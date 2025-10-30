Prensa del Congreso reclamó por «blindaje» a juez Ulloa: No pudieron ni siquiera acercarse

A través de una declaración pública, la prensa acreditada en el Congreso Nacional reclamó por las restricciones implementadas para impedir que se acercaran al juez Antonio Ulloa, quien concurrió al Parlamento en el marco de la Acusación Constitucional (AC) presentada en su contra.

«Tanto al inicio de la sesión como al término, cuando Ulloa salió del hemiciclo, los medios de comunicación no pudimos hablar con él dentro del edificio, pues se determinó que no hubiese acceso de la prensa», señala el comunicado emitido este miércoles 29/10.

Lo anterior, añadieron, realizado «con el propósito explícito de impedir que abordáramos al ministro. Esto, mediante el despliegue de personal de seguridad que lo escoltó hasta el estacionamiento y que bloqueó las puertas para evitar el registro de imágenes».

Según el gremio, no es primera vez que ocurren hechos de estas características, pues algo similar sucedió en junio de 2025 durante la AC contra Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana. En aquella ocasión, se pidió a la Mesa de la Cámara alcanzar una solución conjunta para garantizar el derecho a informar.

