Piñera imputado y reincidente: Fiscalía ordena incautar videos desde La Moneda ante nueva falta por no uso de mascarilla

El Juzgado de Garantía de Los Lagos aceptó y dio curso a la denuncia interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón en contra del presidente Sebastián Piñera. La razón se basa en que el mandatario habría cometido un delito al no usar mascarilla, poniendo en riesgo a señora Ernestina Godoy de 93 años, transgrediendo así el artículo 318 del Código Penal, que sanciona al que viole normativa sanitaria en época de pandemia.

Durante el acto para anunciar el lanzamiento del programa de vacunación contra el Covid 19, Piñera estuvo junto con la señora Ernestina Godoy, de 93 años. Sin embargo, no usó la mascarilla que es obligatoria de acuerdo a la Resolución 591 del Ministerio de Salud, tanto en la vía pública como en espacios cerrados.

En determinado momento de su intervención, el mandatario dialogó directamente con la señora Godoy, dirigiendo por tanto, desde escasos centímetros, el flujo de gotículas provenientes de su cavidad bucal directamente al rostro de la adulta mayor, integrante por esta última condición de un sector extremadamente vulnerable de la población al contagio por Covid.

Falta de ética de Piñera

El declaraciones a El Ciudadano, el abogado Luis Mariano Rendón ofreció detalles sobre la denuncia que presentó contra el presidente Sebastián Piñera.

“El día de ayer el Juzgado de Garantía de Los Lagos acogió a trámite la denuncia penal que interpuse contra el presidente Piñera por la comisión del delito contemplado en el artículo 318 del Código Penal , vale decir violar la normativa general en época de contagio o pandemia. Como todo el país pudo ver ; Piñera no uso mascarilla durante su intervención al interior de un centro asistencial en la comuna de Futrono y lo hizo al lado de la señora Ernestina Godoy, una persona de 93 años, que es particularmente vulnerable en caso de contagio”, indicó.

A juicio de rendón, Sebastián Piñera “usó a esta señora como parte de su escenografía, pero no tuvo las consideraciones mínimas ni los cuidados básicos para protegerla”.

“Eso es algo que no solamente viola la normativa sanitaria, que no solamente constituye un delito, sino que yo diría que también hay una conducta muy poco escrupulosa muy poco ética por parte del señor Piñera”, subrayó.

Incautación de grabaciones

El abogado también informó a El Ciudadano sobre las resoluciones emitidas por la Fiscalía ante la denuncia que presentó.

“Esta situación fue puesta en conocimiento del Juzgado de Garantía, el cual despachó los antecedentes al Ministerio Público, que este viernes comenzó la investigación y resolvió sobre las diligencias que propuse”, señaló.

Diligencias propuestas por el abogado Luis Mariano Rendón.

En primer lugar, la Fiscalía instruyó la orden de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI ) y ordenó incautar de la oficina de prensa de la Presidencia las grabaciones que se registraron de la intervención del imputado (Sebastián Piñera) al interior del centro asistencial de Futrono.

También solicitó a los canales de televisión que remitan sus grabaciones sobre la actividad del lanzamiento del plan de vacunación masiva donde el mandatario habría cometido un delito al no usar mascarilla.

Asimismo, la Fiscalía decidió oficiar al Ministerio de Salud (Minsal) para que informe sobre la normativa vigente en materia uso de mascarilla en lugares cerrados;

“Con todos esos antecedentes resolverá posteriormente sobre la última diligencia que es la citación al imputado (Piñera) para que declare sobre las circunstancias y ofrezca algún tipo de explicación sobre el por qué no usó mascarilla exponiendo a una señora de 93 años”, indicó.

Sebastián Piñera sin mascarilla en la playa de Cachagua.

Piñera reincidente

Este nuevo proceso penal se suma a los que se están substanciando ante los Juzgados de Garantía de Los Andes y La Ligua contra Piñera por la comisión del mismo delito.

Al respecto, el abogado Rendón manifestó que “la actitud reiterativa del Presidente resulta realmente insólita en una persona adulta e inteligente. En esta ocasión ni siquiera la presencia de una persona tan vulnerable como una señora de 93 años lo hace reaccionar y tomar las medidas básicas para protegerla”.

Señaló que “mientras en otras partes del mundo los jefes de Estado enfatizan la necesidad de cumplir con las medidas de protección para reducir el contagio, en Chile el presidente de la República viola la normativa sanitaria ante los ojos de todo el país”.

“Uno ya no sabe qué pensar respecto del comportamiento del Presidente. ¿Cómo es posible que una y otra vez cometa la misma infracción y no entienda?, ¿Cómo es posible que nadie dentro de su equipo pueda tampoco controlarlo en estas situaciones?”, se preguntó el profesional. “Pero sea lo que sea, tanto si es un problema psicológico como si es una falta total de escrúpulos respecto de la vida y salud de los demás, lo cierto es que estos nefastos ejemplos no pueden quedar impunes”, dijo.