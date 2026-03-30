«Por encargo del Presidente»: Indignación por solicitud de «renuncia no voluntaria» a directora nacional de Sernameg que está en tratamiento por cáncer de mamas

Este lunes 30/3, el medio Contrapoder informó que el gobierno de Kast pidió la «renuncia no voluntaria» a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco, quien accedió al cargo a través de la Alta Dirección Pública y además, actualmente está en tratamiento por cáncer de mamas.

La noticia fue confirmada por la misma afectada a Contrapoder, declarando al respecto que «no he pedido licencias. He trabajado diariamente, muy comprometida en mi función con el Estado. Entonces la verdad es que sorpresa es al menos una palabra que me identifica en este momento».

«Soy una funcionaria que llegó a este cargo a través de la Alta Dirección Pública y por lo tanto entiendo los procedimientos administrativos. Me parece que es una situación compleja no sólo por mí, sino que por todas las mujeres que pueden tener algún tipo de diagnóstico de esta naturaleza y que implica un problema laboral, familiar. Es una pésima señal para el ejercicio de los derechos de las mujeres de todo Chile», agregó Priscilla Carrasco.

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Contrapoder Chile conversó en exclusiva con la directora del SernamEG, quien confirmó esta solicitud de renuncia no voluntaria, y que la ministra Judith Marín estaba en conocimiento de su diagnóstico de cáncer de mamas. Sigan y lean a @ContrapoderCH https://t.co/FIsZHKScVz — Josefa Barraza (@masterjosefa) March 30, 2026

La noticia trajo inmediatas reacciones. En primer término, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, recordó que «además de estar en pleno tratamiento de Cáncer de Mama Triple Negativo, (Priscila Carrasco) encabezó la mayor expansión de atención a la violencia (contra la mujer) desde que existe ese programa, llegando al 90% de Chile».

Para Orellana, «hay una contradicción evidente al decir que tu prioridad es la violencia de género y dejar sin dirección al Servicio Nacional de la Mujer en plena Ley Integral. Entre toma de razón y plazos ADP, serán meses sin directora titular. Evidencia es clara sobre cómo eso impacta gestión», advirtió la exministra.

Por su parte, la senadora Loreto Carvajal (PPD) afirmó que «gobernar requiere humanidad y este caso revela una preocupante falta de sensibilidad. La directora de Sernameg, Priscilla Carrasco, lucha contra el cáncer en quimioterapia y se le pide la renuncia ‘no voluntaria’. ¡Sororidad y respeto para quienes luchan por su vida!», escribió la parlamentaria.

También hubo críticas desde la derecha. La exministra Karla Rubilar declaró que «si esto es real, duele. Sacar a una directora de Sernameg con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente. Pido sinceramente recapacitar».

Hoy el @GobiernodeChile le pidió la renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco de @SernamEGChile. Además de estar en pleno tratamiento de Cáncer de Mama Triple Negativo, encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde que existe ese programa, llegando al 90% de 🇨🇱 pic.twitter.com/4uuCFBnoDO — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) March 30, 2026

Gobernar requiere humanidad y este caso revela una preocupante falta de sensibilidad.

La directora de SernamEG, Priscilla Carrasco, lucha contra el cáncer en quimioterapia y se le pide la renuncia "no voluntaria".

¡Sororidad y respeto para quienes luchan por su vida! https://t.co/I0GYpQiZXC — Senadora Loreto Carvajal (@loretosenadora) March 30, 2026

Si esto es real, duele.

Sacar a una Directora de SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente.

Pido sinceramente recapacitar. https://t.co/CKnehjmsDq — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) March 30, 2026

Seguiremos informando.