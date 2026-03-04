Por 1 voto y con el respaldo de toda la Derecha: Senado aprueba en general proyecto que permite excarcelar a delincuentes mayores de 70 años por razones de salud

Ahora, la propuesta será discutida por la Comisión de Constitución del Senado, abriéndose un periodo para la presentación de indicaciones hasta el lunes 16 de marzo. Tras la votación, la senadora Yasna Provoste hizo una reserva de constitucionalidad pues a su juicio, el proyecto incumple con los tratados y legislación internacional de Derechos Humanos suscritos por Chile.

Por 1 voto y con el respaldo de toda la Derecha: Senado aprueba en general proyecto que permite excarcelar a delincuentes mayores de 70 años por razones de salud
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Por 23 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó en general el cuestionado proyecto de ley presentado por parlamentarios de Derecha, que permite la excarcelación de delincuentes mayores de 70 años «por razones de salud».

Durante la sesión, y tras la aprobación de la iniciativa, la senadora Yasna Provoste (DC) hizo una reserva de constitucionalidad pues a su juicio, el proyecto incumple con los tratados y legislación internacional de Derechos Humanos suscritos por Chile.

Ahora, la propuesta deberá ser discutida por la Comisión de Constitución del Senado, abriéndose el periodo para la presentación de indicaciones hasta el lunes 16 de marzo.

Seguiremos informando. Continúa leyendo sobre este tema:

«La condición de salud no borra la gravedad del delito»: Senadora Campillai reiteró su rechazo al proyecto que busca excarcelar a reos mayores de 70 años «por motivos de salud»

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

"La condición de salud no borra la gravedad del delito": Senadora Campillai reiteró su rechazo al proyecto que busca excarcelar a reos mayores de 70 años "por motivos de salud"

Hace 23 horas
El Ciudadano

"Ley Balmes": Proyecto que consagra protección intelectual para obras de artes visuales avanzó en el Senado

Hace 2 meses
El Ciudadano

Mirosevic acusa "veto en las sombras" de Kast a la Ley de Eutanasia: "Lo que viene es un ultraconservadurismo que niega el derecho a morir con dignidad"

Hace 1 mes
El Ciudadano

Diputado Mirosevic acusa bloqueo de la Derecha a tramitación de Ley de Eutanasia en el Senado

Hace 2 meses
El Ciudadano

Radiografía electoral: Más del 70% de venezolanos habilitados para votar en Chile habría optado por candidato de derecha

Hace 2 meses
El Ciudadano

Reforma que consagra en la Constitución el derecho a la ciudad será discutida y votada por la Sala del Senado

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Todos de Derecha: 11 senadores chilenos votaron para que el Gobierno investigue al "Cartel de los Soles" a pesar de que EEUU reconoció que "no existe"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Adiós al celular en clases: Congreso despacha ley que regula uso de dispositivos móviles en colegios

Hace 3 meses
El Ciudadano

Ministra Vallejo carga contra la UDI por "trabar" Sala Cuna Universal: “No afecta al Ejecutivo saliente, sino directamente a las mujeres y al país”

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano