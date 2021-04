Piñera y los ilegítimos dueños de Chile confabulan contra el pueblo

Por Jorge Molina Araneda

“Los círculos oligárquicos ganaron sus batallas en la antesala de La Moneda o en los salones de Santiago, nunca en las urnas”.

La fronda aristocrática (1928)

Paula Nievas, vecina de la comuna de San Joaquín, es una trabajadora independiente que tiene un emprendimiento de compra-venta de artículos de higiene y aseo, donde labora sola prácticamente los siete días de la semana para lograr coadyuvar económicamente a su familia; sagradamente ha postulado a la escasa y/o nula ayuda que el gobierno de Piñera ha ofrecido a la gente para tratar de paliar, aunque sea mínimamente, la crisis económica desatada por el Covid-19. Hace algunos días recibió una aparente buena noticia, el bono por ingreso mínimo garantizado le correspondía pero, lamentablemente, como tan acostumbrados nos tiene este (des) gobierno, el aporte económico únicamente equivalía a $1.000. Es decir, otra burla y tomadura de pelo hacia el común de la ciudadanía, que se ve reflejada en Paula, y cómo también esto se traduce en el desdén de la oligarquía hacia el pueblo.

El pretérito 6 de abril la revista Forbes dio a conocer su lista de las personas más acaudaladas del orbe, Chile aparece en el ranking con ocho nombres: en primer lugar, está Iris Fontbona y familia (74 en el ranking). La viuda de Andrónico Luksic Abaroa, quien logró su riqueza a través de negocios de minería y bebidas, tiene una fortuna de US$ 23,3 mil millones. Dicha familia controla Antofagasta PLC, que posee minas de cobre en Chile y cotiza en la Bolsa de Valores de Londres; y tienen una participación mayoritaria en Quiñenco, consorcio con que participan en Banco de Chile, CCU, SAAM, ENEX, CSAV, entre otros.

En segundo lugar, está Julio Ponce Lerou con US$ 4,1 mil millones, ya que cuenta con una participación de 30% en la Sociedad de Química y Minera de Chile (SQM), empresa de productos químicos y minería que cotiza en bolsa.

Cerrando el podio, está Horst Paulmann y familia con US$ 3,3 mil millones, cifra que logró gracias a Cencosud, uno de los conglomerados minoristas más grandes de América Latina con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia.

Sebastián Piñera y su familia se ubican en el cuarto lugar, con una fortuna total de US$ 2,9 mil millones. El ranking explica que dicha fortuna la logró con la empresa de tarjetas de crédito Bancard; las acciones de tuvo en la aerolínea LAN, en el canal Chilevisión y en Blanco & Negro, controlador de Colo Colo. El Mandatario aumentó su riqueza, ya que pasó de US$ 2,6 mil millones el 2020 a USD 2,9 mil millones.

Los otros cuatro nombres que aparecen, en orden descendiente, son el empresario Roberto Angelini Rossi (US$ 2 mil millones), Alvaro Saieh (US$ 1,8 mil millones), Patricia Angelini Rossi (US$ 1,6 mil millones) y Luis Enrique Yarur (US$ 1,3 mil millones).

Al sumar sus riquezas, se alcanza una fortuna de US$ 40.300 millones, cifra que representa un alza de un 73% en comparación al año anterior. No obstante aquella grandilocuencia numérica y financiera, de acuerdo al Banco Mundial (2021), aproximadamente 2,3 millones de chilenos (as) de clase media (alrededor de un 19%), cayeron en vulnerabilidad.

Ante la coyuntura de crisis que experimentamos diariamente los ciudadanos comunes y corrientes, para tratar de sobrevivir, y ante la desidia y la carencia de vigor en la ayuda que debió brindar a todos (as) los chilenos y chilenas el gobierno de los empresarios, especialmente a los más desposeídos, surge el clamor popular de un tercer retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)… No es la idea, pero ante un poder ejecutivo acéfalo e irresoluto, no queda otra alternativa.

Sin embargo, el hombre que ostenta la cuarta mayor fortuna de Chile, que fue acusado de triangulaciones, caso AFP Hábitat, insiste con obstruir esta espontánea iniciativa popular para llevarla y tratar de pulverizarla en el Tribunal Constitucional; resguardando, claro está, el bolsillo de sus amigos, los grandes empresarios y especuladores, en detrimento del derecho de propiedad privada que la derecha política dice defender.

¿Quedarán sin fortuna los dueños de las AFP y de los conglomerados económicos, estos últimos, que constantemente reciben ayuda financiera de estas administradoras sin el consentimiento de los verdaderos dueños de aquel capital? Echemos un vistazo.

Los datos entregados por la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones (2021) muestran que existe en Chile una actividad que entrega una superlativa rentabilidad: de siete AFP que operan en Chile, cinco lograron ganancias superiores a los $100 millones diarios en 2020. Hábitat obtuvo $351 millones por día. ProVida logró más de $211 millones diarios. AFP Capital, más de $163 millones diarios, mientras que Cuprum obtuvo $124 millones diarios. Modelo logró $106 millones al día. PlanVital alcanzó utilidades de $59 millones por día y la AFP Uno solo obtuvo pérdidas en diciembre. Una cifra importante, dado que en paralelo el país vio retroceder la economía debido a los efectos de la crisis sanitaria. En 2019, las utilidades de las AFP alcanzaron 1,2 millones de pesos diarios, según reportó esa industria a la Comisión para el Mercado Financiero. Esas utilidades representaron un alza de 60% respecto a 2018.

De acuerdo a la Fundación SOL, las ganancias históricas de las AFP, desde su origen suman un total superior a $7 billones… Más concretamente, $7.063.188.680.280. Mientras el 50% de las pensiones autofinanciadas de vejez, pagadas a enero de 2021, por las AFP son menores a $160.000.

El estudio ¿AFP para quién? (Fundación SOL, 2020), describe la manera en que los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos son invertidos en los grandes grupos económicos que, como se verá, han estado involucrados en celebérrimos ilícitos.

-Grupo Luksic

Principales empresas: bancos (Banco de Chile), bebidas (CCU), transporte marítimo (Compañía Sudamericana de Vapores), combustibles (ShellChile-ENEX), manufacturas (Madeco), televisión (Canal 13), radio (Play, Oasis, Tele 13 radio, Sonar) y minería (Antofagasta Minerals: Minera Michilla, Minera Esperanza y Minera Los Pelambres).

Total Fondos de Pensiones que recibe: $6.428.558.000.000

Ilícitos: la investigación de Juan Andrés Guzmán y Jorge Rojas, situó a este conglomerado en la trama llamada “Empresarios Zombis” esto debido a la compra de empresas con pérdida para la elusión de impuestos. Según ambos autores, “En agosto de 2000, la familia Luksic, compró la Sociedad de Inversiones San Francisco S.A., una empresa con pérdida que pertenecía al empresario Javier Vial Castillo. La usaron para ahorrarse los impuestos que debía pagar por la venta del 12,5% que tenían de Entel. Con ese dinero compraron después acciones del Banco de Chile”. Desastre ecológico del Alto Maipo.

-Grupo Said

Principales empresas: Scotiabank Chile, Parque Arauco S.A, Embotelladora Andina S.A

Total Fondos de Pensiones que recibe: $5.292.233.000.000

Ilícitos: financiamiento ilegal de la política, pagando una multa de $500 millones zafó de la arista penal. En febrero de 2021, el Cuarto Juzgado de Garantía dio por terminada una investigación criminal que tuvo como imputado a Juan Cristóbal Said, hijo de Salvador Said, actual cabeza de este grupo. La causa, que partió por una querella por delito de violación, en definitiva terminó con la Fiscalía solicitando una suspensión condicional del procedimiento por un delito menor, de abuso sexual, con la condición de que el imputado se someta a un tratamiento para aprender a “controlar sus impulsos”.

-Grupo Saieh

Principales empresas: SMU (UNIMARC), VIVO Mall, Itau-Corpbanca, Copesa.

Total Fondos de Pensiones que recibe: $4.496.646.000.000

Ilícitos: financiamiento ilegal de la política, zafó de la arista penal pagando una multa de $3.798.202.

-Grupo Yarur

Principales empresas: Banco de Crédito e inversiones (BCI).

Total Fondos de Pensiones que recibe: $4.214.501.000.000

Ilícitos: de acuerdo a El Mostrador, Luis Yarur Rey se hizo con el control del Banco BCI mediante acciones orientadas a evitar el pago de impuestos. Luego en el año 2016, el Banco BCI tendría su primera huelga en más de 75 años, la que correspondió a trabajadores de su call-center, esta huelga trascendió a los medios de comunicación por su larga extensión debido a la intransigencia de la empresa, llegando a durar 58 días, se derivaron denuncias por prácticas antisindicales las cuales fueron ratificadas en el año 2018, por parte de la Corte Suprema, quien condenó al banco al pago de 100 UTM. Además, pagó $141 millones en multas por financiamiento ilegal de la política.

-Grupo Matte

Principales empresas: participa en el área forestal (CMPC); construcción (Volcán S.A); eléctrico (Colbún); telecomunicaciones (Entel); bancario (Bice) y portuario (Puertos y Logística), entre otros.

Total Fondos de Pensiones que recibe: $3.860.389.000.000

Ilícitos: colusión de empresas productoras de papel higiénico en el cual altos ejecutivos protagonizaron una serie de denuncias orientadas a develar los acuerdos entre empresas de este grupo y la competencia, para fijar precios a uno de los productos más relevantes en ventas. Además, pagó $141 millones en multas para desligarse de la arista penal respecto del financiamiento ilegal de la política.

-Grupo Solari-Heller

Principales empresas: áreas del retail (Falabella, Sodimac, Imperial, Tottus y Mall Plaza); comunicaciones (Mega, Etc. TV y cinco radioemisoras), inmobiliaria (Torre Titanium); transportes (LATAM, Grupo de Empresas Navieras GEN, Sotraser, Blue Express, Aeroandina); vitivinícola (Viña Indómita, Santa Alicia y Viña Dos Andes); agrícola (Ancali, Agrimaq); deporte (Azul-aul), hípica (Haras Don Alberto y Club Hípico) y salud (Isapre Colmena y Clínica Las Condes).

Total Fondos de Pensiones que recibe: $2.251.252.000.000

Ilícitos: multas por uso de información privilegiada en la frustrada fusión entre la multitienda Falabella y la cadena de supermercados D&S Líder, del grupo estadounidense Walmart, que se intentó en el año 2007.

-Grupo Angelini

Principales empresas: combustibles (Copec, Abastible y Metrogas); forestal (Arauco); energía (Guacolda); minería (Isla Riesco); pesca (Corpesca y Orizon); tecnología (Sigma); seguros (Cruz del Sur); agrícola (Siemel y Valle Grande).

Total Fondos de Pensiones que recibe: $1.812.308.000.000

Ilícitos: Celulosa Arauco y Constitución S.A (Celco) es la empresa del Grupo Angelini, originada a partir de la fusión de dos plantas procesadoras de celulosa que fueron privatizadas durante la Dictadura militar. Celco fue condenada por daño ambiental en el año 2013, producto del envenenamiento y muerte de cisnes de cuello negro en el Río Cruces de Valdivia. Compañía de Petróleos Copec S.A., Inversiones Siemel S.A., Forestal Arauco, Celulosa Arauco Constitución S.A., Empresas Copec y Abastible, pagaron en total $2,2 mil millones por concepto de multas por financiamiento ilegal de la política soslayando de esta manera la línea penal.

-Grupo Paulmann

Principales empresas: supermercados (Jumbo y Santa Isabel), tiendas por departamento (París y Johnson´s), mejoramiento del hogar (Easy), centros comerciales (Costanera Center, Florida Center, Alto Las Condes, Portales La Dehesa, La Reina, Viña, Rancagua, Temuco, Valparaíso y Ñuñoa) y retail financiero (Más París, Más Jumbo y Más Easy).

Total Fondos de Pensiones que recibe: $2.070.597.000.000

Ilícitos: en el caso de París, por ejemplo, ha sido consignada como una empresa reincidente en conductas antisindicales sancionadas por la Dirección del Trabajo. Además, fue multado con $27 millones por financiamiento ilegal de la política. Por otra parte, el Juzgado de Garantía de Los Andes formalizó, el 17 de enero del 2013 a dos gerentes y dos ex ejecutivos de Cencosud por contrabando y fraude al Fisco. Los presuntos delitos los habría cometido la compañía del empresario Horst Paulmann durante los días siguientes al terremoto del 27 de febrero de 2010, cuando internó al país de forma irregular 183 camiones con mercancía caratulada como “ayuda humanitaria”, la que supuestamente iría en beneficio de los afectados por el sismo. Al declararlos como donaciones, esos productos no pagaron impuestos a su ingreso al país, a pesar de que, finalmente, Cencosud los comercializó en el territorio nacional.

-Grupo Ponce Lerou

Principales empresas: SQM S.A., Norte Grande S.A

Total Fondos de Pensiones que recibe: $490.608.000.000

Ilícitos: caso “cascadas”, en el cual se investigó a Julio Ponce Lerou por la utilización de sociedades financieras para hacerse del control de empresas de manera poco transparente. En 2017, la compañía SQM fue sancionada en Estados Unidos por pagos políticos ilícitos producidos en Chile. La empresa estuvo de acuerdo en pagar US$15,5 millones como multa.

Este es el Chile plutocrático, donde aumentaron 74% los campamentos y, paradójicamente, aumentó un 73% la riqueza de las 8 familias que consignó Forbes. No queda más que recobrar los bríos para exigir lo que por derecho es nuestro y de una vez por todas ser nosotros los verdaderos dueños de nuestro destino y reales protagonistas de la Historia de Chile.