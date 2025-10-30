Prensa del Congreso reclamó por «blindaje» a juez Ulloa: No pudieron ni siquiera acercarse

Magistrado concurrió al Parlamento en el marco de la Acusación Constitucional presentada en su contra. Pero, tanto al inicio de la sesión como al término, cuando Ulloa salió del hemiciclo, los medios de comunicación no pudieron hablar con él ni tampoco tomar imágenes.

Prensa del Congreso reclamó por «blindaje» a juez Ulloa: No pudieron ni siquiera acercarse
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

A través de una declaración pública, la prensa acreditada en el Congreso Nacional reclamó por las restricciones implementadas para impedir que se acercaran al juez Antonio Ulloa, quien concurrió al Parlamento en el marco de la Acusación Constitucional (AC) presentada en su contra.

«Tanto al inicio de la sesión como al término, cuando Ulloa salió del hemiciclo, los medios de comunicación no pudimos hablar con él dentro del edificio, pues se determinó que no hubiese acceso de la prensa», señala el comunicado emitido este miércoles 29/10.

Lo anterior, añadieron, realizado «con el propósito explícito de impedir que abordáramos al ministro. Esto, mediante el despliegue de personal de seguridad que lo escoltó hasta el estacionamiento y que bloqueó las puertas para evitar el registro de imágenes».

Según el gremio, no es primera vez que ocurren hechos de estas características, pues algo similar sucedió en junio de 2025 durante la AC contra Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana. En aquella ocasión, se pidió a la Mesa de la Cámara alcanzar una solución conjunta para garantizar el derecho a informar.

Lee la declaración completa a continuación:

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Congreso: Defensa del juez Antonio Ulloa presentó su respuesta a la acusación constitucional

Hace 1 semana
El Ciudadano

Comisión de la Cámara que revisa acusación contra juez Antonio Ulloa recibió a periodista Paulina Toro de Ciper Chile

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Es oficial: Diputados ingresaron acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa, involucrado en el "Caso Audios" y la red de Hermosilla

Hace 3 semanas
El Ciudadano

4 diputados de derecha y una del PC en comisión que verá acusación constitucional contra juez Ulloa por vínculos con Hermosilla

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Periodista Nicolás Sepúlveda expuso en comisión por acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa

Hace 2 semanas
El Ciudadano

"La red de Hermosilla sigue operando": Duras críticas a decisión de la Corte Suprema de no remover a juez Antonio Ulloa

Hace 4 semanas
El Ciudadano

CIPER: nuevos chats vinculan a Hermosilla, Sabaj y al juez Ulloa con la nominación de Lorena Parra para Fiscalía Oriente

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Hermosilla, Ulloa y Vivanco: la historia detrás del conservador de Chillán y los $25 millones

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Acto burdo de impunidad”: Daza denuncia “red de corrupción judicial” y “amiguismo” tras fallo que dejó a juez Ulloa en su cargo 

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano