones de vida de la clase trabajadora y de las comunidades que tienen que sufrir la depredación ambiental por estas grandes empresas que importan sus proyectos de degradación y de explotación de los recursos naturales, con este discurso de la permisología y por eso nos pareció importante marcar este hito.

Hacemos un buen balance; más de quinientas personas acudieron a nuestro llamado y diversas organizaciones sociales desde la Coordinadora Por Palestina, la Coordinadora Ocho de Marzo, diversos sindicatos de privados y públicos que nos han acompañado en esta movilización y que al día siguiente, el día martes, el día de ayer, también replicamos acá en Valparaíso y bueno, tuvimos ahí la oportunidad de entrar al Congreso a dar un punto de prensa que desgraciadamente una vez más fue omitido por los grandes medios de comunicación, lo 1ue no nos extraña porque sabemos al servicio de quienes están.

-¿Qué esperaban conseguir con esa marcha con destino al Congreso?

-Nos parecía importante llevar esta demanda también al mundo político, que muchas veces está mucho más dispuesto a escuchar a los grandes empresarios, a sus confederaciones como la CPC, la SOFOFA, antes que a las organizaciones de trabajadores y sobre todo a las organizaciones del mundo privado, que somos muchas veces las que estamos en una situación de mayor debilidad producto de todas las restricciones que existen del plan laboral de la dictadura y que se mantienen hasta el día de hoy.

Sentimos que lo logramos, logramos apostarnos afuera del Congreso junto a organizaciones que nos vinieron a apoyar, de trabajadores también del mundo privado y también de la Coordinadora Por Palestina, que es una lucha que nosotros también hemos estado llevando adelante como sindicato de denuncia en contra del genocidio y pensamos que era importante poder ocupar el espacio al interior del Congreso para denunciar nuestro conflicto y también ocuparlo como parte de la denuncia en contra de lo de Palestina y hacerle saber a los parlamentarios que no es gratuito simplemente venir a sacarse fotos con los trabajadores cuando nos encontramos movilizados o simplemente mandar mensajes de apoyo si el día de mañana van a votar leyes como la reforma previsional que van a perjudicar a la gran mayoría de los trabajadores porque mantienen el sistema de las AFP.

Entonces eso se los hicimos saber también. Y por último que no es algo menor. Pero recordar que en Chile la diferencia entre el salario de un parlamentario y el salario mínimo es de más de veinte veces, y justamente nosotros somos trabajadores de salario mínimo. Por lo tanto les hicimos la exigencia que si ellos quieren ponerse del lado de nuestra lucha y más allá de ir de las declaraciones ir al apoyo concreto, bueno ese apoyo concreto se debía materializar a través del aporte al fondo de huelga que es finalmente lo que nos permite sostener la movilización que ya se extiende por más de trece días.

-A propósito de la huelga de los trabajadores de Starbucks Chile, un grupo de parlamentarios, encabezado por el diputado Andrés Giordano (FA), solicitó al presidente Gabriel Boric, cumplir su compromiso de ingresar al Congreso un proyecto de ley que permita la negociación ramal en Chile. ¿Cómo consideran que esta iniciativa puede contribuir a resolver un problema estructural dentro del modelo de relaciones laborales chileno?.

-Efectivamente bueno el grupo de parlamentarios que facilitó nuestro ingreso a la Cámara de Diputadas y Diputados durante el punto de prensa hicieron énfasis en este proyecto de negociación ramal, el cual nosotros igual vemos con cierta distancia. Pensamos que hoy día en Chile existe un alto grado de atomización dentro de los sindicatos y esto genera una gran debilidad al momento de negociar. Eso es una cosa real, pero el problema no estamos tan convencidos de que se soluciona a propósito de la negociación rabal tal como lo se está discutiendo hoy en día, justamente por esta falta de representatividad que tienen las organizaciones sindicales, que generalmente se les atribuyen a sindicatos mayoritarios que tienen un fuerte compromiso digamos con el diálogo y la paz social y que muchas veces anteponen los intereses de los empresarios antes que los de los propios trabajadores.

Entonces, nosotros igual ahí hacemos un cuestionamiento radical a la forma en la que se representarían los trabajadores en ese tipo de instancias, que en realidad si no hay instancias democráticas de base que permitan expresar las demandas desde abajo, de todas las organizaciones y no solamente de un puñado de burócratas sindicales que se pongan de acuerdo con el Gobierno y con los empresarios para pactar acuerdos marcos, nos parece que no va a cumplir con su rol.

Chile se caracteriza por tener un derecho laboral excesivamente tutelado hacia las organizaciones sindicales, lo cual coarta la auto organización y la iniciativa de la base de los propios trabajadores. Es haciendo que mucha de la confianza no esté en las propias fuerzas de la organización y de la lucha de las organizaciones, sino más hacia el Estado y que éste sea capaz de resolver los problemas de los trabajadores. Entonces pensamos que ahí hay que revertir esta esta intención y que finalmente por la vía de los hechos se debería imponer la negociación ramal a propósito de la coordinación y la lucha que nosotros justamente estamos tratando de demostrar a través de la huelga, más que por una ley que habilite la sola negociación ramal.

Así lo hicieron, por ejemplo, los portuarios hace algunos años atrás, que lograron sentar a las mayorías de las concesionarias a negociar un acuerdo, así también lo hicieron en el peak de su radicalidad, los subcontratistas del cobre, y pensamos que es el camino que los trabajadores de otras áreas privadas, quizás no de sectores estratégicos, pero que debemos avanzar, romper con esta fractura sindical, donde cada sindicato pareciera ser una pequeña isla que lucha separada, bueno, creo que debemos avanzar en la coordinación, más que esperar que un proyecto de ley nos resuelva nuestros problemas.

-¿Seguirán adelante con el proceso de negociación con la empresa, con la mediación del Inspección del Trabajo?. ¿Qué otras acciones contemplan si la multinacional insiste en su negativa de no acceder a un aumento significativo de los salarios y mejoras en las condiciones laborales?.

-Bueno, primero vamos a seguir obviamente manifestándonos afuera de los locales y dialogando para convocar a una nueva reunión de coordinación con las organizaciones que nos han prestado su apoyo y solidaridad para ver si podemos organizar la próxima semana alguna manifestación nuevamente en el centro de Santiago y también estamos en coordinación con los sindicatos de Estados Unidos que también durante la semana pasada participaron de la junta de accionista de Starbucks, haciéndole la exigencia de que ceda o que facilite la conversación con la controladora del CEA para llegar a un acuerdo con nosotros.

Desgraciadamente conocemos el historial de Starbucks y por lo tanto no esperamos mucho por parte de la empresa. Ahora, obviamente vamos a seguir tratando de llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones de trabajo, no solo de los trabajadores de Starbucks, sino también mandar una señal potente al mundo de la comida rápida, que es lo que sentimos, que finalmente por lo que estamos luchando.

Nosotros no estamos peleando solo por Starbucks, sino sobre todo por las condiciones de trabajo la comida rápida.

-¿Cuál es el mensaje que desde el Sindicato de Starbucks le dan a la sociedad, a los trabajadores de Chile y el resto del mundo, así como a los dirigentes políticos?

-Bueno, dos cosas, dos mensajes. Primero que dejemos de dar las cosas por hecho y aceptar la realidad como si fuese inmutable. El esfuerzo que estamos haciendo nosotros, como trabajadores, es por cambiar condiciones de trabajo que no fueron impuestas, que nosotros aceptamos por necesidad y que pensamos que son injustas y que por eso nos movilizamos y por eso organizamos un sindicato y por eso estamos luchando. Porque queremos cambiar esta realidad de mierda, donde parece que para la juventud, para las mujeres, para los migrantes, lo único que les cabe son empleos precarios por debajo de la línea de la pobreza; que van a tener que vivir consiguiendo dos trabajos para poder llegar a fin de mes.

Eso no es aceptable y no es aceptable porque estas empresas se hacen millonarias a costa de nuestro sudor. Nos parece que eso no puede ser, hay que cambiarlo y la única forma de cambiarlo y este es el segundo mensaje es organizándose; es coordinándose; es luchando de forma común.

Nosotros luchamos porque ningún sindicato vuelva a enfrentar un proceso como este, solas y solos. Nuestras luchas no pueden ser gremiales, tenemos que buscar la unidad.

La lucha de los trabajadores de Starbucks es la lucha de los pobladores sin casa; es la lucha de los jubilados que no les alcanzan sus pensiones porque las AFP se llevan todo. Es lucha del pueblo palestino en contra del genocidio por parte del sionismo israelí.

Finalmente somos las mismas personas, somos los mismos trabajadores, pobladores que vemos degradadas nuestras condiciones de vida y justamente es contra las situaciones que nos tenemos que organizar, coordinar y luchar, porque sí, sin lucha no vamos a triunfar, no vamos a ganar y finalmente no vamos a poder cuestionar el tipo de sociedad que se nos ha impuesto y yo creo que merecemos otra vida.

Merecemos otra sociedad, merecemos una sociedad donde no seamos explotados, no seamos oprimidos por un grupo muy minúsculo de la sociedad, que se enriquece, vive en lujo y recibe todos los beneficios de la sociedad, de lo que nosotros producimos, con el mínimo esfuerzo.