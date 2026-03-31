“No es como en tiempos de Pinocho”: vecino de Coronel enfrenta a Poduje tras mandarlo a irse del país

La escena escaló rápido. En medio de una visita oficial en Coronel, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, terminó diciéndole a un vecino que si no le gustaba el gobierno debía “moverse de país”.

La respuesta fue inmediata y cargada de historia:

“No es como en tiempos de Pinocho”, le contestó el poblador.

El momento quedó registrado y rápidamente se viralizó:

La prepotencia y la arrogancia de Iván Poduje degrada el cargo q ostenta. Nuevamente Insulta a un vecino, esta vez de Coronel: "si no te gusta tení q moverte del país". No tiene habilidades blandas para tratar a los pobladores, es un bruto q no facilita la contención ni solución. pic.twitter.com/yZCjGjSs2t — Tarquino Paspala (@TarquinoPaspala) March 30, 2026

Poduje vs vecino en Coronel: del reclamo a la confrontación

Todo partió con un cuestionamiento directo. El vecino puso en duda el discurso del Ejecutivo sobre la falta de recursos: “Uno no puede decir que dejaron sin plata si no hay una auditoría”.

La referencia no era casual. El gobierno ha insistido en la estrechez fiscal, instalando incluso la idea de un “Estado quebrado”, mensaje que luego fue borrado de redes.

El ministro respondió que la auditoría estaba en curso, pero el poblador insistió: “Ya po, cuando terminen la auditoría digan que se quedaron sin plata”.

Ahí el tono cambió. Poduje lo tildó de “maleducado”.

La réplica fue inmediata: “Yo también tengo educación, tengo dos títulos”.

“Muévete de país”: la frase que encendió el conflicto

El punto de quiebre llegó segundos después.

“Si no te gusta tení’ que moverte de país, porque la democracia funciona así po’ estimado”, lanzó el ministro.

El vecino no se movió ni un centímetro: “La cuestión no es como en el tiempo de Pinocho, que a la gente que no le gustaba se iba. Aquí yo soy chileno y me quedo hasta que muera […] venís a tratar a la gente como queraí, no estoy ni ahí con vos weón”.

El intercambio siguió escalando. Mientras el ministro insistía en que había sido irrespetado, el poblador cerró con una defensa directa: “Estoy en democracia, puedo expresarme”.

Zona de sacrificio, termoeléctricas y desconfianza

Lo ocurrido no es solo un cruce aislado.

Coronel, situada en la Región del Bío bío, es considerada una zona de sacrificio, marcada por décadas de actividad industrial, especialmente por termoeléctricas a carbón que han impactado la salud y la calidad de vida de sus habitantes.

En ese contexto, el vecino también apuntó a decisiones recientes del gobierno: “Ustedes le faltaron el respeto a todo el pueblo. Ahora con la cuestión que sacaron va a volver empezar a funcionar la termoeléctrica…”.

La crítica se relaciona con una medida clave: a inicios de marzo de 2026, el gobierno de José Kast retiró más de 40 decretos ambientales de la administración anterior, incluyendo la norma de emisión para centrales termoeléctricas, lo que frenó mayores restricciones.

Malestar acumulado

El episodio dejó al descubierto algo más profundo que una discusión puntual.

En territorios como Coronel, donde se cruzan contaminación, decisiones políticas y promesas incumplidas, el conflicto entre autoridades y comunidades no es nuevo.

Lo que sí quedó en evidencia esta vez fue otra cosa: cuando desde el poder se responde con “ándate del país”, la respuesta no tarda en llegar.

Y, como dejó claro el vecino de Coronel, no todos están dispuestos a irse.