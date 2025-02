Por inseguridad y poco público: Dueño de emblemático bar “La Piojera” confirma traslado de Santiago

El histórico bar y restaurante La Piojera, fundado en 1896 y ubicado a la esquina de Aillavilú 1030, se encuentra en un complicado panorama. Su ubicación, a metros de la Estación Mapocho y el Mercado Central, lo posicionaron como un espacio de alta frecuencia y constante público. No obstante, debido a la última alza en la inseguridad del sector, el emblemático negocio se ha visto forzado a buscar otras opciones.

Mauricio Gajardo, representante de la sociedad, señaló a The Clinic que han estado evaluando la situación de trasladarse a otra comuna desde el año pasado: “Hemos tratado de modificar el negocio en sí, pero vimos en las otras administraciones que no puedes modificar el giro de tu negocio. Queríamos hacer otro tipo de negocio, nos pusieron trabas. Entonces, ¿qué es lo que es mejor? Moverse”, relató.

Tras la reapertura del local posteriormente a la pandemia, La Piojera tuvo pérdidas del 60%, explicó Gajardo, aclarando que el negocio se mantiene pero no ha podido remontar. Del mismo modo, acotó que otro de los problemas que ha tenido que afrontar el negocio, es el poco flujo de clientes, razón que les ha forzado a cerrar hasta cinco horas más temprano.

“A las ocho o nueve de la noche ya no hay gente, mi negocio antes cerraba a las una o dos de la mañana, había que echar a la gente, pero ahora a las siete, siete y treinta de la tarde estoy cerrando, no hay público”, sostuvo.

A pesar de la llegada de Mario Desbordes a la administración de la comuna de Santiago, las medidas de seguridad implementadas por el edil, como la fiscalización en el Paseo Puente y el cierre de una de las entradas en la estación de metro Cal y Canto, no han sido suficientes para que La Piojera pueda retomar su horario habitual.

Gajardo, afirmó que lo que ha hecho el alcalde “es poner más seguridad, pero la gente no sabe, no han transmitido que hay más seguridad, y como está estigmatizado el barrio, la gente no va. Además que también en el centro no hay atractivo”.

Ante este panorama, La Piojera está en conversaciones para definir una nueva ubicación en Las Condes o Providencia, comunas que consideran más seguras y con una mayor concurrencia de público. «Estamos en conversaciones. No te puedo decir dónde, pero hay dos partes que estamos viendo, y estamos en conversaciones desde hace mucho tiempo, no es que vamos a cambiarlo de la noche a la mañana», cerró Gajardo.