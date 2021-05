Por mezquindad del Gobierno con Mínimos Comunes, Navarro adelanta un cuarto retiro del 10 %

El senador Alejandro Navarro se pronunció, este miércoles 26 de mayo, respecto a la demora del presidente Sebastián Piñera quien aún no entrega su propuesta de «Mínimos Comunes» para ir en ayuda de las familias en crisis durante la pandemia.

El parlamentario del partido Progresista (PRO) manifestó que “han pasado veintiséis días desde que el presidente Piñera recibió a la presidenta del Senado, Yasna Provoste y al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, tras la categórica derrota del Gobierno en el Tribunal Constitucional por el tercer retiro de las AFP. Casi un mes para que el Gobierno envíe ayudas sociales y aun no vemos nada”.

Según Navarro, “Piñera continúa jugando con el hambre, las deudas, el desempleo y la desesperación de los chilenos. Esta semana comprometió el ingreso de los proyectos, pero la lentitud y la mezquindad de la propuesta del Gobierno solo beneficiarán el cuarto 10 %”.

El senador destacó que “la falta de liderazgo de un presidente que no entiende que su misión es cuidar a los chilenos y no a su grupo de amigos ha revelado que la oposición liderada por la senadora Provoste en el Congreso tuvo que poner la pauta de la conversación, poniendo los intereses de las personas por delante. Es tiempo de que Piñera escuche y se abra a la universalidad”.

Navarro aclaró que Piñera, “de no satisfacer las urgencias de los informales, de las pymes (pequeñas y medianas empresas), de los trabajadores independientes, de las cuidadoras de casa particular, del personal de salud a lo largo del país, continuará creciendo el malestar social (…) Estamos a pocos días de una nueva cuenta pública del presidente Piñera, donde tendrá una oportunidad para hablar de las ayudas sociales destinadas al grueso de la población (…) Espero que no se atrinchere en discursos vacíos y presente una contundente agenda de cambio para el país”.

El pasado 28 de abril, la diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista, ingresó al Congreso una moción parlamentaria para implementar un cuarto retiro de los fondos previsionales, días después de que el tercer retiro fuese promulgado como ley después del rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento del Gobierno.

Pamela Jiles. Foto: web/referencial.

La iniciativa «propone reconocer en la Constitución Política de la República el derecho de propiedad que los afiliados tienen sobre sus fondos previsionales, los que en un porcentaje podrán ser retirados para enfrentar la situación generada por el evento del estado de excepción constitucional declarado”, señala la moción.

Fuentes: El Desconcierto/La Nación.