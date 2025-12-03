Por primera vez en la historia: Ordenan remate de predios de inmobiliaria condenada por daño ambiental

Por primera vez en la historia de la judicatura ambiental de Chile, el Segundo Tribunal Ambiental ordenó el remate de propiedades de una empresa condenada por daño ambiental para poder cubrir los costos del plan de reparación establecido en la sentencia de este tribunal especializado.

A través de un comunicado, desde el Tribunal señalaron que la decisión va en línea con el compromiso institucional por ejercer una justicia ambiental «oportuna y eficiente», reforzando su labor para asegurar que sus decisiones produzcan resultados efectivos.

El remate, ordenado por el Tribunal Ambiental, se llevará cabo el jueves 4 de diciembre de 2025 y pondrá en subasta tres predios de Inmobiliaria Altos del Yali, empresa que en 2020 fue condenada por generar daño ambiental significativo en el sector Quebrada La Loma de la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso.

«El Tribunal resolvió la realización de la subasta en el marco de la demanda ejecutiva presentada por la Municipalidad de Santo Domingo en marzo de 2023, que busca que la inmobiliaria cumpla el fallo ambiental. A raíz de la inacción de la empresa, el municipio solicitó al Tribunal hacerse cargo del plan de reparación, exigiendo eso sí, que Altos del Yali se hiciera cargo de los costos asociados», indica el comunicado.

Fotografías del sector afectado, tomadas durante la inspección del Tribunal en la demanda que acreditó el daño generado por Inmobiliaria Altos del Yali en la zona, y que dio origen a este remate.

Plan de reparación

Respecto al plan de reparación, se informó que cuenta de 2 etapas. La primera es la elaboración de la propuesta del plan mismo, para ser presentado a la Superintendencia del Medio Ambiente para su aprobación; y la segunda consiste en la ejecución y seguimiento de todas las acciones y obras contenidas en el plan. El remate busca cubrir la primera parte del plan de reparación.

«Para tener derecho a participar en la subasta y hacer posturas, los interesados deberán presentar vale a la vista a la orden del Tribunal por el equivalente al 10% del mínimo propuesto, dinero que perderá el subastador como pena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 494 del Código de Procedimiento Civil si así no lo hiciere. Si el adjudicatario fuere el demandante, no le correrá plazo alguno para extender y suscribir la Escritura Pública de venta y adjudicación», detallaron desde el 2do. Tribunal Ambiental.

El expediente de la demanda está disponible aquí: D-80-2021

El Ciudadano