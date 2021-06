Polémica sobre violación a derechos humanos deja al desnudo sesgo piñerista de CNN y Chilevisión

La noche del martes se desarrolló la segunda jornada de debate por la pantalla de Chilevisión y CNN Chile, que en esta ocasión reunió a los candidatos a las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue del Partido Comunista (PC) y Gabriel Boric representante del Frente Amplio.

El programa especial lideró en sintonía durante su transmisión y promedió los 14,1 puntos entre las 22:31 y las 23:58, con un peak de 16 unidades, por encima de la media de 11 puntos registrada el día anterior en el debate de los representantes del oficialismo.

Durante el encuentro, ambos candidatos tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus lineamientos, parte de sus programas de gobierno y sus opiniones respecto a temas políticos, económicos y sociales; entre los que destacaron sus posturas frente al sistema de pensiones, el manejo de la pandemia y la gobernabilidad.



Sin embargo, dejó en evidencia el sesgo político de Chilevisión y CNN Chile en las preguntas que el espacio destino para hablar sobre derechos humanos en ambos días de debate. Así como el doble estándar a la hora de abordar a los representantes de la derecha y la izquierda.

Tanto Daniel Jadue como Gabriel Boric cuestionaron no le hayan hecho ninguna pregunta de violaciones de los derechos humanos a los cuatro candidatos presidenciales de Chile Vamos que participaron en el debate previo, que se transmitió la noche del lunes.

De hecho, las preguntas realizadas a Mario Desbordes (RN), Sebastián Sichel (Independiente), Ignacio Briones (Evópoli) y Joaquín Lavín (UDI) abordaron distintos temas como los impuestos, los súper ricos, la seguridad ciudadana, el crimen organizado, el conflicto chileno-mapuche en La Araucanía y el matrimonio igualitario, pero en ningún momento se hizo mención a las continuas violaciones a los derechos humanos por parte de la administración de Piñera, y en especial a las agresiones y acciones represión, registradas durante el estallido social de octubre de 2019.

Cabe recordar que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), en conjunto con tres organizaciones internacionales, interpuso una denuncia contra Piñera ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

La denuncia que fue presentada el pasado 29 de abril, es patrocinada además por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, solicitó que el tribunal internacional inicie una investigación que permita enjuiciar y sancionar al mandatario y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por crímenes de lesa humanidad cometidos de manera generalizada y sistemática desde Octubre de 2019.

Los candidatos a las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad, recordaron además que Desbordes, Sichel, Briones (Evópoli) y Lavín, fueron ministros de Sebastián Piñera en algún momento.

En el debate de este martes también fue evidente la línea editorial a la que responden Chilevisión y CNN Chile, al invitar a analistas, con una posición política más que conocida, para que preguntaran a Jadue y Boric sobre la crisis en Venezuela, un tema que resulta una suerte de comodín para intentar confrontar a los representantes de la izquierda.



Este fue el caso de Patricia Rojas, vocera de la Asociación de Venezolanos en Chile, quien el bloque de consultas ciudadanas les preguntó a través de un video: “¿Cuál es su opinión sobre lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro en materia de violación de derechos humanos, en materia de vulneración de condiciones de vida mínima y que ha forzado la salida de más de cinco millones de venezolanos?”.

Antes de responder la pregunta, que repitió Macarena Pizarro, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue dijo: “Yo he condenado las violaciones de los derechos humanos cuando se dan. No sólo en Venezuela, sino en todo Chile. Me llama la atención que ayer no haya habido ninguna pregunta los tres ministros que estaban aquí de este Gobierno que viola los derechos humanos, pero que hoy día salga una situación bastante compleja de un país distinto. Al menos me llama la atención”.

Posteriormente se sumó Boric, quien expresó: “Concuerdo con Daniel que es insólito que a cuatro exministros de Estado de un Gobierno que ha violado los derechos humanos en democracia de manera brutal no se le haya hecho ayer ninguna pregunta respecto de eso. Pero sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente, con todas las vías de la ley”.

Luego, el diputado por Magallanes emplazó directamente al Presidente: Así que señor Piñera está avisado””, pronunció en una frase que se hizo viral en las redes sociales.

Venezuela.



Extraña pregunta q la introducen en ciudadanas y lo más extraño es q en el debate d ayer con 3 ex ministros d estado d un gobierno q viola los DDHH no se haya esbozado ni siquiera una pregunta sobre el tema.



Bien Jadue y Boric en sus respuestas #DebateCNNCHV pic.twitter.com/gXqcXljdel — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) June 23, 2021

Ayer no preguntaron por las violaciones a los DDHH en nuestro país, por mutilaciones, torturas, expulsiones masivas, muertes de las que fueron cómplices como ministros, tres de los q estaban ahí… Y hoy preguntan x Venezuela. Qué vergüenza para el periodismo #DebateCNNCHV — Siliconvalle (@siliconvalle) June 23, 2021

En Twitter varios ciudadanos y voceros políticos manifestaron su rechazo al sesgo político de Chilevisión y CNN Chile para abordar el tema sobre los derechos humanos en ambos debates.

Que predecible la línea elegida por @CHVNoticias y @CNNChile Ayer completo silencio sobre DDHH a quiénes han sido parte de la mayor crisis DDHH en Chile. Hoy, usan “voces ciudadanas” para traer el tema Venezuela. Un poquito patético. — Claudio Nash (@cnashr) June 23, 2021

«Que predecible la línea elegida por @CHVNoticias y @CNNChile Ayer completo silencio sobre DDHH a quiénes han sido parte de la mayor crisis DDHH en Chile. Hoy, usan “voces ciudadanas” para traer el tema Venezuela. Un poquito patético», criticó Claudio Nash, doctor en Derecho y presidente Fundación Diálogo Jurisprudencial .

«¿Por qué no entrevistaron a una víctima de las violaciones de DDHH del gobierno de Sebastián Piñera ayer? ¿El señor Sutil no dio autorización? ¿Hubo algún llamado de Palacio para revisar la pauta?», planteó en una opinión que fue compartida por otros ciudadanos y defensores de derechos humanos.

Que irresponsable que a 4 candidatos del gobierno genocida de Piñera no se les pregunte por las violaciones a DDHH de nuestro país pero a #AprueboDignidad por supuesto preguntan por Venezuela. ¿Hasta cuándo las caricaturas? #DebateCNNCHV — Rodrigo Mallea Cardemil (@RodrigoMalleaC) June 23, 2021

Candidatos oficialistas intentan desmarcarse de Piñera

El debate de los candidatos de Chile Vamos fue centro de críticas, debido al afán que demostraron de desmarcarse del actual gobierno, a pesar de haber formado parte del mismo.

La politóloga y académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa afirmó que los aspirantes a La Moneda se centraron en hablarle al electorado de derecha y “no abrieron un debate más hacia la ciudadanía”. En esa línea, dijo que “se percibió muy alejado del contexto que tenemos hoy día”: a pocos días del proceso constituyente, en tiempos de pandemia y con crisis política y social.

En entrevista con Hoy es Noticia comentó que “se vio una cierta necesidad de diferenciación a través de la descalificación a los otros candidatos, y eso sin duda limitó mucho la posibilidad que ellos tenían de exponer sus ideas”.



También comentó que “sin duda la vinculación de los cuatro candidatos con el actual gobierno significa un peso en el tipo de propuestas que ellos puedan hacer y eso genera una incomodidad que se nota en cómo abordan las temáticas”.

Aunque los cuatro tienen en común que fueron ministros del Presidente Sebastián Piñera, en ningún momento lo mencionaron de manera explícita y se remitieron a recordar lo que hizo cada cual en su rol.

Joaquín Lavín hizo gala de su trabajo ciudadano en Las Condes como alcalde para mostrar sus credenciales. Mientras que Mario Desbordes dijo que Sebastián Sichel era quien tenía más cercanía con el jefe de asesores del segundo piso del Palacio, Cristián Larroulet, a lo que el ex presidente del BancoEstado respondió: “ahora me lo cargan a mí”.

Al respecto, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, acusó a los presidenciables del oficialismo de “renegar” de las ideas de su sector, y de la figura del Presidente Sebastián Piñera, uno de los nombres ausentes dentro del debate, ya que no fue mencionado por ninguno de los cuatro candidatos. Por ello, y por otras renuncias más durante el debate, los acusó de “impostura”.

“Resumen: Cuatro exministros de Piñera reniegan de Piñera, el candidato UDI reniega de la UDI, el de los empresarios reniega de los empresarios, los del IFE de $65 mil dicen que ellos no fueron. Quieren ser el candidato de la derecha, pero dicen que no son de derecha. Dos horas de imposturas”, manifestó.