Pollo Valdivia arremete contra Mario Desbordes: «¿En qué pega tú entrai y al mes te dan vacaciones?»

El periodista Juan Carlos «Pollo» Valdivia criticó duramente al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, a raíz de las polémicas vacaciones que se tomó al cumplir apenas un mes en el cargo.

Durante el último episodio del programa Toc Show, de TV+, Valdivia señaló que «después de haber asumido hace un mes la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes ¡resulta que se fue vacaciones!».

«No era el momento, quizás, porque tiene la escoba con el Barrio Meiggs, Lastarria… Todo lo que él dijo que iba a combatir, que era el comercio ilegal, el comercio callejero, finalmente se le fue en contra, y está diciendo ‘no, parece que hay mafias, parece que demora más tiempo'», dijo Valdivia.

«El hombre se mandó a cambiar una semana con un permiso especial, a un mes de haber asumido como alcalde (…) Se fue de vacaciones, siendo que él prometió ser duro con los toldos azules de Meiggs, pero todo se le desbordó», agregó.

Tras esto, la periodista Claudia Salas asumió el papel de «abogada del diablo» e intentó justificar la ausencia de Desbordes argumentando que» si no se toma vacaciones ahora, que está un poco más piola, ¿cuándo?».

Sin embargo, Valdivia le contestó con otra pregunta: «¿En qué pega tú entrai y al mes te dan vacaciones? En ningún lado, tienes que cumplir un año».

«A mí me cae bien Desbordes, pero me parece que el hombre prometió mucho y se está viendo bien acogotado, porque él mismo confesó y dijo que ‘esto parece que va a tomar más tiempo, parece que no está tan fácil, hay verdaderas mafias’. ¿Y lo viene a descubrir ahora, cuando se supone que se preparó precisamente para enfrentar eso?», concluyó Valdivia.

Las explicaciones de Desbordes

El alcalde Mario Desbordes retornó este lunes a la Municipalidad de Santiago, ocasión en que debió responder a las críticas por sus cuestionadas vacaciones. Consultado por la prensa, el edil descartó que su descanso se tratase de un privilegio y aseguró que todo se hizo conforme a la ley.

«Cualquier funcionario, un auxiliar, el jefe, el ministro, el subsecretario, que haya trabajado un año en la administración pública tiene derecho a feriado, inmediatamente apenas ingresa a otra repartición», explicó el edil.

«Tomé cinco días exactos porque en febrero vamos a estar full terreno. Es el aniversario de la comuna y vamos a estar desplegados con los vecinos. Ya nos estamos poniendo de acuerdo para ir, ojalá, a todos los barrios de la comuna, a reuniones con las juntas de vecinos y organizaciones», agregó.