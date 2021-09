Por falta de pericias del caso: Tribunal amplió detención del carabinero que disparó contra ciudadano haitiano en La Ligua

Para este viernes 3 de septiembre, quedó programada la audiencia de control de detención y eventual formalización del carabinero acusado de matar a un hombre de 42 años de nacionalidad haitiana en la comuna de La Ligua, región de Valparaíso.

El fiscal de La Ligua, Mauricio Díaz, pidió ampliar el plazo de detención debido a la falta de pericias del caso, como el informe del Servicio Médico Legal y el análisis de las cámaras del lugar.

Tribunal de #LaLigua acogió solicitud de @FiscaliaRegionV y amplió la detención hasta el viernes a las 12 hrs. Se esperan informes para determinar si eventualmente será formalizado y porqué delito. Diligencias a cargo de @PDI_Valparaiso @SmlChile pic.twitter.com/3vESgMDzCa — Fiscalía Valparaíso (@FiscaliaRegionV) September 1, 2021

La solicitud fue aceptada por el juez Gregory Rojas, por lo que el funcionario policial permanecerá recluido en la tercera comisaría de Los Andes.

“Hay trámites que se condicen con la objetividad para saber cuáles son los hechos (…) El tribunal accede a la petición del Ministerio Público. Los hechos en la dinámica estarían en la hipótesis de un homicidio simple”, dijo el juez, según consignó Publimetro.

En la exposición que hizo la tarde de esta miércoles 1 el fiscal Mauricio Díaz, se indicó que Gentil falleció de un disparo en el tórax, alrededor de las 13.30 horas del martes, en la calle Jacinto Escudero con Siete sur, sector El Peumo de La Ligua.

El general Edgar Jofré, Jefe de la V Zona de Valparaíso, entregó la versión de los uniformados del hecho.

“Carabineros acudió al llamado de auxilio de vecinos, quienes solicitaron la presencia de estos debido a que un sujeto estaba amenazando a las personas, provisto de un machete de grandes dimensiones en una de sus manos”, indicó

“Según el relato de los carabineros que acudieron a prestar protección a los vecinos, dicho individuo se abalanzó sobre uno de los carabineros para agredirlo con el machete. En estas circunstancias y ante el inminente peligro, este se vio obligado a usar su arma de servicio”, añadió.

“Sin perjuicio de lo anterior, la dinámica y las circunstancias de los hechos deberán ser aclarados por la investigación que se ha iniciado”, subrayó, citado por The Clinic.

El fiscal de La Ligua, Mauricio Díaz, informó que van a formular la hipótesis preliminar de un homicidio simple y recalcó que, en el hecho, el funcionario violó los protocolos de la actuación de Carabineros de Chile, no obstante, se requiere del informe de Servicio Médico Legal y la recopilación de los videos, para determinar su responsabilidad.

“Se está viendo una infracción al protocolo de la actuación de Carabineros de Chile, en cuanto al uso de la fuerza policial, en el uso de un arma letal, como sería en este caso un machete (…) Se debe priorizar disparos selectivos”, expresó Díaz en declaraciones recogidas por Radio BioBio.

“Discriminación organizada del Estado”

Tras el asesinato del ciudadano Louis Gentil a manos de los uniformados, la comunidad haitiana en Chile manifestó este miércoles en el frontis de la comisaría de Carabineros de La Ligua, para exigir justicia.

“Jistis pou Alix” fue la consigna promovida por los ciudadanos haitianos.

Manifestación a las afueras de la comisaría de #LaLigua para exigir justicia por Louis Gentil, haitiano asesinado la jornada de este martes por carabineros.



Este miércoles está convocada a las 19:00hrs una manifestación por Justicia para Louis en Santiago, Catedral con Ahumada✊🏽 pic.twitter.com/xGRoiaMUkx — El Ciudadano (@El_Ciudadano) September 1, 2021

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes aseveró que este “no es un incidente confuso, es violencia contra los cuerpos negros”, mientras calificaron el crimen como una “discriminación organizada del Estado” y un fracaso de la política de Carabineros en materia de derechos humanos de los migrantes.

“Es una discriminación organizada que viene del Estado”, expresó Jean Claude Pierre, uno de los portavoces de la comunidad haitiana en Chile quien cuenta que también ha sido víctima de la agresión policial en el pasado, sin ningún motivo y ningún tipo de sanción.

“Eso demuestra el nivel de deshumanización que tiene el Estado frente a algunas poblaciones, principalmente los afrodescendientes que viven acá y eso no es menor, porque son aparatos del Estado (…) Lamentablemente el muchacho falleció. Si bien posteriormente a esa situación supimos que tenía antecedentes clínicos, no se evidenció en el momento del procedimiento policial porque lamentablemente como no es blanco su color de piel, le condenó a la muerte”, lamentó, citado por el portal Radio U. Chile.

Cabe destacar que, en un informe clínico – al que tuvo acceso Publímetro – se pudo conocer que Louis Gentil fue internado el 3 de junio en el Hospital de Putaendo, para darle un tratamiento en la unidad de Cuidados Intensivos.

Mientras que en un informe psicosocial realizado en abril reveló que ciudadano el haitiano podría presentar “un posible brote psicótico. Ya habría presentado varios episodios de descompensación en la vía pública y con su entorno cercano”.

El concejal de la municipalidad, Oscar Belmar, recalcó que, en reiteradas ocasiones, el residente haitiano sufría compensaciones, y generaba muchos conflictos entre la comunidad, al nivel que él mismo – explica Belmar – pidió que lo llamaran “el haitiano loco”.

“El apodo que él tenía era el haitiano loco porque él mismo decía que le dijeran así. Ya había amenazado a mucha gente, él pasaba mucho tiempo en la Comisaría porque era la única forma de tenerlo a resguardo, entonces pasa esta situación la cual lamentablemente, y ahí habrá que ver la investigación que se haga a Carabineros, se le disparó y no fue primero a los pies, sino que fue directamente al cuerpo”, señaló, citado por el portal.

Por su parte, el integrante de la Catedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Eduardo Cardoza, aseveró que el asesinato del joven es la muestra del discurso racista que se ha promovido en el país por el presidente Sebastián Piñera, quien lo justifica por medio de la política “ordenar la casa”, hecho que ha generado la expulsión de cientos de migrantes.

“En el tema migratorio se necesita mucho más formación porque no es concebible, no es admisible lo que vimos en algunos videos donde vimos que esta persona, independientemente de su condición de salud o no, independientemente de todo, esta persona estaba con una botella y no estaba con ningún arma, con ningún machete y no es una amenaza para nadie entonces lo que opera es otra cosa y es el racismo imbuido en la sociedad y además un cierto descontrol por parte de la autoridad que tiene la fuerza y las armas”, explicó Cardoza en entrevista con Radio U. Chile.