Por segundo día Cesfam de Viña del Mar presenta aglomeraciones, largas colas y supera capacidad de atención

Este segundo día del proceso de vacunación masiva contra el Covid-19, donde los adultos mayores entre 87 y 89 años deben inocularse, comenzó con graves problemas en la ciudad de Viña del Mar.

El Cesfam Marco Maldonado de Viña del Mar nuevamente dejó de manifiesto la carencia de una logística adecuada para realizar la inoclulación, motivo por el cual se generaron aglomeraciones en las afueras del centro de salud durante la mañana de este jueves.

Según CNN CHile, un grupo de personas mayores de 87 a 90 años llegaron hasta el recinto, ubicado a un costado del Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar, sin un lugar donde sentarse y resguardarse del frío y la llovizna matinal, por lo que esperaban de pie y al borde de la calle, sin obtener información al respecto.

“La gente que atiende es buena, el sistema de salud en Viña es malo”, acusó una mujer a CNN Chile que aguardaba de pie que abrieran las puertas.

“Llegué a las 07:00 y son las 8:30 y nada”. “Es un despelote“. “Parece que la municipalidad no se preocupó como en otros lugares, no hay ni donde sentarse, no hay información”, señaló otra de las afectadas.

Según se explicó desde la dirección del recinto, el aforo se superó, por lo que no se dejó ingresar a nadie más, pese a que los adultos mayores estaban inscritos.

Además, los asistentes reclamaban que no hubo forma de pedir atención por la página web y que las líneas telefónicas estaban colapsadas, razón por la cual tuvieron que acudir de forma presencial hasta el Cesfam.

Estamos esperando con el carnet en mano y no dan respuesta”, señaló una de las personas afectadas que acudió al lugar a las 7:00 horas. “Esto es un riesgo para todos”, dijo otro. “Es un despelote”, “parece que la municipalidad no se preparó”, fueron algunos de reproches que emitieron los adultos mayores.

Viña del Mar: Personas adultas llevan casi 2 horas en la calle. Se registran aglomeraciones en Cesfam en segundo día de vacunación. pic.twitter.com/CnfP96WPA9 — PIENSAPRENSA 232 mil Seguidores (@PiensaPrensa) February 4, 2021

De hecho, la aglomeración fue tal, que los propios afectados junto a la ayuda de Carabineros, sacaron bancas desde el interior del Cesfam para que los adultos mayores pudieran descansar mientras esperaban una respuesta.

“Deberían dejarnos entrar para estar más calentito adentro”, comentó Orlando Morales de 87 años, quien agregó que no le dieron una hora estimada de atención.

El recinto tiene capacidad de un aforo de 13 personas en el box de vacunación, a lo que se suma la media hora adicional que deben estar las personas dentro para ser observadas por parte del equipo médico para saber si presentan alguna reacción a la inoculación.

Este episodio se suma al ocurrido este miércoles, cuando los mismos funcionarios del recinto acusaron no contar con las dosis necesarias, razón por la cual iniciaron el proceso de inoculación más tarde de lo previsto, provocando que algunos adultos mayores no recibieron la vacuna.

Asimismo, se reportó una situación similar en Cesfam Gómez Carreño.

Frente a esto, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez aseguró que se encuentran trabajando para habilitar más puntos y poder trasladar a los adultos mayores en caso de ser necesario. Además, argumentó que la razón por la que ocurrió este problema se debe a que “Viña del Mar es la comuna con mayor cantidad de personas adulto mayor

“Hay 150 puntos de atención y todos han funcionado bien. Este tiene un problema en particular de capacidad y vamos a habilitar dos puntos más. Ahora bien los problemas de personas incomodas, que tengan que esperar de pie es lo que vamos a solucionar porque nuestros adultos mayores no se merecen eso. Estamos pidiendo van para trasladarlos a otros centros, incluso a clínicas”, aseguró el intendente.