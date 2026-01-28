Por más de 60 millones de dólares: piden a Fiscalía indagar fallo de Ángela Vivanco que benefició a Julio Ponce Lerou

La detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reactivó en redes sociales y en el mundo jurídico los cuestionamientos a uno de los fallos más controvertidos de los últimos años: la drástica rebaja de la multa impuesta a Julio Ponce Lerou en el denominado Caso Cascadas, causa emblemática por infracciones a la Ley de Mercado de Valores.

Durante la noche del domingo, Vivanco fue detenida por efectivos del OS7 de Carabineros, tras una orden emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La medida se produce luego de que, el viernes recién pasado, la Corte Suprema declarara admisible la querella presentada en su contra por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, en el marco del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”, investigación que involucra presuntos delitos de corrupción judicial.

Mientras se desarrolla la audiencia de formalización en su contra, distintos usuarios y analistas recordaron el fallo dictado en 2023 por la Tercera Sala de la Corte Suprema, que redujo de cerca de 70 millones de dólares a solo 3 millones la multa cursada por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Ponce Lerou, controlador de SQM, por una serie de operaciones bursátiles consideradas irregulares.

La resolución fue adoptada por los ministros Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, el entonces ministro Sergio Muñoz —quien votó en contra— y la abogada integrante Leonor Etcheberry, en una decisión que generó amplio debate por el alcance económico y simbólico del fallo.

En conversación con Contrapoder Chile, el abogado querellante del Caso Cascadas, Mauricio Daza, calificó como “inverosímil” la rebaja aplicada por la Corte Suprema, considerando la magnitud de las infracciones y el impacto económico de las operaciones cuestionadas.

“Estamos hablando de la causa por infracción al mercado de valores más grave que ha conocido la historia judicial chilena. Además, se ha señalado que Ponce Lerou habría obtenido ganancias superiores a los 100 millones de dólares producto de estas maniobras, lo que vuelve aún más inexplicable una rebaja de esta magnitud”, afirmó.

Daza subrayó que la decisión se resolvió por una estrecha mayoría y que el voto de Vivanco resultó determinante. “Hoy ella está siendo investigada por graves hechos de corrupción, incluyendo contactos impropios con Luis Hermosilla, quien fue abogado de SQM, empresa controlada precisamente por Ponce Lerou. En ese contexto, no resulta descabellado plantear que su actuación en el Caso Cascadas también deba ser revisada”, sostuvo.

El abogado agregó que espera que el Ministerio Público amplíe las indagatorias y analice si existieron eventuales ilícitos en la dictación de ese fallo, en el marco de la investigación que actualmente enfrenta Vivanco por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

La audiencia de formalización contra la exministra de la Corte Suprema continuará este miércoles, en un escenario que ha profundizado la crisis de confianza en el Poder Judicial y reabierto el debate sobre la responsabilidad penal de los altos cargos judiciales en decisiones que han tenido consecuencias económicas millonarias.

