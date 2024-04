Presentan «Una aventura en imágenes» de Sebastián Domínguez

La editorial Cedep (Centro de Estudios del Deporte) publicó este mes el primer libro de Sebastián Domínguez llamado «Una aventura en imágenes», una autobiografía del reconocido periodista y documentalista, quien repasa los distintos episodios de su vida personal y profesional.

“Una aventura en imágenes” es un libro de 207 páginas que desarrolla en 12 entretenidos capítulos, una apasionante narrativa con más de 80 fotografías que relatan los principales pasajes de la vida de Domínguez, desde su infancia aficionado al deporte, luego estudiando periodismo y más tarde emigrando a Estados Unidos. Fue allí donde obtuvo sus mejores éxitos obteniendo una decena de importantes premios como el mismo premio Emmy como productor de la cadena NBC. Después, en ESPN se desempeñaría como comentarista y, más tarde, como asesor del líder mundial en deportes.

Domínguez explicó las razones para escribir este libro: «Como vino lo del Covid y todo se paró, aproveché la oportunidad de realizar algo que tenía en mente hace mucho tiempo: escribir un libro sobre mis experiencias de vida. Mi vida ha sido una aventura en muchos frentes: fui productor, director, comentarista, relator, y era importante hablar de eso».

Sobre qué puede encontrar la gente en este trabajo, Domínguez reveló que «en mi vida fui productor de la cadena NBC por ocho años, estuve en ESPN como comentarista deportivo y después como asesor de la vicepresidencia, y estuve envuelto en la creación de un canal de TV como PSN para todo Latinoamérica… y al volver a Chile retomé los documentales porque son como mi primer amor».

«Este es un libro que tiene muchas cosas de un viajero, de un documentalista, de un explorador de la vida, y particularmente de un documentalista histórico. Esto es importante para que la gente entienda de dónde viene y para dónde va”, agregó.

También el destacado periodista adelantó una anécdota, de muchas que se cuentan en el libro, con el extenista rumano Ilie Nastase: «Cuando estábamos en Miami, mi amigo José Luis ‘Batata’ Clerc me presentó a Ilie Nastase y me propuso que jugáramos con él un partido de dobles junto a mi hijo, los cuatro. Nastase fue el primer número uno del mundo en el Ranking ATP en 1973, era un súper jugador y me tenía loco porque hacía unos servicios con doble efecto. Pero luego, le hice un ‘ace’ y Nastase no lo podía creer y montó en cólera. Fue una anécdota divertida. Después llegamos a ser muy amigos».

Por último, Sebastián Domínguez recomienda este libro para todos, en especial para «quienes les guste del deporte, los documentales y tengan grandes sueños de vida. Como asesor de ESPN analicé muchos las transmisiones deportivas y por otro lado mis documentales han llegado a todo el mundo. Eso puede ser importante para el lector».

El libro está disponible para su compra en www.cedepstore.cl, y también en las librerías Qué Leo (Vitacura), Lolita (Providencia) y Laberinto (Vitacura). Además, quienes deseen comprar el libro o solicitar entrevistas al autor lo pueden hacer a través de los correos [email protected] o [email protected].

El lanzamiento oficial del libro “Una aventura en imágenes” se realizará el jueves 18 de abril a las 20:00 horas en la Corporación Cultural de Las Condes con la participación de grandes personalidades. Se ofrecerá un cóctel de celebración.

RAÍCES CINEMATOGRÁFICAS

Sebastián Domínguez es un documentalista, productor, director y periodista chileno que ha ganado más de 10 premios en Estados Unidos y Europa. Entre ellos podemos citar el premio Emmy, Angels de Hollywood, New York Film & TV Festival y otras nominaciones como el prestigioso premio periodístico Edward R. Morrow.

Domínguez tiene una extensa lista de especiales presentados en prime-time en Estados Unidos con la NBC en Nueva York desde el año 1984 hasta 1991, donde fue productor, guionista y director de programas y especiales con esta cadena de televisión por más de ocho años.

Posteriormente, el periodista estuvo casi una década con la cadena ESPN en Estados Unidos, siendo el primer comentarista chileno de esta prestigiosa cadena deportiva, y después se desempeñó como asesor de la Vicepresidencia de Programación. En 2015 colaboró activamente en la producción en Chile de la Copa América para todas las señales de esa cadena internacional.

Desde el año 1999 hasta el 2002 se desempeñó como VP Ejecutivo en la creación del canal PSN con señales para Latinoamérica, Brasil y Estados Unidos.

Desde su vuelta a Chile en 2002, Domínguez volvió a sus raíces cinematográficas realizando más de 25 documentales en el ámbito deportivo, social e histórico, que han sido exhibidos por la televisión chilena e internacional. Entre ellos se destaca «La gran hazaña del 62» (sobre el tercer lugar de la Selección Chilena en el Mundial de 1962) y otros relacionados con la heroica expedición de Fernando Magallanes y el milagroso rescate de la tripulación de Shackleton en la Antártica.

Todos estos documentales y muchos más se pueden encontrar en su canal en YouTube: «Documentales El Dorado Sebastián Domínguez«.

Sebastián Domínguez estudió periodismo en la Universidad Católica de Chile y realizó un Magister de Cine en Syracuse University, en Nueva York.

El Ciudadano

