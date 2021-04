Presentan proyecto para que trabajadores a honorarios reciban su devolución de impuestos sin descuentos obligatorios

En abril comenzó la “Operación Renta 2021” para todas las personas trabajadoras que emiten boletas de honorarios, lo cual implica el descuento de cotizaciones previsionales, créditos universitarios y deudas por pensiones de alimentos.

Por ello, desde la Federación de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado (UNTTHE), exigieron la devolución completa de sus impuestos, ya que el sector no ha contado con medidas de apoyo estatal efectivas para solventar la actual crisis.

La demanda fue escuchada por un grupo parlamentarios/as de oposición en el Congreso, quienes ingresaron un proyecto de resolución a su favor desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados/as.

El proyecto solicita al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley para que “se suspenda la obligación de cotizar en todos los regímenes de seguridad social, poniendo de cargo del Estado el costo de las mismas, para no afectar el acceso de la población a la protección social, permitiendo la cotización voluntaria de aquellos contribuyentes que lo deseen”.

Junto a esto, se solicita que “se establezca la devolución completa de todas las retenciones efectuadas durante el 2020”. Además, se pide “instruir a los Ministerios y servicios públicos, que dejen sin efecto o se suspendan en su caso, desvinculaciones de trabajadores y trabajadoras a honorarios contratados por el Estado desde marzo de 2021”.

En este contexto, las y los trabajadores acusan que han sido objeto de masivos despidos, tanto en el sector público como privado; de tener una nula garantía de sus derechos laborales, al ser trabajadores a honorarios; que el Estado se negó a congelar las deudas universitarias; y de no contar con ahorros previsionales en las AFP que permitan el retiro del 10%, ya que al ser honorarios no son reconocidos/as como trabajadores/as, lo que implica el no pago de cotizaciones por parte de sus empleadores como es el caso de quienes boletean para el Estado.

«Durante la pandemia se agudizó enormemente la crisis de los trabajos. La informalidad laboral salió a flote y se multiplicó afectando principalmente a las mujeres que tienen una sobrecarga del trabajo doméstico y remunerado, convirtiendo sus hogares en oficinas y salas de clases. En ese contexto, las y los trabajadores a honorarios nos vimos desplazados/as una vez más por parte del Estado”, relató Natalia Corrales, vocera de la UNTTHE y candidata a la convención constitucional por esta federación.

En la misma línea, Diego Silva, kinesiólogo y presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Corporación Municipal de Puente Alto, argumentó que ante la emergencia sanitaria y económica que viven los trabajadores a honorarios y la escasa ayuda que ha entregado el Gobierno, “urge una ley que suspenda la obligación de cotizar todos los regímenes de seguridad social, poniendo de carga del Estado el costo de estos mismos”.

“La devolución completa de todas las retenciones del 2020 va en ayuda directa a la economía de millones de trabajadores independientes que hay en el país”, añadió el dirigente.

En este sentido, Georgina Montes, también vocera de la UNTTHE y firigenta del Sindicato Honorarios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), explicó que “desde sector público exigimos que se nos reconozca nuestra condición de trabajadores dependientes de un servicio y que se cumplan todas las promesas que se hicieron en diferentes gobiernos y ministros del Trabajo, que legitimaron el hecho de que sí somos trabajadores y trabajadoras del Estado, y que las cotizaciones previsionales deben correr por cargo de nuestros empleadores y no por nosotros mismos. Somos falsos independientes y queremos que eso se corrija ahora”, enfatizó Montes.

Una demanda impulsada en 2020

Esta demanda también fue exigida en el año 2020 de manera masiva desde el sector público al sector privado. “Lo hicimos con diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras que boletean y el Estado nos respondió con un préstamo indigno, despidos y más precariedad laboral”, detalló Natalia Corrales.

“Esperamos el apoyo transversal que tuvimos en el Congreso el año pasado, es necesario presionar al gobierno para que ingrese la ley corta que necesitamos y poder contar con nuestra devolución completa de impuestos, permitiendo la cotización voluntaria en salud. Ojalá no ocurra lo del año pasado, en que el Presidente bloqueó esta iniciativa que venía de las y los trabajadores», cerró Corrales.

La actual iniciativa cuenta con la firma de las y los diputados Gael Yeomans (CS), Diego Ibáñez (CS), Gonzalo Winter (CS), Tucapel Jiménez (PPD), Amaro Labra (PC), Marcela Sandoval (RD), Gabriel Boric (CS), Gabriel Silber (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Gastón Saavedra (PS).