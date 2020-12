Piñera se autodenunció tras pasear por la playa sin mascarilla, en medio de escándalo de triangulaciones y desaprobación

Sebastián Piñera se autodenunció ante la autoridad sanitaria luego de que fuera captado paseando por la playa de Cachagua acercándose a algunas personas y sacándose fotos sin mascarilla.

“Dado que no había funcionarios de la Seremi (Secretaría Regional Ministerial) de Salud fiscalizando en dicho lugar, el presidente Sebastián Piñera ha resuelto autodenunciarse ante la Seremi, con el objetivo de que se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponda”, detalla un comunicado del Gobierno.

En el escrito, se explica que el mandatario se encontraba en la Playa de Cachagua, 164 kilómetros al noroeste de Santiago, el sábado 5 de diciembre, donde fue fotografiado junto a personas que lo reconocieron en el lugar, sin percatarse que éste no portaba un barbijo.

Así lo había adelantado a El Diario de Cooperativa el ministro Jaime Bellolio quien detalló que “él (Piñera) tomó la decisión y ya tomó contacto con la autoridad de la seremi de Salud y eso va a ocurrir en las próximas horas. Él va a hacer esa autodenuncia”.

“Esta es una falta administrativa sin perjuicio de que no estaban fiscalizando ahí mismo por parte de la Seremi, entonces él va a ingresar ese escrito de autodenuncia, que se podría llamar, frente a la autoridad administrativa“, señaló.

Luego de que las imágenes del paseo por la playa fueran publicadas por el portal The Clinic, miles de ciudadanos encendieron las redes sociales con críticas contra Piñera por no portar el tapabocas.

Ante el aluvión de reproches, el presidente recurrió a su cuenta en Instagram para ofrecer su versión de los hechos y pedir disculpas por su falta.

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado”, comenzó explicando. “La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”, aseguró.

Posteriormente, se refirió a sus medidas de protección. “Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”, escribió.

Dado el absoluto y reiterado desprecio de @sebastianpinera por la normativa sanitaria que todos debemos respetar, y que cuando no lo hacemos somos severamte sancionados, he interpuesto querella criminal en su contra. Vamos a ver si en Chile rige alguna vez la igualdad ante la ley pic.twitter.com/PIzbA8kE35 — 🌎 Luis Mariano Rendón 🇨🇱🚦 (@lmrendon) December 6, 2020

Querella contra Piñera

El abogado Luis Mariano Rendón interpuso una querella contra Sebastián Piñera por violar las normas sanitarias en tiempos de pandemia.

“Todos pudimos ver como se paseó por la playa sin usar mascarilla, acercándose a escasos centímetros de otras personas con las cuales se fotografió, y todo ello viola la normativa que se estableció por parte del ministerio de Salud para el uso de las playas“, indicó.

“Por un mínimo de respeto al principio de igualdad ante la ley, el Presidente Piñera tiene que ser sancionado, y para ello interpuse la correspondiente querella criminal ante el Juzgado de Garantía de La Ligua“, aseguró Rendón.

Explicó que las sanciones dispuestas en el artículo 318 van desde una multa hasta presidio menor en su grado medio, pero que espera que el mandatario solo sea multado. “Eso igualmente es una sanción penal y que deberá aplicarse en el correspondiente procedimiento penal“, sentenció.

Paris confirma sumario contra Piñera

El ministro de Salud, Enrique Paris, confiormó este lunes que se abrirá un sumario administrativo contra Piñera.

“Dado que no había funcionarios de la seremi de Salud fiscalizando en dicho lugar, el Presidente Sebastián Piñera, además de haber pedido disculpas ha resuelto autodenunciarse ante la Seremi con el objetivo de que se lleve a efecto justamente el procedimiento administrativo, de control sanitario que corresponda”, dijo.

“El Seremi me informó en la mañana que recibió la autodenuncia y que se instalará el sumario administrativo. Con respecto a la fecha y los montos (de una eventual multa) no tengo información”, agregó el ministro.

Como era de esperarse, Paris defendió al presidente y valoró su decisión de auto denunciarse.

“Yo creo que el Presidente ya pidió disculpas, insistir en eso no tiene razón de ser, además se autodenunció. Yo creo que hay que respetar la decisión del Presidente y además quiero valorar su respuesta, su valor y la forma en cómo ha reaccionado. Creo que hay que quedarse con las cosas positivas y no seguir recordando los elementos que pueden haber sido considerados negativos en una situación que para él fue inesperada. Yo en este punto defiendo al Presidente por la decisión que ha tomado”, dijo.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio Médico, doctor Patricio Meza, se manifestó preocupado porque la primera autoridad de la nación entregue una señal “contradictoria” a la ciudadanía.

“Nos preocupa mucho. Es una señal contradictoria pues lo que hacemos en el diario vivir es lo que la comunidad interpretará como lo que debe o no hacer. Por eso llamamos a las autoridades de gobierno a evitar realizar actitudes inseguras tanto para la salud de ellos como de la comunidad”, indicó Meza.

Triangulaciones y desaprobación

La difusión de imágenes del paseo de Sebastián Piñera por la playa de Cachagua sin portar mascarilla y su posterior repercusión en las redes sociales y medios de comunicación se dan en el momento en que el mandatario enfrente las horas más bajas de popularidad y un creciente escándalo de triangulaciones con las AFP.

La encuesta Plaza Pública Cadem reveló los datos de la primera semana de diciembre, en la que destacó el bajo nivel de aprobación del mandatario, la cual bajó a un 12%.

Piñera llegó así al mismo promedio que tuvo durante el estallido social hasta el inicio de la pandemia, con una desaprobación que llegó al 78%.

Los chilenos calificaron la gestión del Gobierno con una nota 3,1 en lo que va diciembre, comparado con un 4,4 que tenía en marzo de 2019.

Estas cifras coinciden con el último estudio de Pulso Ciudadano, correspondiente a la segunda quincena de noviembre, el cual reveló que los niveles de aprobación de la gestión de Sebastián Piñera cayeron a un 11,2%.

Adicionalmente, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el pasado jueves 3 de diciembre la creación de una comisión investigadora para indagar sobre las denuncias de presuntas “triangulaciones” de dinero por parte de Piñera a través de inversiones con AFPs.

✅APROBADO | Cámara aprueba Comisión Investigadora de los organismos del gobierno ante eventuales infracciones a la legislación aplicable, por parte de las AFP al realizar sus operaciones de inversión a través de otras entidades. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) December 3, 2020

La denuncia fue realizada por el fundador de la empresa Felices y Forrados (FyF), Gino Lorenzini, quien detalló una serie de irregularidades, ilegalidades, y muy posibles delitos que se derivarían de una lista de operaciones que tienen como protagonista central a Piñera y su familia en al menos 3 «triangulaciones»con las AFP y cuestionó el rol de la Superintendencia de Pensiones en las supuestas transacciones.

A través de redes sociales, Lorenzini ha presentado pruebas sobre una triangulación entre la AFP Habitat y Moneda Asset Management, junto con el mandatario.

Lorenzini reveló que según las investigaciones, Piñera tiene parte de su fideicomiso ciego en un fondo de Moneda, que a su vez invierte en ILC, que participa en la propiedad de AFP Habitat. Esta última, al mismo tiempo, invertiría en fondos de Moneda.

Asimismo, reveló una segunda triangulación entre Genesis y el hermano del mandatario, José Piñera Echenique y una tercera que involucra a su propio hijo, Sebastián Piñera Morel con Volgom AGF.