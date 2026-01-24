Por robo consumado y frustrado: Prisión preventiva para carabinera involucrada en millonario robo a empresa Brinks de Rancagua

El Juzgado de Garantía de Rancagua dejó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva a la suboficial de Carabineros Claudia Bustamante (en la foto), imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos consumados de robo con intimidación, asociación criminal, asociación delictual y robo en lugar no habitado frustrado, perpetrados en 2024 en dicha comuna de la Región de O’Higgins.

Según se informó desde el Poder Judicial, en la audiencia de formalización (causa rol 6.833-2024), la magistrada Vanessa Letelier ordenó el ingreso en prisión de la uniformada por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Además, se mantuvo el plazo de investigación anteriormente decretado, el cual finaliza el 16 de febrero próximo.

En su resolución, la magistrada indicó que «se tienen en consideración los 4 delitos imputados, gravedad, naturaleza y forma de comisión y las penas asociadas. Se trata de un hecho particular ocurrido en agosto en que se movilizó una ciudad completa, estaban cerrados todos sus ingresos durante todo el día y quemas de determinados vehículos en distintos lugares».

«Claramente se requería la presencia de funcionarios de Carabineros para poder realizar todas estas funciones, logrando una cierta impunidad. Por lo tanto, el tribunal considera que la libertad de la imputada es peligrosa para la seguridad de la sociedad», se lee en el fallo.

Los hechos que se le imputan

Según el ente persecutor, «la imputada, funcionaria de Carabineros de Rancagua a la época de los hechos, se concertó con la asociación criminal y otros efectivos de la institución policial para prestar labores de apoyo, coordinación, generar distracciones y retrasar la acción de la policía el día del ilícito perpetrado, el 16 de agosto de 2024, en la sucursal de la empresa de transporte de valores Brinks de Rancagua, desde donde sustrajeron cerca de once mil millones de pesos».

Además, agregaron desde Fiscalía, se le imputó participación en un segundo hecho, como autora de los delitos de robo en lugar no habitado frustrado y asociación delictiva.

Lo anterior, agregaron desde el Ministerio Público, se debe a que la carabinera «se concertó y coordinó con la organización delictual que construyó un túnel de 15 metros para robar una bóveda de la empresa Prosegur, descubierto el 11 de febrero de 2024, ocasión en la cual tendría el rol de distraer a los efectivos policiales con el fin de que el robo se concretara».

Juzgado de Garantía de Rancagua decreta la prisión preventiva de carabinera por robo consumado y frustrado https://t.co/oU8MvVdjX8 pic.twitter.com/bC7y3X8XH2 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) January 23, 2026

Seguiremos informando.