Presentan proyecto que establece la remoción de alcaldes por inasistencias a Concejo Municipal

La diputada Carolina Marzán, junto a la bancada PPD, presentaron un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para establecer como causal de cesación del cargo de alcalde, su inasistencia injustificada del Concejo Municipal.

“Hoy día la legislación establece como causal de cesación en el cargo de concejal, la inasistencia injustificada a más del veinticinco por ciento de las sesiones ordinarias que se citen en un año. Sin embargo, esta legislación no alcanza a los alcaldes y muchos de ellos no asisten a los Concejos y no los presiden, sino que dejan esta responsabilidad en manos de la primera o segunda mayoría, para que sea un concejal el que presida el Concejo de forma sistemática», indicó la Diputada Marzán.

En ese sentido, la parlamentaria explicó que «estamos presentando un proyecto para que finalmente esto se regule y los alcaldes también sean sujetos de remoción del cargo cuando ellos se ausenten de modo injustificado más allá del veinticinco por ciento de las sesiones del Concejo Municipal. Obviamente hay razones que justifican su ausencia, por ejemplo: licencias médicas, enfermedades graves, etc. Nosotros apuntamos a que estas autoridades no pueden seguir eludiendo su responsabilidad a la cabeza del Concejo Municipal, que es la cara visible de los ciudadanos en las comunas».

A modo de ejemplo, la legisladora señaló que una situación de este tipo ocurre en la comuna de La Cruz perteneciente al distrito 6, Quinta Cordillera, «donde la alcaldesa en lo que va corrido de este año ha asistido solamente a 3 ó 4 Concejos. Ello aparte de las otras actividades o responsabilidades que se delegan en circunstancias que la primera autoridad comunal debería estar presente».

Asimismo, Marzán argumentó que «este proyecto pretende reforzar una institución democrática que es el Concejo Municipal. Hoy día la ley sanciona a los concejales que no asistan con motivos justificados al Concejo Municipal en un porcentaje importante de sus sesiones, sin embrago, hay alcaldes que sencillamente no concurren a veces en todo el año al Concejo municipal y no tienen las mismas sanciones en la ley. Con este proyecto se pretende corregir esta situación».