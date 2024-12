Por nueva denuncia de apremios ilegítimos: Justicia decreta arraigo nacional contra Claudio Crespo

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de portar armamento contra el excomandante de Carabineros Claudio Crespo.

El exuniformado, conocido por su imputación en el caso de Gustavo Gatica, enfrentó esta mañana una segunda formalización por el delito de apremios ilegítimos, el cual habría ocurrido en el marco del estallido social.

Según señala la querella presentada en 2021 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2019, cuando M.Z.E, un ingeniero de 32 años, regresaba a su hogar por el puente Pío Nono, lugar donde se desarrollaba una manifestación pacífica.

En ese momento, Crespo habría disparado una escopeta antimotines a corta distancia de la víctima, quien fue alcanzado por dos perdigones, uno en el tórax y otro en la pierna izquierda.

Desde la defensa de Claudio Crespo denunciaron una presunta «persecución penal» en contra del exuniformado y acusaron al Ministerio Público de estar «adoctrinado» en contra de Carabineros.

«Yo claramente no soy un peligro para la sociedad, entonces no entendemos, en realidad no entendemos, yo esto lo llamo una persecución, claramente una persecución penal”, señaló Crespo.

“Vemos acá que el Ministerio Público está con una, me atrevería a decir como un adoctrinamiento en persecución de causas que son en contra de Carabineros”, agregó.