"Trama Bielorrusa"

Por «faltas a la probidad»: Presentan Acusación Constitucional contra ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue

El libelo se compone de tres partes, una de ellas se refiere a que el ministro Diego Simpertigue intervino directamente en la resolución de causas vinculadas al consorcio bielorruso, y que lo favorecieron por montos que superan los $11 mil millones. Todo, mientras el juez "mantenía vínculos personales relevantes con los abogados de dicha parte, Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña".

Por «faltas a la probidad»: Presentan Acusación Constitucional contra ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

Las diputadas Mónica Arce (IND) y Maite Orsini, y los diputados Álvaro Carter (Rep), Cosme Mellado (Radical) y Marco Antonio Sulantay (UDI), fueron designados (por sorteo) como integrantes de la Comisión encargada de informar la procedencia de la Acusación Constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue Limare, por faltas a la probidad y notable abandono de deberes.

La acusación fue presentada por las y los diputados Arturo Barrios (PS), Daniella Cicardini (PS), Luis Cuello (PC), Ana María Gazmuri (AH), Daniel Manouchehri (PS), Daniel Melo (PS), Emilia Nuyado (PS), Lorena Pizarro (PC), Matías Ramírez (PC), Leonardo Soto (PS) y Carolina Tello (FA).

«A partir de esta jornada, rige el plazo de tres días para que la Cámara notifique, personalmente o por cédula, al ministro de la Corte Suprema», señalaron desde el boletín legislativo, agregando que «una vez notificado, Simpertigue tendrá 10 días de plazo para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, en forma personal o por escrito».

Posteriormente, la comisión especial tiene 6 días para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella, remitiendo esta decisión a la Sala de la Cámara.

¿Qué dice la Acusación?

El libelo acusatorio contempla tres capítulos.

El primero sostiene que el ministro faltó de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el marco de la causa denominada BelAz Movitec. Al respecto, la acusación plantea que Simpertigue intervino directamente en la resolución de causas vinculadas al consorcio de origen bielorruso. Dichas decisiones de la Corte Suprema favorecieron al consorcio por montos que superan los $11 mil millones. Esto, en un contexto «donde mantenía vínculos personales relevantes con los abogados de dicha parte -Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña- actualmente imputados por delitos de cohecho y lavado de activos en la ‘arista bielorrusa’ del Caso Audios».

El segundo acusa notable abandono del deber de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales. Esto se funda en que el cuestionado ministro «permitió que, durante el período en que evaluaba y supervisaba a la Corte de Apelaciones de San Miguel, su hijastro fuera designado como notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción, decisión adoptada por la misma autoridad que él debía fiscalizar».

En tanto, el tercer capítulo lo acusa de infringir del deber de abstención, imparcialidad y probidad por el caso Fundamenta. En este punto, el ministro de la Suprema habría participado en la resolución de la causa sobre el proyecto EcoEgaña, que favoreció a Inmobiliaria Fundamenta. Semanas más tarde habría realizado un crucero junto a los abogados Lagos y Vargas.

«La proximidad temporal entre el fallo, los pagos investigados y el viaje compartido entre el ministro y los abogados vinculados a la trama refuerza la existencia de un vínculo social estrecho y sostenido», sostiene el texto de la acusación.

Seguiremos informando. Continúa leyendo sobre este caso:

Viaje en crucero y trama « Bielorrusa»: La carpeta de investigación que abrió la Suprema contra ministro Diego Simpértigue

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Es oficial: Diputados ingresaron acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa, involucrado en el "Caso Audios" y la red de Hermosilla

Hace 2 meses
El Ciudadano

Congreso: Defensa del juez Antonio Ulloa presentó su respuesta a la acusación constitucional

Hace 1 mes
El Ciudadano

Diputados de Derecha presentaron Acusación Constitucional contra exministro de Energía Diego Pardow

Hace 4 semanas
El Ciudadano

4 diputados de derecha y una del PC en comisión que verá acusación constitucional contra juez Ulloa por vínculos con Hermosilla

Hace 2 meses
El Ciudadano

Textos de exministro Muñoz salpican a Vivanco, Simpertigue, Lagos y Vargas en fallo clave que destrabó proyecto Eco Egaña

Hace 6 días
El Ciudadano

Viaje en crucero y trama « Bielorrusa»: La carpeta de investigación que abrió la Suprema contra ministro Diego Simpértigue

Hace 1 semana
El Ciudadano

Juan Andrés Lagos (PC) y el giro del caso: "Los protagónicos de la acusación contra Jadue ahora están formalizados" por la "muñeca bielorrusa"

Hace 2 semanas
El Ciudadano

"La red de Hermosilla sigue operando": Duras críticas a decisión de la Corte Suprema de no remover a juez Antonio Ulloa

Hace 2 meses
El Ciudadano

En San Miguel rechazamos el intento de cambiar nombre a Avenida Salvador Allende

Hace 4 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano