Por 1 voto y con el respaldo de toda la Derecha: Senado aprueba en general proyecto que permite excarcelar a delincuentes mayores de 70 años por razones de salud

Por 23 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó en general el cuestionado proyecto de ley presentado por parlamentarios de Derecha, que permite la excarcelación de delincuentes mayores de 70 años «por razones de salud».

Durante la sesión, y tras la aprobación de la iniciativa, la senadora Yasna Provoste (DC) hizo una reserva de constitucionalidad pues a su juicio, el proyecto incumple con los tratados y legislación internacional de Derechos Humanos suscritos por Chile.

Ahora, la propuesta deberá ser discutida por la Comisión de Constitución del Senado, abriéndose el periodo para la presentación de indicaciones hasta el lunes 16 de marzo.

Aberrante!



Sala del Senado aprobó en general el proyecto que permite que peligrosos criminales salgan de la cárcel para cumplir las condenas en sus casas pic.twitter.com/0NYt5QUACu — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) March 4, 2026

Avanza la impunidad. El senado por 23 votos contra 22 aprobó la posibilidad que asesinos, torturadores, violadores y otros tipos de tortura terminen de cumplir las condenas en sus casas. El senador Bianchi, que con su voto de empate pudo rechazar el proyecto, no votó. Vergüenza. — Mario Aguilera (@marioaguilera4) March 4, 2026

Con 23 votos a favor y 22 en contra, Senado aprueba en general proyecto que busca la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. Plazo de indicaciones hasta el 16 de marzo. Senadores oficialistas anuncian reserva de constitucionalidad.



Detalles de… pic.twitter.com/oKNghshcal — Poirot Escovedo (@poirotes) March 4, 2026

🔴Por sólo un voto y con el respaldo de toda la derecha y el rechazo de la izquierda y centro izquierda, el Senado aprueba en general el proyecto que permite conmutar penas a condenados "vulnerables" por violaciones a los DDHH, pedófilos y criminales de alta peligrosidad.… — Eugenia Subiabre (@kennysubiabre) March 4, 2026

