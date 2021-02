Piñera enfrenta nueva denuncia por andar sin mascarilla

El presidente Sebastián Piñera enfrenta una nueva denuncia sanitaria hecha por el abogado Luis Mariano Rendón, quien la ingresó en el Juzgado de Garantía de Los Lagos porque el mandatario dio un discurso sin su mascarilla en medio de un acto público en Futrono, a centímetros de una mujer de 93 años.

La acción penal apunta a que Piñera infringió el artículo 318 del Código Penal durante el lanzamiento del programa de vacunación contra el COVID-19, en un establecimiento de salud en Futrono, el miércoles.

Según la acusación, Piñera se encontraba a pocos centímetros de Ernestina Godoy (93), incluso, tras el discurso, dialogó directamente con la señora, incumpliendo la resolución 591 del Ministerio de Salud (Minsal) , que indica que el uso de mascarilla es obligatorio tanto en espacios públicos como cerrados.

“Uno ya no sabe qué pensar respecto del comportamiento del Presidente. ¿Cómo es posible que una y otra vez cometa la misma infracción y no entienda?”, comentó el abogado a El Desconcierto.

“No nos podemos acostumbrar a tener un presidente inimputable, alguien que digamos, ‘no, respecto de él no se puede acusar nada porque psicológicamente no está en condiciones, eso no puede ocurrir, tiene que responder ante la justicia cada vez que viole la normativa y esta denuncia ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos se suma a la que se está tramitando en La Ligua y en Los Andes por las anteriores violaciones a la normativa sanitaria cometidas por Piñera”, agregó Rendón.

Rendón es el legista que ha impulsado las otras dos acciones judiciales contra Piñera por infringir medidas sanitarias. La primera de ellas fue acogida por el Juzgado de Garantía de La Ligua, por el paseo sin mascarilla que realizó el mandatario en la playa de Cachagua.

Piñera paseando sin mascarilla en plena pandemia. Foto: web.

La segunda querella fue acogida por el Juzgado de Garantía de Los Andes, por la asistencia del Presidente, de nuevo sin tapabocas, a la inauguración de un conjunto habitacional.

Fuentes: El Mostrador/El Desconcierto.