Por primera vez en TV: Denuncian presencia militar israelí en la Patagonia bajo fachada de turismo

Por primera vez en televisión, habitantes de la Patagonia denunciaron la presencia militar israelí en esa región de Argentina, bajo la fachada de actividad turística.

Aunque los integrantes del Ejército israelí, entrenados en el manejo de armas y explosivos, tienen órdenes de captura internacional en su contra por crímenes de lesa humanidad perpetrados en Palestina, caminan libremente en la Patagonia haciéndose pasar como parte de los miles de turistas que visitan esta zona.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el periodista Sebastián Salgado para HispanTV, el hotel Onda Azul en Lago Puelo, ubicado en la provincia de Chubut, es uno de los lugares donde se hospedan los soldados del régimen sionista, quienes llegan hasta la nación trasandina vestidos de mochileros.

«Hace unos años visitando un refugio, El Motoco, que es un refugio que creo muchos conocen, un día donde había un grupo de israelitas, uno de los trabajadores de refugio me despierta temprano y me dice, Che, loco hay un grupo que se acaba de ir a uno de los senderos, pero se fueron muy temprano y no sé cual es la intención», relató Marcos Sebastián, quien reside en la Patagonia Argentina.

«Luego de una hora y media de buscarlos los encontramos y estaban pegados al río en una piedra muy grande con equipos de radio, con unos aparatos, que tenían antenas y uno teléfonos satelitales de los grandes. Cuando nos escucharon se sorprendieron y empezaron a guardar todo de forma muy apresurada, juntaron todo y comenzaron a hablar en hebreo, guardaron todo y comenzaron a irse», comentó el guía de montaña.

«Un hostal que representa parte del circuito de los soldados y israelíes que caminan la Patagonia y que al mismo tiempo se encuentra extremadamente cerca de los principales focos de incendio en esta región», indicó el comunicador.

Salgado también entrevisto a Paulina una mujer de nacionalidad libanesa que vende shawarma en su carro de comidas en Bariloche, y quien conoce personalmente lo que significa una invasión sionista del territorio.

«En la Patagonia existe la presencia de sionismo desde hace más de 20 años, de a poco están filtrándose de diferentes compañías y la gente no se da cuenta, porque creen que vienen del Occidente Medio, de Europa, o de América para construir algo», indicó al reportero de HispanTV.

Advirtió que «esto en realidad es un camuflaje para engañar a la gente, ya que el sionismo está invadiendo la Patagonia de punta a punta».

🎥Confirman presencia militar israelí en Patagonia🇦🇷



🔺Por primera vez para televisión, habitantes de la Patagonia denuncian la presencia militar israelí en esa parte de #Argentina, bajo el amparo de viajes turísticos.



🎤Sebastián Salgado, Río Negro, Argentina pic.twitter.com/WcAwHOwz2k — HispanTV (@Nexo_Latino) February 27, 2025

Soldados israelíes vinculados a genocidio en Gaza de vacaciones en Chile

Cabe recordar que la Comunidad Palestina de Chile ha advertido sobre la presencia de exsoldados israelíes en el sur del país, los cuales podrían estar involucrados en crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos contra el pueblo palestino.

A través de un comunicado publicado a mediados de febrero, indicaron que, específicamente, se ha visto a los exuniformados del régimen sionista en Pucón y la Patagonia, lo que deja en evidencia la urgencia de cuestionar quiénes ingresan a nuestro país, ya que «Chile no puede ser refugio para criminales de guerra».

En el texto, plantearon que se han registrado funas ciudadanas en contra de sujetos que podrían haber tenido injerencia en crímenes de guerra en Palestina y que se encuentan disfrutando de sus vacaciones en el sur del país.

Los integrantes de la Comunidad Palestina en Chile recordaron que el “viaje post-ejército” es una práctica habitual en Israel.

Destacaron que nuestro país «se ha transformado en un destino frecuente para estos excastrenses, habiendo una serie de hostales y restoranes que los acogen, hasta con cartas en hebreo».

En el comunicado publicado en su cuenta en Instagram, la Comunidad Palestina de Chile recordó el caso del incendio que tuvo lugar en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena, en diciembre de 2011 arrasó con más de 17 mil hectáreas de vegetación nativa.

Lamentablemente, estas llamas fueron provocadas por un turista israelí, Rotem Singer, quien no halló nada mejor que encender papel higiénico en un sector donde no estaba permitido, ocasionado el siniestro. Y bajo el contexto de este hecho, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dio a conocer que, en su mayoría, las expulsiones de turistas en Torres del Paine corresponden a visitantes israelíes.

Asimismo, recordaron que a fines de diciembre de 2024, Saar Hirshoren, soldado israelí e integrante del Batallón de Ingeniería de Combate 749 de Israel, acusado de haber participado en la masacre de Gaza, fue detectado en el sur de Chile.

En ese entonces, la Fundación Hind Rajab exigió “la detención inmediata de Saar Hirshoren por parte de las autoridades de Argentina y Chile, enfatizando la urgencia de evitar que evada la justicia”.

El escenario que se vive en Chile y Argentina dista de la situación que se vive en otras naciones como Bolivia, Venezuela, Malasia y Nueva Zelanda, las cuales han implementado restricciones de ingreso a ciudadanos israelíes, debido a su historial militar.