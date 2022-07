Presentan querella contra empresario Pedro Pool por amenazas hacia constituyentes: Piden su formalización inmediata y prisión preventiva

Una querella por amenazas simples contra personas y propiedades, en contra del empresario Pedro Pool, presentó el abogado de Derechos Humanos, Luis Mariano Rendón. La acción judicial fue interpuesta en el Juzgado de Garantía de Osorno, este lunes.

Recordemos que Pool afirmó en el programa «Las Indolables», conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido, que «yo después del 4 de septiembre me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia, de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de la familia. Y lo vamos a hacer a la buena o a la mala. Que la izquierda no se equivoque. Y no van a ser tres mil como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va haber exilio dorado. Se van a ir a la Isla Dawson, y con poca ropa y a trabajar. Téngalo clarito, amigos de izquierda. Nosotros no le vamos perdonar la traición que le han hecho a Chile».

Por lo anterior, Rendón explicó que la querella «se fundamenta en la comisión del delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 296 N° 3 del Código Penal». Asimismo, en la acción judicial, «se solicita la formalización inmediata de Pool, dado que el delito se encuentra acreditado, y la medida cautelar de prisión preventiva, dada la peligrosidad del imputado», indicó el abogado.

Una vez difundido el video con la intervención de Pool en Las Indomables, por las redes sociales se dio a conocer otro registro del empresario, donde en una transmisión por Zoom declaró que iban a «fusilar a los prostituyentes», asegurando que a Fernando Atria, Jaime Bassa «y a todos esos indios que están ahí, a todos esos weones, los vamos a fusilar por alta traición a la patria».

«No se trata de un adolescente que se pasa de la raya. Pool Vargas registra 8 sociedades constituidas en el Diario Oficial, con un capital social sumado de $250 millones. Son empresas dedicadas al negocio agrícola, la venta de alimentos, el transporte y la venta de servicios», comentó el periodista Nicolás Sepúlveda de Ciper, una vez conocido el segundo video.