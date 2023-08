Premio InspiraTEC 2023: Se abre convocatoria para destacar a mujeres en ciencia y tecnología 

18 de agosto de 2022, Santiago. – Hoy en las oficinas de Google Chile, la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, junto a la Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza, la activista por la crisis climática, Julieta Martínez y otros actores clave del mundo STEM, anunciaron la apertura de la VII convocatoria del premio InspiraTEC 2023.

Desde 2016, este premio busca reconocer las invenciones y desarrollo de proyectos de adolescentes, jóvenes y mujeres emprendedoras en áreas STEM y desde el 2022 ha habido un esfuerzo por focalizar este premio en visibilizar los emprendimientos femeninos que estén abordando los distintos desafíos de sostenibilidad que tiene nuestro país y el mundo, en torno a la economía verde, la descarbonización justa, la resiliencia ante la crisis climática y la sofisticación y diversificación productiva del país, en línea con el Desarrollo Productivo Sostenible que Chile requiere y continúa impulsando.

La Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, señaló que a raíz de programas como InspiraTEC el ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ha tenido la oportunidad de visibilizar y conocer a muchas mujeres que están haciendo innovación y desarrollo tecnológico en el país. “Es impresionante ver todo el talento y todas las soluciones innovadoras que están entregando las mujeres en este ámbito y nos parece muy importante seguir avanzando en este premio y poder encontrar a más mujeres que puedan ser referentes para niñas y para jóvenes que ayudan a cerrar brechas que son importantes en nuestro país que es muy vulnerable ante los efectos de la crisis climática, somos un país que tiene que desplegar todo su talento para entregar soluciones y poder ser un país más resiliente en el futuro”.

Además, recalcó que como país no podemos estar desaprovechando ningún talento y es tarea, por lo tanto, de la política pública generar todos los espacios para que nos podamos desarrollar. “Lamentablemente las cifras parecen no tan alentadoras cuando vemos los datos de la participación en el mundo STEM. Solamente un 10% de las mujeres que se titulan en carreras de pregrado lo hacen en estas áreas y si nos vamos al mundo empresarial y productivo también podemos identificar la brecha: solo un 8% de las empresas de base científica-tecnológica está liderada por mujeres, mientras que cerca del 40% no cuentan con ninguna mujer entre sus trabajadores. Es decir, hay brecha en el mundo del trabajo, en las carreras de tecnología y también una que parte desde antes, ya que hay estudios que muestras que las niñas eligen menos ramos relacionados con áreas STEM desde muy chicas, y son brechas que hay que comenzar a cerrar comenzando por romper estas barreras y generar soluciones innovadoras para los desafíos que vienen”.