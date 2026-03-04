Por 1 voto y con el respaldo de toda la Derecha: Senado aprueba en general proyecto que permite excarcelar a delincuentes mayores de 70 años por razones de salud

Por 23 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó en general el cuestionado proyecto de ley presentado por parlamentarios de Derecha, que permite la excarcelación de delincuentes mayores de 70 años «por razones de salud».
Durante la sesión, y tras la aprobación de la iniciativa, la senadora Yasna Provoste (DC) hizo una reserva de constitucionalidad pues a su juicio, el proyecto incumple con los tratados y legislación internacional de Derechos Humanos suscritos por Chile.
Ahora, la propuesta deberá ser discutida por la Comisión de Constitución del Senado, abriéndose el periodo para la presentación de indicaciones hasta el lunes 16 de marzo.
Seguiremos informando. Continúa leyendo sobre este tema:
