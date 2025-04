Pollo Valdivia entra a la política: Será candidato a diputado por el Distrito 8

Este fin de semana, una nueva figura se sumó al escenario político chileno. Se trata de Juan Carlos «Pollo» Valdivia, el conocido rostro de la televisión, quien confirmó su interés en postularse como diputado por el Distrito 8, el mismo que abarca comunas como Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

En una entrevista con Revista Sábado, el actual conductor de TV+ anunció que competirá por el cupo que dejará libre el democratacristiano Alberto Undurraga. Aunque aclaró que no milita en ningún partido, señaló que irá como independiente en la lista de la DC.

“Tengo ideas de izquierda, pero también de derecha en lo económico. No creo en las etiquetas. Si una propuesta es buena, no importa de dónde provenga”, afirmó.

Respecto a su decisión de postular por la DC, fue directo: “No había otro cupo disponible y no me interesa hacer política simbólica. No me voy a poner a militar ahora. Lo que sí me importa es empujar el fortalecimiento del centro político”, explicó.

El salto de Valdivia a la política tuvo un detonante personal. Durante el complejo proceso que vivió junto a su esposa, Claudia Conserva, cuando fue diagnosticada con cáncer, surgió la idea de impulsar un proyecto de ley que hiciera obligatorio el acceso a seguros de vida ante enfermedades catastróficas.

“Por suerte teníamos un seguro que yo había contratado hace una década. Eso marcó la diferencia entre poder cubrir el tratamiento o vernos en la ruina”, recordó. “Esto debería ser responsabilidad del empleador. Hay exámenes carísimos que pueden salvar vidas, pero nadie los cubre. Entonces pensé: ‘¿Sabes qué? Hay que hacer algo. Hay que meterse’”, agregó.

Finalmente, reafirmó su convicción de que el centro político es el camino más sensato, y lo ejemplificó con los recientes rechazos a ambas propuestas constitucionales bajo el voto obligatorio. “Yo voté en contra de las dos”, cerró.